Повідомлення Додано: Нед 12 жов, 2025 09:21

  Успіх написав:
  Banderlog написав:все пишу на хлопський розум, особливого інтересу вникати не маю, особливо зараз.
Що там на марсіанському фронті - настрій марсіан без змін?
Усі в лижні, в колії?(як писав Детройт)
Про ДЕмобілізацію вже ніхто, навіть, не згадує?
Раніше, то хоч про неї балакали/помахували нею, як морквиною перед осликом(ослами?)
І якби не писали про великі офіційні цифри сзч на Марсі і шалені НЕофіційні цифри, то я б дивувався - "як так?"😁
Як так - що навіть морквиною(демобілізацією/чіткими термінами/підвищенням грошового забезпечення) не махають перед осликом(ослами) :?:


Просто природньо цікаво - на чому саме це все тримається, якщо ентузіазм/патріотизм і. т.п. - ще закінчились в перший-другий рік повномасштабки? :roll:


Тримається все на відданості державі та виконанню своїх війскових обов,язків звичайних солдат та інших війсковослужбовців та всіх хто бажає ПЕРЕМОГИ Україні .
Я не думаю що ти зрозумієш......
Повідомлення Додано: Нед 12 жов, 2025 09:33

  Успіх написав:
  Banderlog написав:все пишу на хлопський розум, особливого інтересу вникати не маю, особливо зараз.
Що там на марсіанському фронті - настрій марсіан без змін?
Усі в лижні, в колії?(як писав Детройт)
Про ДЕмобілізацію вже ніхто, навіть, не згадує?
Раніше, то хоч про неї балакали/помахували нею, як морквиною перед осликом(ослами?)
І якби не писали про великі офіційні цифри сзч на Марсі і шалені НЕофіційні цифри, то я б дивувався - "як так?"😁
Як так - що навіть морквиною(демобілізацією/чіткими термінами/підвищенням грошового забезпечення) не махають перед осликом(ослами) :?:


Просто природньо цікаво - на чому саме це все тримається, якщо ентузіазм/патріотизм і. т.п. - ще закінчились в перший-другий рік повномасштабки? :roll:

Долярчику, не зовсім так , у мене виникає підозра шо ти там насправді не був?
товариш мій з першої години у теробороні столиці і потім на передок , госпіталь два рази але добровільно пішов знову , те шо я не там він не дорікає
п.с. кожному своє
Повідомлення Додано: Нед 12 жов, 2025 09:44

  Vadim_ написав:добровільно пішов знову
Титан!👍
Або...
  Vadim_ написав:те шо я не там він не дорікає

Так і я тобі не дорікаю!
Я дорікаю лише тим, які били себе п'яткою в груди, що вони шалені патріоти і якщо б не їх вік(59-60р), то б вони точно пішли на фронт! А так звкон не дозволяє...
І от тепер, коли закон дозволяє - вони сидять тихо, як миші і про свої обіцянки/заяви вже не хочуть згадувати!

Як так?©


Ну і звичайно, дорікаю нетойвосному, на якого потрачено купу грошества/ресурсів!!!
А воно ну ніяк не хоче йти на фронт захищати БАТЬКІВЩИНУ!
Повідомлення Додано: Нед 12 жов, 2025 09:48

  Vadim_ написав:у мене виникає підозра шо ти там насправді не був?
І я б хотів, щоб це був просто сон..
Повідомлення Додано: Нед 12 жов, 2025 09:53

  Успіх написав:
  Vadim_ написав:добровільно пішов знову
Титан!👍
Або...
  Vadim_ написав:те шо я не там він не дорікає

Так і я тобі не дорікаю!
Я дорікаю лише тим, які били себе п'яткою в груди, що вони шалені патріоти і якщо б не їх вік(59-60р), то б вони точно пішли на фронт! А так звкон не дозволяє...
І от тепер, коли закон дозволяє - вони сидять тихо, як миші і про свої обіцянки/заяви вже не хочуть згадувати!

Як так?©


Ну і звичайно, дорікаю нетойвосному, на якого потрачено купу грошества/ресурсів!!!
А воно ну ніяк не хоче йти на фронт захищати БАТЬКІВЩИНУ!


Розповідай тільки за себе .
Ти сїбав ...
Повідомлення Додано: Нед 12 жов, 2025 09:55

Детройт ні в чому не винуватий. Він все пояснив 😅
Повідомлення Додано: Нед 12 жов, 2025 09:58

холява
Ти сїбав ...


У нього поважна причина: пишки самі себе не одтарабанять, а більше таких бажаючих естетів нема. .. Більше ні в кого причин нема . А у нього є!
Повідомлення Додано: Нед 12 жов, 2025 10:03

  Hotab написав:холява
Ти сїбав ...


У нього поважна причина: пишки самі себе не одтарабанять, а більше таких бажаючих естетів нема. .. Більше ні в кого причин нема . А у нього є!


Вітаю тебе ,Хоттабе !
Бажаю гарного дня та всім Здоров,я !
Повідомлення Додано: Нед 12 жов, 2025 10:06

  Успіх написав:
  Vadim_ написав:у мене виникає підозра шо ти там насправді не був?
І я б хотів, щоб це був просто сон..

Поверни в касу 3 млн гривень і прокидайся, позєр))
Повідомлення Додано: Нед 12 жов, 2025 10:10

  Banderlog написав:
  ЛАД написав: Попробовал спросить chatgpt.

Все сегодняшние старания государств перейти на зелёную энергию объясняются исключительно не экономическими, а экологическими причинами.
сонячна енергетика розбалансовує систему. І почасово і через вищі гармоніки від інверторів якість енергії падає.
Особливо якщо сонячна генерація децентралізована. Якщо подача від великих станцій ще може контролюватись зверху то по низу в нас регулювання дуже обмежене) Окрім того сучасне "інвенторне" навантаження теж погіршує якість, "генерує" шуми.
система була спроектована під конкретні генерації та навантаження, випадання якихось ланок чи добавляння потребує і перебудови мереж.
P/s це все пишу на хлопський розум, особливого інтересу вникати не маю, особливо зараз.
Так шо наперед вибачаюсь за некоректний текст. Кому цікаво колупайтесь самі.)

Чем ухудшают 50гц/380В в сети у пересичных проминверторы от больших СЭС на частных домах? Помех много по проводам передаётся вместе с питанием(которые трудно отфильтровпть простыми LC фильтрами)? Эти помехи прмводят к каким то сбоям питаемых "цифровых" потребителей(там где напряжение на потребителя ступеньками регулируется)?
