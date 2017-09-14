RSS
Напад росії і білорусі на Україну
Повідомлення Додано: Вів 14 жов, 2025 14:27

  Shaman написав:
  Прохожий написав:...........
https://life.pravda.com.ua/society/isto ... en-310286/

а взагалі оці речі треба обговорювати - особливо тих, хто пропонує домовитися чи взагалі здатися. ЛАД - таке питання - а це хтось має відповісти? бо різниці від нацистських таборів не бачу від слова зовсім. звісно на Раші своя традиція будувати ГУЛАГ, їм нацистський досвід ні до чого...
Вопрос интересный.
Но можно сначала вопрос к вам?
Мы воюем за независимость Украины?
Или вы взяли пример с Путина - он начал войну с целью "денацификации" Украины и вы теперь призываете воевать за "дерашизацию" РФ?
Если второе, тогда понятна цель - только парад ЗСУ на Красной площади и никак не меньше.
Напомню, что нацисты "відповіли" только после взятия Берлина и полной и безоговорочной капитуляции Германии. Вы ставите такую же цель?

й це вже не війна, щоб розповідати, що таке буває. це побудована система катування, яку заохочують, й в ній приймає участь купа людей. й на пропаганду вже не спишеш. хоча звісно на суді знов почуємо "ми лише виконували накази".
І це все ж таки війна.
І рашисти чомусь умніші за деяких форумчан. І розуміють, що "б'ють не по паспорту, а по морді".
Олексій Сівак, інтерв'ю з яким за наведеним посиланням, чисто російськомовна людина. Але його заарештували і катували. Не за мову, а за український прапор. І тут не допомогло не тільки те, шо він розмовляв російською, а й те, що він взагалі дуже погано знав українську.

досвід є, Ізраіль показав як треба переслідувати та наказувати цих виродків без терміну давності. та й в нас вже власний досвід теж накопичується. але їх надто багато, я ж кажу - це система. й без дерашизації це населення не вилікується. тому питання - з ким домовлятися й про що? й головне треба завжди пам'ятати - з цим ми не маємо мати нічого спільного, поки вони не зміняться...
Я вам уже писал - не надо всё время поминать Израиль. В результате Холокоста были физически уничтожены чуть ли не все европейские евреи. Независимо от языка, политических или любых других взглядов. Задачу физического уничтожения украинцев никто не ставит.
А домовлятися треба хоч з чортом, аби він вас не чіпав. А що він там робить у себе в пеклі, то хай там чорти розбираються міє собою. То вже їхні справи.
Повідомлення Додано: Вів 14 жов, 2025 14:31

  Shaman написав:
  Xenon написав:Абрамсы, Атакмсы, Ф16
Теперь очередь Тамагавков побыть серебряной пулей

США зможуть передати Україні лише 20–50 ракет Tomahawk — цього недостатньо, щоб змінити хід війни, — Financial Times.

США мають близько 4150 ракет Tomahawk, однак передати Україні зможуть лише кілька десятків. Нові закупівлі обмежені, — колишній співробітник Пентагону Марк Канчіан

будь-яка допомога має сенс - адекватні люди кажуть дякую. неадеквати щось морозять...

Ну да.
Если у вас нет денег на обед, а вам кто-то даст 1 гривню, то вы можете, конечно благодарить, но даже булочку купить не удастся. :)
Повідомлення Додано: Вів 14 жов, 2025 14:31

  sergey_stasyuk555 написав:
  jump написав:За даними Офісу генерального прокурора, із січня 2022-го по вересень 2025-го зареєстрували понад 235 тисяч проваджень за СЗЧ, приблизно 54 тисячі – за дезертирство.


кажуть ухилянтів вже 1,5 ляма :shock:
Близько 1,5 мільйона чоловіків призовного віку в Україні перебувають

Тут постійно кидають в мене тапками коли пишу що тцк не справляється і треба бригадам видавати патент на відлов в великих містах потрібної для поповнення кількості ухилянтів.
Не пройшло і півтори роки як до влади почало доходити:
⚡️Із залученням бойових підрозділів ТЦК проводитимуть мобілізаційні заходи «по-новому» — Тернопільське відомство
https://t.me/voynareal/123925
Повідомлення Додано: Вів 14 жов, 2025 15:01

13335

Законопроект 13335 проголовосано
https://www.youtube.com/shorts/d3MXwSYN6RI
Повідомлення Додано: Вів 14 жов, 2025 15:12

Шановні форумчани, пропонуємо до обговорення:

