Напад росії і білорусі на Україну
Додано: П'ят 26 вер, 2025 13:31
Hotab написав:
Всіх чоловіків 25-60 років, які не мали Резерв+ і не ходили до ТЦК, внесли до Реєстру військовозобов’язаних «Оберіг» – тепер їм можуть прийти штрафи
Фарш назад не прокручується (с) хтось з великих …
"мама, он нас посчитал!“ (с)
Фарш в том посте - это попадание на полигон, если не ошибаюсь..
_hunter
Повідомлень: 10629
З нами з: 22.03.15
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 492 раз.
2
Додано: П'ят 26 вер, 2025 14:10
detroytred написав: ЛАД написав: detroytred написав:
Самі принципи міняти треба. Самі принципи у владі..
Какие и как?
Коли ти призначаєш собі! ж в помічники! а-ля "Баканова", або знімаєш "Залужного"...
І т.д.
І за такими принципами всі відповідно і до низу, бо як же може за таких умов бути інакше.
Это не принципы, а действия.
Система формується згори вниз, а не навпаки. Саме згори до низу.
Рішення приймаються вищестоящими. Важелі-інструменти саме в них.
В общем, согласен. Хотя есть нюансы - низы тоже влияют на формирование системы.
Міняти. Міняти самим можновладцям СВОЇ пріоритети. Самим свої.
Хоч старим можновладцям міняти свої, хоч приходити до влади новим можновладцям вже з новими пріоритетами-принципами.
Надо.
А вот как этого добиться?
ЛАД
Повідомлень: 36358
З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5356 раз.
- Подякували: 4860 раз.
-
2
2
6
Додано: П'ят 26 вер, 2025 14:24
_hunter написав: Hotab написав:
Всіх чоловіків 25-60 років, які не мали Резерв+ і не ходили до ТЦК, внесли до Реєстру військовозобов’язаних «Оберіг» – тепер їм можуть прийти штрафи
Фарш назад не прокручується (с) хтось з великих …
"мама, он нас посчитал!“ (с)
Фарш в том посте - это попадание на полигон, если не ошибаюсь..
якщо хто не в курсі мема
flyman
Повідомлень: 40939
З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1612 раз.
- Подякували: 2857 раз.
1
3
Додано: П'ят 26 вер, 2025 14:26
Water написав: fler написав:
захистити права руськомовних в Україні.
А їх та нас хтось ображав?
Непризнание ошибок гарантирует их повторение.
Вас лично, вероятно, нет.
На Донбассе почему-то считали иначе.
ЛАД
Повідомлень: 36358
З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5356 раз.
- Подякували: 4860 раз.
2
2
6
Додано: П'ят 26 вер, 2025 14:37
detroytred написав: fox767676 написав:
Кричали женщины ура
И в воздух лифчики бросали
Імхо.
За двох умов:
1. Захід не кине Україну (як ото в Афганістані, В'єтнамі)
2. Рфія не застосує ядрьонку.
Україна гарантовано переможе.
Вів 05 лип, 2022 11:21
detroytred написав:
Що може переломити хід війни?
Навіть в'єтнамці переломили навіть американців.
Нельзя сравнивать Вьетнам и Афган с нами.
Совершенно разные войны.
Они вели партизанскую
войну. И для этого у них были очень подходящие условия - у Вьетнама джунгли, у Афгана горы.
У нас война регулярных армий
Если бы они вели такую войну, они проиграли бы достаточно быстро, как произошло в Ираке.
Ще одне імхо, точніше припущення --- за правильної політики влади України мала б змогу обмежитися "ціною", як ото Молдова Придністров'ям...
І зараз би допомогала якомусь умовному Казахстану у його війні з ведмедем (нехай і желейним).
Але боротьба з одвічним ворогом і "ми за ціной не постоїмо"... це теж саме, що діди воювали...
Так, то й так.
С этим согласен.
Но чего не было, того не было. Да и сегодня нет.
Так, то й так.
ЛАД
Повідомлень: 36358
З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5356 раз.
- Подякували: 4860 раз.
2
2
6
Додано: П'ят 26 вер, 2025 14:40
ЛАД написав: Water написав: fler написав:
захистити права руськомовних в Україні.
А їх та нас хтось ображав?
Непризнание ошибок гарантирует их повторение.
Вас лично, вероятно, нет.
На Донбассе почему-то считали иначе.
А их кто-то спрашивал ?
зашел отряд Гиркина и всё завертелось, не спрашивая жителей Донбасса
pesikot
Повідомлень: 12168
З нами з: 31.08.09
- Подякував: 544 раз.
- Подякували: 1260 раз.
2
2
