Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
Повідомлення Додано: Нед 12 жов, 2025 14:31

  Hotab написав:detroytred

для мене це наявне: Долярчик був унікальним добряком та оптимістом.
Поки ви і Ко не змінили його.


Долярчик ? Добряк ?

Він завжди був хамлом і завжди починав з хамства

Це не ми його таким зробили )
pesikot
Повідомлення Додано: Нед 12 жов, 2025 14:38

  pesikot написав:
  Hotab написав:detroytred

для мене це наявне: Долярчик був унікальним добряком та оптимістом.
Поки ви і Ко не змінили його.


Долярчик ? Добряк ?

Він завжди був хамлом і завжди починав з хамства

Це не ми його таким зробили )

Просто його унікальність саме в тому і є, що він один на світі «зіпсувався» в 45.
І це єдина його унікальність))

Хоча якщо відкинути міфи і «унікальності» , то реальність лише в тому, що Детройт так виживає і пристосовується. Щоб не вигрібати. Але це його не врятує))


Третє повідомлення з момента появи на форумі
Валютный рынок в контексте (архив за II полугодие 2015)
Четверте
Валютный рынок в контексте (архив за II полугодие 2015)

Сьоме
Валютный рынок в контексте (архив за II полугодие 2015)

Далі самі знайдете

Ви якісь зміни бачите? Все як зараз.
Воно провокувало з перших днів своєї обліківки.
Востаннє редагувалось Hotab в Нед 12 жов, 2025 14:50, всього редагувалось 1 раз.
Повідомлення Додано: Нед 12 жов, 2025 14:50

  Hotab написав:

Хоча якщо відкинути міфи і «унікальності» , то реальність лише в тому, що Детройт так виживає і пристосовується. Щоб не вигрібати. Але це його не врятує))

Угу.
Не міф, а реальність про домік Хотаба, в якому він перебував, коли Флер та ін. співали мені про "тебе навчали, годували".
А коли Успіх, то Хотаб терпів-терпів, але терпець урвався, що почав стрєлки переводити та про домік Детройта співати.

Ну нехай, припустимо, я в доміку і що?
Піонери з хотєлками стукають у двері, пішли, як ми...
Кумедні.
Повідомлення Додано: Нед 12 жов, 2025 14:59

detroytred

А коли Успіх, то Хотаб терпів-терпів, але терпець урвався, що почав стрєлки переводити та про домік Детройта співати.

Ну нехай, припустимо, я в доміку і що?


Справа не в «терпець», а що це дослівно про вас.
Наче в воду))
Якщо це взагалі когось має стосуватись 😅
Ну і пітомець ваш, то вам з ним і дискутувати по це. Розкажіть йому, чому жодного дня ні, і не той вос))
про домік Хотаба, в якому він перебував, коли Флер та ін. співали мені про "тебе навчали, годували".


Який міг бути»домік Хотаба», якщо Флер вас розминала коли я був в СОУ?))
Де там мій» домік»? 😅
Повідомлення Додано: Нед 12 жов, 2025 15:03

  Hotab написав:detroytred

А коли Успіх, то Хотаб терпів-терпів, але терпець урвався, що почав стрєлки переводити та про домік Детройта співати.

Ну нехай, припустимо, я в доміку і що?


Справа не в «терпець», а що це дослівно про вас.
Наче в воду))
Якщо це взагалі когось має стосуватись 😅
Ну і пітомець ваш, то вам з ним і дискутувати по це. Розкажіть йому, чому жодного дня ні, і не той вос))


Тобто зі стелі вигадали підставу (що мій питомець) і ще й, бо схотілося, висуваєте мені чи то пораду, чи вимогу розказати Успіху.

Вам самому не смішно?
Мені смішно. Нагадує -- піонер стукає до мене і чогось від мене хоче...

Треш.
Повідомлення Додано: Нед 12 жов, 2025 15:08

detroytred


Тобто зі стелі вигадали підставу (що мій питомець) і

А чий він пітомєц?
Хто «бачить» те, чого нема в ньому? Хто наче блондинка вилизує болонці дупу, чеше йому за вушком незважаючи на гидотну поведінку з першого дня обліківки «Долярек»?

Пробіжіться по його постам першого ж місяця! Воно ж все як зараз, влаштовувало шоу навколо себе, смикало всіх , провокувало. 1 в 1!! Нічого не змінилось!! І це ж мабуть ще видаленого хамства скільки?!
Я його зовсім не памʼятаю по 15 року, але зараз глянув - ну це ж пздц!
Востаннє редагувалось Hotab в Нед 12 жов, 2025 15:11, всього редагувалось 1 раз.
Повідомлення Додано: Нед 12 жов, 2025 15:08

  Hotab написав:Який міг бути»домік Хотаба», якщо Флер вас розминала коли я був в СОУ?))
Де там мій» домік»? 😅


З логікою складно?