Як безпечно зберігати та примножувати заощадження якщо ви військова людина
Повідомлення Додано: Вів 14 жов, 2025 16:12

  Banderlog написав:Тут постійно кидають в мене тапками коли пишу що тцк не справляється і треба бригадам видавати патент на відлов в великих містах потрібної для поповнення кількості ухилянтів.
Не пройшло і півтори роки як до влади почало доходити:
⚡️Із залученням бойових підрозділів ТЦК проводитимуть мобілізаційні заходи «по-новому» — Тернопільське відомство


У Тернопільському ТЦК пояснили, чому вони почали ходити по клубах і ресторанах 8)

Сьогодні мобілізаційні заходи проводяться не лише у публічних місцях, а й там де перебуває (так – ресторани, нічні клуби) соціально активна молодь мобілізаційного віку, бізнесмени та представники активних громад, це все дає змогу забезпечувати рівність усіх перед законом і спростовує міф про "не рівну мобілізацію". :lol:

"Ніхто з представників ТЦК та СП не заходить до приватної власності громадян".

"Наприклад, коли людина зачиняється в авто, що є її приватною власністю, оповістити її неможливо – це забороняє закон. Людина сидить у машині, слухає музику, працівники ТЦК та СП певний час очікують і йдуть. :lol:
https://www.pravda.com.ua/news/2025/10/14/8002695/


Раміна показала умови для мобілізованих: гірші за місця утримання полонених ворогів (фото) :shock:
На фото — не обстановка у виправній колонії, а місце, куди з ТЦК привозять людей, які після підготовки вирушать захищати країну.

На опублікованих фото, зроблених, як стверджується, на розподільчому центрі ДВРЗ (збірний пункт призовників Київського міського та обласного військових комісаріатів), — жахливі санвузли, які ніхто не миє і не чистить, брудна постільна білизна та убога їжа у вигляді перловки й кількох шматочків хліба та чаю в пластиковому стаканчику.

"Саме в цих стінах агітують долучатися до різних бригад і розповідають про переваги служби в певних підрозділах. Люди сидять без зв'язку тижнями. Ніхто з рідних не знає, де вони і в яких умовах"

Чимало привезених — наркомани та безхатченки, які не придатні до служби і сидять у центрі тижнями, а молодих і здорових забирають одразу, "влаштувавши показову гру в хорошого/поганого поліцейського".
⠀https://focus.ua/uk/voennye-novosti/728549-mobilizaciya-v-ukrajini-ramina-eshakzay-pokazala-kadri-z-rozpodilchogo-centru-dvrz
Повідомлення Додано: Вів 14 жов, 2025 16:21

  ЛАД написав:
досвід є, Ізраіль показав як треба переслідувати та наказувати цих виродків без терміну давності. та й в нас вже власний досвід теж накопичується. але їх надто багато, я ж кажу - це система. й без дерашизації це населення не вилікується. тому питання - з ким домовлятися й про що? й головне треба завжди пам'ятати - з цим ми не маємо мати нічого спільного, поки вони не зміняться...
Я вам уже писал - не надо всё время поминать Израиль. В результате Холокоста были физически уничтожены чуть ли не все европейские евреи. Независимо от языка, политических или любых других взглядов. Задачу физического уничтожения украинцев никто не ставит.

Повна брехня, така задача є і вона виконується
Повідомлення Додано: Вів 14 жов, 2025 16:21

  jump написав:......
Раміна показала умови для мобілізованих: гірші за місця утримання полонених ворогів (фото) :shock:
На фото — не обстановка у виправній колонії, а місце, куди з ТЦК привозять людей, які після підготовки вирушать захищати країну.
......

А национальные телеканалы/Марафон - молчит. Типа ничего "необычного" не происходит...
Понятное дело - что после такого "приема" - 1.5 ляма народу поразбегалось :oops:
Повідомлення Додано: Вів 14 жов, 2025 16:35

Не прошло и трех лет - додумались до очевидного :lol:
«Ухилянтів» не треба тягнути силоміць, потрібно створити умови, щоб не було вигідно ухилятись — блокування рахунків і призупинення водійських прав, — нардеп Федієнко
Повідомлення Додано: Вів 14 жов, 2025 16:41

  _hunter написав:Не прошло и трех лет - додумались до очевидного :lol:
«Ухилянтів» не треба тягнути силоміць, потрібно створити умови, щоб не було вигідно ухилятись — блокування рахунків і призупинення водійських прав, — нардеп Федієнко
Детские угрозы.
