Додано: Суб 15 лис, 2025 14:34

Жертви режиму Гітлера (Нацистська Німеччина)

Загальна кількість жертв нацистського режиму оцінюється в десятки мільйонів, причому найбільш систематичним і задокументованим злочином був Голокост:

Жертви Голокосту: Щонайменше 6 мільйонів євреїв були систематично вбиті в таборах смерті, гетто та в результаті масових розстрілів.

Інші жертви: Мільйони інших людей також стали жертвами переслідувань і знищення, включаючи:

Слов'яни (поляки, українці, білоруси, росіяни та інші).

Роми та сінті.

Люди з фізичними та розумовими вадами (жертви програми "Акція T4").

Радянські військовополонені (близько 3 мільйонів загиблих).

Політичні опоненти, гомосексуалісти, Свідки Єгови та інші групи.

Загальна кількість жертв нацистського переслідування (без урахування військових втрат): деякі оцінки сягають 17 мільйонів людей, якщо враховувати загибель цивільних осіб на окупованих територіях.

Жертви режиму Сталіна (СРСР, ГУЛАГ)

Кількість жертв сталінського режиму також величезна, і оцінки суттєво відрізняються. Після розпаду СРСР та відкриття архівів стали доступними офіційні дані, але багато істориків вважають їх заниженими:

Загиблі в системі ГУЛАГ: За офіційними радянськими даними, кількість смертей у таборах ГУЛАГу оцінюється приблизно в 1,5-1,7 мільйона людей. Західні вчені називають цифри від 1,2 до 1,7 мільйона. Деякі джерела згадують, що до 2 мільйонів із 20 мільйонів в'язнів, які пройшли через табори, не пережили ув'язнення.

Страчені за політичними звинуваченнями: Офіційні документи свідчать про близько 799 455 виконаних смертних вироків за політичними статтями у період з 1921 по 1953 рік.

Загиблі під час примусових переселень та депортацій: Близько 390 000 смертей під час розкуркулення та до 400 000 смертей депортованих народів у 1940-х роках.

Жертви Голодомору: До жертв сталінського режиму часто зараховують загиблих під час Голодомору 1932-1933 років в Україні та інших регіонах СРСР, кількість яких оцінюється в 5,5-6,5 мільйона осіб.

Загальна кількість жертв сталінських репресій, включаючи Голодомор та інші форми масової загибелі, за різними оцінками, може сягати десятків мільйонів.

Обидва режими несуть відповідальність за масові злочини проти людяності та загибель величезної кількості людей.



все гарно розклали по причинам, тільки ЛАД читає ваші аргументу не зверху до низу, а поререк.Мені за 4 роки набридло бачити його відповіді, які наскрізь пронизані російською пропаганду, я наче слухаю лаврова і путіна.Може треба припинити цей водоспад пропаганди , нарешті? Га? Панове, модератори.Вчора порівнювали кількість жертв режиму гітлера і сталінацифри приблизно одного порядку, десь 30млн на 30млн , всі вже давно у світі оцінили масштаби злочинів двох режимів, тільки одна людина на форумі не згодна з тотожністю двох режимів, це, тому що що? тому що путін проти такого зіставлення