Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Суб 25 жов, 2025 21:40
Успішні електрики і плиточники всі з міста, як і шофери та охоронці з мерчандайзерами і касиршами, а в селі тільки пияки та невдахи.
Підтягнулись експерти з затребуваних міських послуг
Щоправда зі всіх послуг вони використовують лише заміну підошви у 20-річних туфлях, але можуть розказати про все
Кто поднял - вопрос вторичный.
Чи все ж первічний?
Hotab
Додано: Суб 25 жов, 2025 21:42
ЛАД написав: _hunter написав:
.........
я ж писал только вчера - претензия только одна: человек прямо говорил "из армии меня по возрасту попросили - а так бы я ого-го!". — никто за язык не тянул, вроде.
Казалось бы: закон исправили - можно идти исполнять мечту. Ан-нет - пропало желание "почему-то".
Так-то ни один "ухылянт" в тцк сам идти не обязан - если мы про закон говорим...
Он говорил год назад.
В таком возрасте ситуация может меняться достаточно быстро.
"ухылянт" в тцк сам идти не обязан" - верно.
Но состоять на учёте и являться по вызову, а не прятаться в погребе обязан.
Согласен - могло поменяться. О чем модно было бы написать - вместо "съездов" вида "работаю где работал"
Так никто и не прячется: данные у всех обновлены...
_hunter
Додано: Суб 25 жов, 2025 21:43
Banderlog написав:
......
все просто, в нас рішили воювати до останнього хто згоден. Насправді в нас не просто поділ на сорти. А на сорти які будуть жити в демократії і на тих хто не буде жити. І це буквально. Навіть Лад з совєцьким мисленням втянувся в спор про потрібних людей і непотрібних людей.
Не будем про аморальність, мене он вже банили за те що писав, що втрата придатного це гірше за втрату непридатного.
P/s щодо самого спору то правий Хотаб.
Село буде безлюдним. І держава теж відловлює по селах і смт а не в києві неспроста
Вы что-то не поняли.
Этого вопроса я вообще не касался.
Я говорю только о необходимости развития промышленности. Иначе здесь нужно миллионов 10 для выращивания зерна и подсолнуха и обслуживания тех, кто выращивает.
Пока, похоже, к этому и идёт.
В чём именно прав Хотаб? Уточните, пожалуйста.
Востаннє редагувалось ЛАД
в Суб 25 жов, 2025 21:49, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД
Додано: Суб 25 жов, 2025 21:44
Hotab написав:
Кто поднял - вопрос вторичный.
Чи все ж первічний?
Вторичный: флуд разрастается именно из-за "поднимаетелей"
_hunter
Додано: Суб 25 жов, 2025 21:47
Shaman написав: Banderlog написав: Shaman написав:
гривня в нас надто дорога - тому все більше й більше вигідно завозити імпорт...
за чий рахунок ти хочеш здешевлювати товар?
некоректне питання. співвідношення валют немає відношення до когось. так, формули розрахунку немає. але коли товари з більш дорогої країни стає можливим експортувати в більш дешеву - це ознака, що в котрій з країн курс не ринковий. а в якій країні зараз курс на ручному керуванні?
питання коректне. Тому що ціна на сировину і товар при збуті в нас європейська. Ти хочеш зробити собівартість дешевшою ніж в конкурентів. То за рахунок якої складової буде дешевше якщо впаде курс грн до долару при незмінності інших умов?
Ти ж ціни на енергоносії привяжеш до європейських? І ціни на сировину теж?
Якщо товари з більш дорогої країни стає можливим експортувати в більш дешеву це значить що там
1 доступніша сировина
2. Енергія
3. Продуктивність праці вища за рахунок вищої технологічності.
Banderlog
Додано: Суб 25 жов, 2025 21:47
_hunter
флуд разрастается именно из-за "поднимаетелей"
Тобто ти винуватий двічі: і зачинщик флуду , і потім ще і поднімаєтель .
Востаннє редагувалось Hotab
в Суб 25 жов, 2025 21:48, всього редагувалось 1 раз.
Hotab
Додано: Суб 25 жов, 2025 21:48
_hunter написав:
...........
Так никто и не прячется: данные у всех обновлены...
Вы в этом сильно уверены?
Я очень сомневаюсь.
ЛАД
Додано: Суб 25 жов, 2025 21:48
_hunter написав: Shaman написав: Успіх написав:
Бо від них була ЧІТКА відповідь - "бо бояться!"
А від вашої гоп-компанії - було тільки крутіння дупою, як вужі на сковороді!
А деякі, то навіть били себе п'яткою в груди, які вони патріоти і що вони би "ухххх, як показали б москалям!" - але в них була ВЕЛИКА неприємність - їм от-от мало стукнути 60!
Але це БУЛА неприємність!
Вже - нема!
Вже можна і в 60+ показати, як треба воювати!
Але, щось всі притихли))) - як страуси голови в пісок заховали
наявність права воювати не означає, що після 60 візьмуть в армію, якщо є відповідні діагнози.
Не означает. Но, что бы это достоверно известно стало - что больше не годен - нужно на влк сходить
Пока же есть только самому себе поставленный диагноз.
несподівано можна виявитися придатним і в 60+
flyman
Додано: Суб 25 жов, 2025 21:53
BIGor написав: ЛАД написав:
В какой европейской стране айтишник сумеет купить себе квартиру за 2-3 года?
А Ви реально вірите в те що пишете іноді? Описуєте Україну для ІТ-шників як якийсь парадайс, типу богачі, ну і де мої мініум 3-4 квартири в Україні? Хочеться просто сказати нецензурну лексику, що цей чоловік дійшов до певного моменту, але моя ввічливість не дозволяє ображати людей похилого віку.
Років 8..10 тому назбирати ІТнику на кавалірку TBS у місті центрі вуєвудства, було цілком реально. Як зараз, не цікавився.
flyman
Додано: Суб 25 жов, 2025 21:54
ЛАД написав: Banderlog написав:
......
все просто, в нас рішили воювати до останнього хто згоден. Насправді в нас не просто поділ на сорти. А на сорти які будуть жити в демократії і на тих хто не буде жити. І це буквально. Навіть Лад з совєцьким мисленням втянувся в спор про потрібних людей і непотрібних людей.
Не будем про аморальність, мене он вже банили за те що писав, що втрата придатного це гірше за втрату непридатного.
P/s щодо самого спору то правий Хотаб.
Село буде безлюдним. І держава теж відловлює по селах і смт а не в києві неспроста
Вы что-то не поняли.
Этого вопроса я вообще не касался.
Я говорю только необходимости развития промышленности. Иначе здесь нужно миллионов 10 для выращивания зерна и подсолнуха и обслуживания тех, кто выращивает.
Пока, похоже, к этому и идёт.
В чём именно прав Хотаб? Уточните, пожалуйста.
в тому що більшість села на самоокупності. "Мотоблочники" не здатні самі себе прокормити сільським господарством.
10 млн для зерна і саду не потрібні. На рахунок необхідності промисловості не спорю.
Дуже незначна кількість селян зайнята в виробництві товарної продукції.
Banderlog
