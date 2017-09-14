RSS
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
Повідомлення Додано: Чет 16 жов, 2025 11:10

  jump написав:ця недовлада-настрашніше прокляття України...

Настрашніше прокляття України йобобо нутий сусід, а влада це ускладнення прокляття.
Повідомлення Додано: Чет 16 жов, 2025 11:13

енергомощі

  _hunter написав:
  ЛАД написав: От того, что выбрать нового, новые энергомощности не появятся.

А кто говорил про "новые энергомощности"? :shock:
-- перестанут пропадать имеющиеся. Что в текущих условиях - уже достижение.

енергомощі (Ільї Муромця, в Лаврі, були ... )
Повідомлення Додано: Чет 16 жов, 2025 11:16

мій крокодил, як хочу так і міряю (с)

  _hunter написав:
  flyman написав:
  _hunter написав:>>> оглушити не получаєцца
А точно пробовали? -- потому как такое ощущение, что по "энергетике" только недавно начали прицельно бить...

на моїй пам"яті це "третій сезон", при чому перший був просто "внєзапно", другий був з "тривалими відключеннями іноді більше 6 год.", мабуть тільки лінивий рожевий поні не запасся хоча би на добу автономним живленням для ноута і мобілки та роутера з енергостабільним провайдером інтернету, як і баклажками води для змиву фекалій в каналізацію на той час. Якщо блекаут більше 24 год., то релокація на дачу/село, зрозуміло, що зможуть не тільки лиш всі, але цього разу попередила, не тільки Безугла а і сам мер-боксер (навіть план евакуації вже малюють).

Странно, что ответ удалили, но попробуем по-другом...

Первый "сезон" - то чисто "проба пера" была.
Второй - да, началось. Но (если мы телевизионными терминами говорим) - закончилось посреди сезона. То ли Трамп надавил, то ли еще что было.
И вот сейчас - как недавние события показали - пошло продолжение второго сезона...

Добре, хай буде кінець 2гого сезона ("мій крокодил, як хочу так і міряю").
Повідомлення Додано: Чет 16 жов, 2025 11:20

  flyman написав:
  _hunter написав:
  ЛАД написав: От того, что выбрать нового, новые энергомощности не появятся.

А кто говорил про "новые энергомощности"? :shock:
-- перестанут пропадать имеющиеся. Что в текущих условиях - уже достижение.

енергомощі (Ільї Муромця, в Лаврі, були ... )
за осквернення Лаври теж буде розплата.
Повідомлення Додано: Чет 16 жов, 2025 11:31

  flyman написав:
  _hunter написав:
  flyman написав:на моїй пам"яті це "третій сезон", при чому перший був просто "внєзапно", другий був з "тривалими відключеннями іноді більше 6 год.", мабуть тільки лінивий рожевий поні не запасся хоча би на добу автономним живленням для ноута і мобілки та роутера з енергостабільним провайдером інтернету, як і баклажками води для змиву фекалій в каналізацію на той час. Якщо блекаут більше 24 год., то релокація на дачу/село, зрозуміло, що зможуть не тільки лиш всі, але цього разу попередила, не тільки Безугла а і сам мер-боксер (навіть план евакуації вже малюють).

Странно, что ответ удалили, но попробуем по-другом...

Первый "сезон" - то чисто "проба пера" была.
Второй - да, началось. Но (если мы телевизионными терминами говорим) - закончилось посреди сезона. То ли Трамп надавил, то ли еще что было.
И вот сейчас - как недавние события показали - пошло продолжение второго сезона...

Добре, хай буде кінець 2гого сезона ("мій крокодил, як хочу так і міряю").

Я там не столько про нумерацию сезонов имел в виду, сколько про "не получаєцца" - есть такое ощущение (допускаю, что может быть и ложное), что просто решили не дожимать...
Повідомлення Додано: Чет 16 жов, 2025 11:38

  _hunter написав:При этом:

У бригаді також наголосили, що Третя штурмова є одним із підрозділів із найнижчим рівнем злочинності серед військових.


-- что же в остальных происходит :?: :shock:


«ТЦК у навчальні центри почали дедалі частіше привозити бомжів», - заступник командира 3 армійського корпусу Дмитро Кухарчук. :?
Повідомлення Додано: Чет 16 жов, 2025 11:39

  fler написав:
  Banderlog написав:
  Banderlog написав: Зе я понімаю таки ні в чому не винний? Негативного впливу на економіку України нема?

Тобто Зе винний в атаках рф на енергосистему? :shock:

Це питання часто задають в такому примітивному форматі, тому я відповім.

Припустимо ситуацію затопило місцевість, прорвало дамбу через дощі. Хто винен? Дощ. Уявляю заголовок газети: "Затоплено місто Х. Прорив дамби. В усьому винен дощ." :D :D
Можливо будівельники дамби винні а можливо і ні, але якщо є факти їх вини, то вони будуть винні на 100%, а не дощ.

Тут фактично повна аналогія. Путін - як дощ, ми не можемо змінити його намірів.
Чи винен Зе - напевно винен. Не 100% звичайно, але достатньо сильно винен. Тому що не готувався до війни(а це прямий і першочерговий його обов'язок), тому що не зумів реформувати армію, тому що не може домовитись з путіним(і не поміг іншим з ним домовитись), тому що не зумів провести нормальну мобілізацію і т.д.
Через це все війна продовжується і путін продовжує знищувати українців, міста, енергосистему і т.д.
Повідомлення Додано: Чет 16 жов, 2025 11:51

В Україні 16 жовтня почнуться відключення електроенергії для промисловості
https://epravda.com.ua/energetika/koli- ... ti-812942/

В Україні нові екстрені відключення
https://epravda.com.ua/energetika/v-ukr ... ya-812940/

У Львові використали вже половину місячного ліміту газу, і це – без опалення житла :shock:
Перші 21 Пункт незламності у Львові готові забезпечити базові потреби мешканців у разі похолодання-повідомив перший заступник міського голови Андрій Москаленко.
15 жовтня...

але звісно блекаут в мацкві :oops:
Повідомлення Додано: Чет 16 жов, 2025 11:59

  andrijk777 написав:(і не поміг іншим з ним домовитись), тому що не зумів провести нормальну мобілізацію і т.д.
Через це все війна продовжується і путін продовжує знищувати українців, міста, енергосистему і т.д.
він не не поміг,він заборонив іншим домовлятись.
Окрім того обрубані всякі лінії комунікації. Від олігархів типу медведчука до церкви. Якби хто не ставився до медведчука переговори про обмін полоненими йшли через нього.
Заборонений всякий діалог між росіянами і українцями, навіть через інтернет.
То чому дивуватись, що домовитись не вдається?
Зеленський залишив право переговорів лиш за собою, значить тільки він і несе повну відповідальність за мирні переговори.
Повідомлення Додано: Чет 16 жов, 2025 12:12

  ЛАД написав:Это к вопросу о резервных мощностях и сроках включения отопления.
Замечу, что в Харькове "8 и ниже градусов" уже есть. А вот лимитов «Нафтогаза» и решения правительства, видимо, нет.

В ви все чекаєте рішення партії та правітєльства?
Є спеціалізовані фірми, які за невелику плату обстежать ваш будинок, зроблять проект модернізації існуючої системи под якійсь гібрід(сонячна, тепловий насос) з приблизними розцінками.
