Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Пон 06 жов, 2025 09:19
ЛАД написав:flyman
Когда вы успеваете смотреть все видео, которые выкладываете?
И это же, наверное, не всё, что вы смотрите.
В останньому випадку відповідь була зразу в підписі до відео.
Якщо досі не зрозуміло, то змінюєте Мск на Рим, а Карфаген на Київ.
flyman
Повідомлень: 41052
З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1614 раз.
- Подякували: 2860 раз.
Профіль
1
3
Додано: Пон 06 жов, 2025 10:19
Letusrock написав:
стосовно розбомбленого індустріального парку Sparrow:
виявляється є відео 6-7 денної давності де місцева влада піариться на території парку, і під відео купа обуреного народу пише а-ля "ви що дебіли наводку даєте", "ну все, тепер лиш чекати шахеди", "таваріщ майор вам подякує" і т.д.
P.S. 10 секунд потрачених в гуглі і бачимо інтернет-магазин FPV дронів та комплектуючих що має аналогічну назву. Тобто після "реклами" від Садового, кацапи так само могли загуглити і скласти 2+2 за півхвилини facepalm:(
Ну а что вы предлагаете? -- вообще в эфир Благодетелям не выходить? -- а как неблагодарный народ про заботу немерянную о нем узнавать будет?
_hunter
Повідомлень: 10687
З нами з: 22.03.15
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 492 раз.
Профіль
2
Додано: Пон 06 жов, 2025 10:23
ЛАД написав:detroytred, budivelnik
Господа, панове, ну сколько можно!
Может вы заведёте себе отдельную ветку и спорьте там хоть до опупения.
Тот же вопрос к модераторам. Вы порой переносите посты в какую-нибудь новую ветку. Может, также поступить со спорами о реформах и "взглядах в зеркало"?
В гілку "споров до опупения" ЛАДа з Продиджи по історії та з Шаманом по совку.
Що? Весело вам стало, що місіонер відчепився від вас, поради даєте. Ну-ну.
Наявне: якщо не лізе в мій бік місіонер, я не відповідаю. Це дааавно по суті і не спор з мого боку, а відштовхування його чіплянь.
Чел учора нарешті прямо визнав:
budivelnik написав: detroytred написав:
А от ти нею заперечуєш кейнсіанство і т.д.
Зрозумів?
Я не заперечую інші варіанти.
...
Мені апріорі нема про що з ним спорити.
А його варіанти з дзеркалом та на 10% кожний мені вже даааавно не цікаві.
Предмету спору нема. Є тільки місія на підгрунті чіпляння, де він лізе в мій бік зі своїми варіантами та переходом на особистості, постійно мої твердження. Щоб переконувати міфічних читачів в своїх отих варіантах.
Востаннє редагувалось detroytred
в Пон 06 жов, 2025 10:51, всього редагувалось 1 раз.
detroytred
Повідомлень: 25778
З нами з: 23.02.09
- Подякував: 2132 раз.
- Подякували: 3230 раз.
Профіль
Додано: Пон 06 жов, 2025 10:48
flyman написав: ЛАД написав:flyman
Когда вы успеваете смотреть все видео, которые выкладываете?
И это же, наверное, не всё, что вы смотрите.
В останньому випадку відповідь була зразу в підписі до відео.
Якщо досі не зрозуміло, то змінюєте Мск на Рим, а Карфаген на Київ.
Я это, в общем-то, понял.
Не очень понятна была связь с моим ответом stm
.
Видео вы добавили чуть позже, но рассуждения Славка меня не вдохновляют.
Востаннє редагувалось ЛАД
в Пон 06 жов, 2025 11:06, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД
2
Повідомлень: 36581
З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5359 раз.
- Подякували: 4861 раз.
Профіль
2
2
6
Додано: Пон 06 жов, 2025 10:56
ЛАД написав:
но рассуждения Славка меня не вдохновляют.
Масштабування пропозиції Славка - вся Україна окуповується і швидко висмоктує з рфії всі соки.
Рфія крахкається.
Перемога.
Рфія приречена на поразку за будь-яких сценаріїв.
Це ще в 2014 зрозумів волгар в отій своїй заяві про більше, ніж злочин, помилку. Стосовно анексії Криму.
Востаннє редагувалось detroytred
в Пон 06 жов, 2025 10:57, всього редагувалось 1 раз.
detroytred
Повідомлень: 25778
З нами з: 23.02.09
- Подякував: 2132 раз.
- Подякували: 3230 раз.
Профіль
Додано: Пон 06 жов, 2025 10:56
Banderlog написав:
я б бусифікацію проводив набагато серйозніше не тцкашниками а нацгвардією. Но схоже владі цього не треба її влаштовує "вічна війна"
За демобілізацію я тобі од самого початку казав що це обман. І народ підтримує, це демократично тому що мобілізованих менше.)))
Отримав бронь - за війну
Втратив бронь - за перемовини.
Для заброньованого бійці то третій сорт.
Напевно сама рагулецентрична нація в світі.
UA
Повідомлень: 9721
З нами з: 19.07.08
- Подякував: 1883 раз.
- Подякували: 2352 раз.
Профіль
1
1
1
Додано: Пон 06 жов, 2025 11:00
detroytred написав:
Масштабування пропозиції Славка - вся Україна окуповується і швидко висмоктує з рфії всі соки.
Рфія крахкається.
Перемога.
Це і був первинний план англо-саксів в 2022
Але не всі військові в Румунію втекли.
UA
Повідомлень: 9721
З нами з: 19.07.08
- Подякував: 1883 раз.
- Подякували: 2352 раз.
Профіль
1
1
1
Додано: Пон 06 жов, 2025 11:03
detroytred написав:
........
В гілку "споров до опупения" ЛАДа з Продиджи по історії та з Шаманом по совку.
Що? Весело вам стало, що місіонер відчепився від вас, поради даєте. Ну-ну.
.........
Согласен и признаю свои ошибки.
Но обратите внимание, продиджи я уже давно перестал отвечать с подробным разбором, так, могу огрызнуться. Да и он то ли слегка успокоился, то ли надоело.
Повторять шаману одно и тоже надоело уже мне, но он, к сожалению, бывает, выдаёт что-то новое, приходится отвечать. На старые его высказывания уже реагировать перестал.
Но, признаЮ, виноват, исправлюсь.
Если продолжит сильно доставать, поставлю в чс, как песикота. Шаман, кстати, в чс был тоже довольно долго. Потом он стал, казалось, более конструктивен, и я его из чс убрал.
А "місіонер" от меня не совсем відчепився. Почти в каждом посте в ваш адрес он вспоминает и меня.
Но вот на его выпады я уж точно перестал реагировать. За столько-то лет...
ЛАД
2
Повідомлень: 36581
З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5359 раз.
- Подякували: 4861 раз.
Профіль
2
2
6
Додано: Пон 06 жов, 2025 11:04
Трешовіше таке:
Самого поставили в отаке становище, отак обходяться, то нехай і з іншими теж.
Отака справедливість ((
І все це під пісні про свободу-волю понад усе.
detroytred
Повідомлень: 25778
З нами з: 23.02.09
- Подякував: 2132 раз.
- Подякували: 3230 раз.
Профіль
Додано: Пон 06 жов, 2025 11:06
flyman написав:
Можете як закликає БТС боротися з РФ, перебрати туди вампірити з її бюджету пенсію
План Песікота?
UA
Повідомлень: 9721
З нами з: 19.07.08
- Подякував: 1883 раз.
- Подякували: 2352 раз.
Профіль
1
1
1