Яка різниця де ви були-то?!
Вадиму ж та іншим ви детально пояснювали про чим довше служиш, тим більше винен.
А коли у Флер та Ко до мене такі заяви, то в доміку.
Повідомлення Додано: Нед 12 жов, 2025 15:10

  Hotab написав:ЛАД
Попросил посчитать стоимость кВтч в разных условиях.
Результаты он выдал достаточно общие.


Разные страны имеют разный подход .
Интересовался на примере Монтенегро:
У них можно лишнее скидывать в сеть (безоплатно), но забирать потом когда тебе нужно. Общий баланс сводят вроде в конце года, и если взял меньше чем отдал, то ты бесплатно имел э/э, а государств. сеть использовалась как аккумулятор (балансир потребления) Но за лишнее денег не отдадут.

Что касается личного аккумулятора, как балансира выработки/потребления, то для дома достаточно 10-15квтчас , что сейчас стоит ДО 1.5 дол. (сами аккумы) .
И да, чат жпт по неизвестным мне причинам плохо ориентируется в ценах, в частности на панели, аккумы. Он застрял на ценах почти вдвое выше от сегодняшних, и потому его расчеты брать можно, но корректировать.
Молодцы монтонегряне. :)
Но о Черногории говорить не берусь. Не знаю тамошних условий, а разбираться не хочется.
По ценам. Чатжпт писал, что цена на аккум. быстро падают и он мне давал цены близкие к реальным. Сейчас глянул на 20 квтч - 219 999 ₴ - https://comfy.ua/ua/batareja-dlja-solnechnogo-invertora-ritar-20kwh-204-8v-lifepo4-hv-ress-20kw.html

Что касается мощности аккум. Для лета хватит, думаю, и 5 квтч.
Беда в том, что лето короткое. Месяца 3. Я предлагал чатжпт расчёт на 200 квич в месяц (7квтч в сутки). Это совсем немного, если дом полностью на электрике. Но я уже писал, что потребление в течение дня неравномерное. Давно известно понятие "пиковые часы" - это где-то 8-9 утра и около 7 часов вечера. Летом, может быть, вам удастся почти полностью обепечить потребление непосредственно за счёт генерации. В остальное время вы, в основном, будете работать от аккум. Уже сегодня закат Солнца в Харькове в 17.50. В Киеве чуть позже - 18.12. При этом и дневная выработка резко упадёт. В разы. Пасмурных дней у нас очень много. И зимой тоже - уже давно в прошлом времена классической зимней погоды - ясный морозный день. Сейчас, скорее, типично - слякотно и пасмурно. Слякотно не всегда, а пасмурно почти постоянно. Внучка, когда была поиеньше, всё стонала: "Дедушка, когда уже солнышко будет?" А я вспоминал рассказ Брэдбери «Все лето в один день». В результате у вас аккум. на 10-15 квтч (при полном заряде) хватит, в лучшем случае, на 2-3 дня, а с учётом того, что потребление и по дням неравномерно (вы, наверно, не каждый день, например, варите борщ и включаете духовку), то и меньше. А потом он не всегда будет успевать полностью зарядиться.

В южных (солнечных) странах ситуация, понятно, резко улучшается. Но тут такое - надо разбираться с ценообразованием на ээ. Мы сравниваем цену квтч от солнечной генерации с ценой, по которой получаем ээ из сети. Но меня как-то смущает разница между оптовой ценой ээ в 5-6 центов и ценой для потребителя 30 центов. Возможно, ситуация такая же, как с табачными изделиями или спиртом - при копеечной цене производства высокая цена для потребителя получается за счёт налогов и акцизов.
Если так, то такое сравнение явно не годится сильно искажает результат (не для потребителя, а для общества. А так, выгоднее выращивать табак самому и гнать самогон. Что многие и делают. :)
Востаннє редагувалось ЛАД в Нед 12 жов, 2025 15:14, всього редагувалось 1 раз.
Повідомлення Додано: Нед 12 жов, 2025 15:13

  Hotab написав:detroytred


Тобто зі стелі вигадали підставу (що мій питомець) і

А чий він пітомєц?
Хто «бачить» те, чого нема в ньому? Хто наче блондинка вилизує болонці дупу, чеше йому за вушком незважаючи на гидотну поведінку з першого дня обліківки «Долярек»?

Тобто знов оперуєте фантазіями. Чим далі тим все більш різкими.
Так само ж ви і Ко з Успіхом робили...
І нічого в отому першому посиланні гидотного в Успіха нема.

То що від мене хочуть а-ля пійонери?
