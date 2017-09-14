RSS
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
Повідомлення Додано: Пон 06 жов, 2025 09:19

  ЛАД написав:

  ЛАД написав:flyman
Когда вы успеваете смотреть все видео, которые выкладываете?
И это же, наверное, не всё, что вы смотрите.

В останньому випадку відповідь була зразу в підписі до відео.
Якщо досі не зрозуміло, то змінюєте Мск на Рим, а Карфаген на Київ.
flyman
1
3
Повідомлення Додано: Пон 06 жов, 2025 10:19

  Letusrock написав:стосовно розбомбленого індустріального парку Sparrow:
виявляється є відео 6-7 денної давності де місцева влада піариться на території парку, і під відео купа обуреного народу пише а-ля "ви що дебіли наводку даєте", "ну все, тепер лиш чекати шахеди", "таваріщ майор вам подякує" і т.д.

P.S. 10 секунд потрачених в гуглі і бачимо інтернет-магазин FPV дронів та комплектуючих що має аналогічну назву. Тобто після "реклами" від Садового, кацапи так само могли загуглити і скласти 2+2 за півхвилини facepalm:(

Ну а что вы предлагаете? -- вообще в эфир Благодетелям не выходить? -- а как неблагодарный народ про заботу немерянную о нем узнавать будет? :roll:

_hunter
2
Повідомлення Додано: Пон 06 жов, 2025 10:23

  ЛАД написав:

  ЛАД написав:detroytred, budivelnik
Господа, панове, ну сколько можно!
Может вы заведёте себе отдельную ветку и спорьте там хоть до опупения.
Тот же вопрос к модераторам. Вы порой переносите посты в какую-нибудь новую ветку. Может, также поступить со спорами о реформах и "взглядах в зеркало"?


В гілку "споров до опупения" ЛАДа з Продиджи по історії та з Шаманом по совку.
Що? Весело вам стало, що місіонер відчепився від вас, поради даєте. Ну-ну.
Наявне: якщо не лізе в мій бік місіонер, я не відповідаю. Це дааавно по суті і не спор з мого боку, а відштовхування його чіплянь.
Чел учора нарешті прямо визнав:
  budivelnik написав:
  detroytred написав:А от ти нею заперечуєш кейнсіанство і т.д.
Зрозумів?
Я не заперечую інші варіанти.
...

Мені апріорі нема про що з ним спорити.
А його варіанти з дзеркалом та на 10% кожний мені вже даааавно не цікаві.
Предмету спору нема. Є тільки місія на підгрунті чіпляння, де він лізе в мій бік зі своїми варіантами та переходом на особистості, постійно мої твердження. Щоб переконувати міфічних читачів в своїх отих варіантах.
Востаннє редагувалось detroytred в Пон 06 жов, 2025 10:51, всього редагувалось 1 раз.
Повідомлення Додано: Пон 06 жов, 2025 10:48

  flyman написав:

  flyman написав:
  ЛАД написав:flyman
Когда вы успеваете смотреть все видео, которые выкладываете?
И это же, наверное, не всё, что вы смотрите.

В останньому випадку відповідь була зразу в підписі до відео.
Якщо досі не зрозуміло, то змінюєте Мск на Рим, а Карфаген на Київ.

Я это, в общем-то, понял.
Не очень понятна была связь с моим ответом stm.
Видео вы добавили чуть позже, но рассуждения Славка меня не вдохновляют.
ЛАД
2
2
6
Повідомлення Додано: Пон 06 жов, 2025 10:56

  ЛАД написав:

  ЛАД написав:но рассуждения Славка меня не вдохновляют.

Масштабування пропозиції Славка - вся Україна окуповується і швидко висмоктує з рфії всі соки.
Рфія крахкається.
Перемога.

Рфія приречена на поразку за будь-яких сценаріїв.
Це ще в 2014 зрозумів волгар в отій своїй заяві про більше, ніж злочин, помилку. Стосовно анексії Криму.
detroytred
Повідомлення Додано: Пон 06 жов, 2025 10:56

  Banderlog написав:я б бусифікацію проводив набагато серйозніше не тцкашниками а нацгвардією. Но схоже владі цього не треба її влаштовує "вічна війна"
За демобілізацію я тобі од самого початку казав що це обман. І народ підтримує, це демократично тому що мобілізованих менше.)))

Отримав бронь - за війну
Втратив бронь - за перемовини.
Для заброньованого бійці то третій сорт.
UA
1
1
1
Повідомлення Додано: Пон 06 жов, 2025 11:00

  detroytred написав:Масштабування пропозиції Славка - вся Україна окуповується і швидко висмоктує з рфії всі соки.
Рфія крахкається.
Перемога.

UA
Але не всі військові в Румунію втекли.
1
1
1
Повідомлення Додано: Пон 06 жов, 2025 11:03

  detroytred написав:........
В гілку "споров до опупения" ЛАДа з Продиджи по історії та з Шаманом по совку.
Що? Весело вам стало, що місіонер відчепився від вас, поради даєте. Ну-ну.
.........

Согласен и признаю свои ошибки.
Но обратите внимание, продиджи я уже давно перестал отвечать с подробным разбором, так, могу огрызнуться. Да и он то ли слегка успокоился, то ли надоело.
Повторять шаману одно и тоже надоело уже мне, но он, к сожалению, бывает, выдаёт что-то новое, приходится отвечать. На старые его высказывания уже реагировать перестал.
Но, признаЮ, виноват, исправлюсь. :)
Если продолжит сильно доставать, поставлю в чс, как песикота. Шаман, кстати, в чс был тоже довольно долго. Потом он стал, казалось, более конструктивен, и я его из чс убрал.
А "місіонер" от меня не совсем відчепився. Почти в каждом посте в ваш адрес он вспоминает и меня. :)
ЛАД
2
2
6
Повідомлення Додано: Пон 06 жов, 2025 11:04

Трешовіше таке:
Самого поставили в отаке становище, отак обходяться, то нехай і з іншими теж.
Отака справедливість ((

detroytred
Повідомлення Додано: Пон 06 жов, 2025 11:06

  flyman написав:

  flyman написав:Можете як закликає БТС боротися з РФ, перебрати туди вампірити з її бюджету пенсію

UA
1
1
1
