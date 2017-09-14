|
Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Суб 18 жов, 2025 14:56
pesikot написав:
А что тебе не так ?
Лучше, чтобы расследования не было ?
Мне не так что тут парой страниц назад была куча обсуждения на этот счет а теперь его что-то нельзя найти
А по теме мне все так - тернопольской полиции респект, я их зауважал даже, что не боятся правильно действовать и говорить об этом.
Додано: Суб 18 жов, 2025 15:00
Banderlog написав: pesikot написав:
PS. Оці розмови про події до свят щось мені нагадує.
Раніше це були травневі свята та 7 листопада.
Зараз або Пасха, або Різдво
не тупи.
На Великдень і на 9 мая було затишшя на фронті. Хоть ранених і трохи трупів винесли і то вже того варте було.
Да ти шо ? Звідки ти це взяв ?
Я тоді запитув своїх знайомих на нулі, відповідь була - все як завжди
Додано: Суб 18 жов, 2025 15:02
katso написав: pesikot написав:
А что тебе не так ?
Лучше, чтобы расследования не было ?
Мне не так что тут парой страниц назад была куча обсуждения на этот счет а теперь его что-то нельзя найти
А по теме мне все так - тернопольской полиции респект, я их зауважал даже, что не боятся правильно действовать и говорить об этом.
Полиция выполняет свои прямые обязанности - это оказывается "не боятся правильно действовать и говорить об этом"
Врачи лечат пациентов и тоже "не боятся правильно действовать и говорить об этом"
Спасатели тушать пожары и тоже "не боятся правильно действовать и говорить об этом"
Кто бы мог подумать )
Додано: Суб 18 жов, 2025 15:10
pesikot
Кто бы мог подумать )
Поліція повинна була «тапіть в тісє», а тут раптом. Чудний мір 😀
Додано: Суб 18 жов, 2025 15:38
pesikot написав: katso написав:
Мне не так что тут парой страниц назад была куча обсуждения на этот счет а теперь его что-то нельзя найти
А по теме мне все так - тернопольской полиции респект, я их зауважал даже, что не боятся правильно действовать и говорить об этом.
Полиция выполняет свои прямые обязанности - это оказывается "не боятся правильно действовать и говорить об этом"
Врачи лечат пациентов и тоже "не боятся правильно действовать и говорить об этом"
Спасатели тушать пожары и тоже "не боятся правильно действовать и говорить об этом"
Кто бы мог подумать )
Ти ідіот.
Не НПУ, а один окремо взятий керівник.
Прижмуть його.
В модераторів великий життєвий досвід, якій дає право їм редагувати пости інших дописувачів, та видаляти те що вважають за потрібне.
Додано: Суб 18 жов, 2025 15:42
UA написав: pesikot написав: katso написав:
Мне не так что тут парой страниц назад была куча обсуждения на этот счет а теперь его что-то нельзя найти
А по теме мне все так - тернопольской полиции респект, я их зауважал даже, что не боятся правильно действовать и говорить об этом.
Полиция выполняет свои прямые обязанности - это оказывается "не боятся правильно действовать и говорить об этом"
Врачи лечат пациентов и тоже "не боятся правильно действовать и говорить об этом"
Спасатели тушать пожары и тоже "не боятся правильно действовать и говорить об этом"
Кто бы мог подумать )
Ти ідіот.
Не НПУ, а один окремо взятий керівник.
Прижмуть його.
Ти у нас лікарь, щоб ставити діагнози ? )
Чи відібрав у лікаря халат зранку ...
Керівник не нац.поліція ?
Нац.поліція сама по собі, а керівник сам по собі.
Чого тільки не прочитаєшь ) коли ментопенс намагається захищати власну брехню
Додано: Суб 18 жов, 2025 15:46
pesikot написав: Banderlog написав: pesikot написав:
PS. Оці розмови про події до свят щось мені нагадує.
Раніше це були травневі свята та 7 листопада.
Зараз або Пасха, або Різдво
не тупи.
На Великдень і на 9 мая було затишшя на фронті. Хоть ранених і трохи трупів винесли і то вже того варте було.
Да ти шо ? Звідки ти це взяв ?
Я тоді запитув своїх знайомих на нулі, відповідь була - все як завжди
не бреши.
Інтенсивніть боїв впала. Це зеля напередодні понтувався, що не гарантує безпеки на красній площі... хотів зірвати. Но стало розуму
