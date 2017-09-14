RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 15456154571545815459
Повідомлення Додано: Пон 13 жов, 2025 09:32

просте рішення

  jump написав:Щоб розумна молодь не роз'їжджалася, їй треба створювати умови.

Її треба не випускати.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 41136
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1615 раз.
Подякували: 2861 раз.
 
Профіль
 
1
3
Повідомлення Додано: Пон 13 жов, 2025 09:34

Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8729
З нами з: 18.03.21
Подякував: 296 раз.
Подякували: 1011 раз.
 
Профіль
 
4
8
1
5
Повідомлення Додано: Пон 13 жов, 2025 09:36

  Shaman написав:як все погано... пропозиції є?.. немає - все зрозуміло

Тобі ці пропозиції озвучували багато разів - йди у ЗСУ. Ти пишеш, що хочеш лише допомагати ЗСУ, а тобі пишуть, що охочих воювати немає, допомагати немає кому, тому йди воювати сам. Ти ці пропозиції чути не хочеш.
АндрейМ
 
Повідомлень: 619
З нами з: 30.11.08
Подякував: 11 раз.
Подякували: 88 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 13 жов, 2025 09:44

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Shaman написав:jump

як все погано... пропозиції є?.. немає - все зрозуміло
Пропозиції для кого і від кого? Пропозиції треба висовувати виходячі з реального стану речей. Це залежить від того хто буде оцінювати. Можливо, реальні пропозиції та оцінки зараз тягнуть на "російські наративи" та підпадають під державну зраду. Тому без зміни влади в Україні ми тут приречені слухати опуси подоляків-веніславських у гімнастьорочках від якогось модного бренду.
d44
 
Повідомлень: 778
З нами з: 07.03.14
Подякував: 4 раз.
Подякували: 71 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Пон 13 жов, 2025 10:18

є у ФБ група "Військові адвокати та юристи" і там є якби загальний чат де будь-хто може звернутись і отримати попередню безкоштовну міні-консультацію. Типове звернення "викрали на вулиці, має відстрочку по такій-то статті/пункту, ось документи, як знайти його місцезнаходження і витягнути". А останнім часом забагато стало звернень типу
Та сама ситуація,забрали при затриманні військовий квіток з записом "снят с учета",сказали,що купив,ВЛК признала придатним,вже другу неділю в учебці..,хвороба-епілепсія.

Видали повістку і направлення на ВЛК виключенному з обліку з 2010 року на підставі ЛЕК, оформленою згідно наказу 402.

тцк по безпределу намагається пакувати навіть виключених з обліку, розраховуючи на те що людина або просто зневіриться, або в неї не вистачить часу / грошей / звязків щоб судитись/відновлювати справедливість.
Ось свіжий кейс від адвокатки Дарї Тарасенко на схожу тему
https://www.facebook.com/share/p/17GEc65V6g/
Letusrock
 
Повідомлень: 2728
З нами з: 03.05.22
Подякував: 16 раз.
Подякували: 13 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 13 жов, 2025 10:23

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  d44 написав:Пропозиції треба висовувати виходячі з реального стану речей. Це залежить від того хто буде оцінювати. Можливо, реальні пропозиції та оцінки зараз тягнуть на "російські наративи" та підпадають під державну зраду. Тому без зміни влади в Україні ми тут приречені слухати опуси подоляків-веніславських у гімнастьорочках

тенденція з 2022 показує: те що станом на зараз є "іпсо та рос. наративи" вже через 12 місяців стає новою нормальністю та офіційно озвучується в ОП
Letusrock
 
Повідомлень: 2728
З нами з: 03.05.22
Подякував: 16 раз.
Подякували: 13 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 13 жов, 2025 10:26

  Letusrock написав:
  d44 написав:Пропозиції треба висовувати виходячі з реального стану речей. Це залежить від того хто буде оцінювати. Можливо, реальні пропозиції та оцінки зараз тягнуть на "російські наративи" та підпадають під державну зраду. Тому без зміни влади в Україні ми тут приречені слухати опуси подоляків-веніславських у гімнастьорочках

тенденція з 2022 показує: те що станом на зараз є "іпсо та рос. наративи" вже через 12 місяців стає новою нормальністю та офіційно озвучується в ОП

а зрадофіли з 2022 року розповідають, що треба здаватися. 2025 рік - й країна тримається. й ТОТ залишається лише те, що захопили в 2022 або захоплена частина Донбасу, яка зараз зрівняно з землею. а зрадофіли знай собі - треба здаватися... якби їх можна було здати гуртом на ТОТ, якщо так хочуть...
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10069
З нами з: 29.09.19
Подякував: 786 раз.
Подякували: 1661 раз.
 
Профіль
 
1
4
5
Повідомлення Додано: Пон 13 жов, 2025 11:12

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Shaman написав:якби їх можна було здати гуртом на ТОТ, якщо так хочуть...
якби фанатів "війни скільки потрібно" можна здати гуртом в мясну бригаду, якщо так хочуть
  Shaman написав:2025 рік - й країна тримається
за ціною не постоїмо?
доперемагались до пн.корейської демократії, силовики - державне ОЗУ, пропаганда покруче як в 1984, чим менше народу на заході тим більший набір в поліцаї та прикордонники. Цікаво до якого рівня треба позакручувати гайки щоб такі упороті визнали що іноді краще трохи програти по грузинські але швидко, ніж "перемогти" по нашому але довго
Letusrock
 
Повідомлень: 2728
З нами з: 03.05.22
Подякував: 16 раз.
Подякували: 13 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 15456154571545815459
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
33 132831
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 лип, 2025 09:53
Дюрі-бачі
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 318906
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 1005072
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.