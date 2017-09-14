Letusrock написав:земляче це не дуже ок, прикритись викладацтвом і видавати людожерські пропозиції як краще "ізловіть клятих ухилянтів". не будь схожим на нафронтниць та місцевих заброньованих патріотів.. Думаю трьохдітні комбайнери можуть мати схожі думки а-ля "кому потрібні ті універи під час війни, розігнати всіх, і викладачів-ухилянтів (в т.ч. Дюрі-бачі) на фронт"
budivelnik написав:Як на мене - той хто ЗАХИЩАЄ сімю ЄС- той будебажаним родичем в ЄС
ИМХО це буде як з ветеранами ЗСУ, які переважній більшості в тилу не потрібні, і їх бояться / уникають через їх травми / зміни в психіці. Так і нам буде важче в ЄС. Навіть коли приймуть, то придумають 1000500 перехідних дискредитаційних положень, щоб українці не були рівними німцям чи французам в ЄС.
Не треба свої внутрішні переконання-розносити на загал. В мене працюють два Ветерани.... В порівнянні з іншими працівниками - у Ветеранів - найбільше прав( точніше я стараюсь їх прохання враховувати на всі сто , в той час коли прохання/пропозиції інших розглядаються крізь призму економічної доцільності) І останнє Ветеранів буде НЕБАГАТО в порівнянні з простими людьми (менше 5% працездатного населення) Тому ДВАДЦЯТЬ працівників втративши 5% свого доходу - піднімуть на 100% дохід Ветерана ( а з урахуванням того що по обєктивним причинам працездатність Ветерана -нижча) то цей СВІДОМИЙ перерозподіл дозволить відчувати себе нормально Ветерану в колективі.
Дюрі-бачі написав:Так і нам буде важче в ЄС. Навіть коли приймуть, то придумають 1000500 перехідних дискредитаційних положень, щоб українці не були рівними німцям чи французам в ЄС.
Так історично побудовано що ЗА МЕЖАМИ дому-ГІРШЕ ніж дома. Тому завжди буде якась дискримінація... але в ПЕРШОМУ поколінні - відчутна В Другому - віртуальна в Третьому- відсутня.
Це як влада Венесуели умудрилась довести країну до дефіциту бензину так і наша доводить до дефіциту людей на фронті.
Наша оборона розвалюється. Не буде змін - танки РФ у Запоріжжі чи Дніпрі стануть питанням часу, - Стерненко
"Ми прямуємо до катастрофи стратегічного масштабу, яка може призвести до втрати державності. І це ще дуже дипломатична оцінка. Не помічати цього - злочин. Мовчати - злочин", - стверджує Стерненко.
"За наявних обставин і без глобальних змін на рівні не лише військового управління, а і політичного підходу до оборонної війни, питання коли російські танки заїдуть в умовне Запоріжжя або Дніпро є лише питанням часу. Наша оборона розвалюється. Під приголомшливу тишу про це", - додав він.
але основне акцент зроблено, що треба змінити, щоб цього не сталося...
budivelnik написав:Не треба свої внутрішні переконання-розносити на загал.
Та от я трохи приймаю участь в перекваліфікації ветеранів і наслухався таких історій пошуку роботи і сенсу життя... Добре якщо таких як Ви в Закарпатті хоча б 20% роботодавців.
На жаль зовнішнє оточення(працедавці/сімя) НЕ МОЖУТЬ повністю змінити СВІТОГЛЯД Ветерана з війни на мирне життя (а це докорінно різні речі). Тому людям які опустили руки (не важливо чому поранення/птср/алкголізм....) часто допомогти буває НЕМОЖЛИВО От це якраз буде найбільшою бідою для нас, не тому що ми НЕ ХОЧЕМ А тому що МИ НЕ ЗМОЖЕМО допомогти людині , яка відкидає нашу руку допомоги.
ПС простий приклад Я пишу Кожен хто буде вкладати в своє майбутнє 20% своїх доходів - буде мільйонером на пенсії.. Чи правий я? - ТАК, правий Чи всі використають це примітивне правило - Ні, використає 3-5 %(максимум) А хто тоді винуватий в негараздах тих 95-97% які не використали?
Letusrock написав:............. А що це буде за Україна через 20 років війни? Навіть для концепції "понад усе" це вже занадто. Можна спрогнозувати склад тої "збереженої України": -прострочена на 15 років влада з новими "Міндичами" - млн ЗСУ які звикли мати автомат в руках, і які впевнені що тиловик-будівельник чи шаман їм сильно заборгував - млн тилових силовиків (в тч. судді, прокурори і т.д.) що звикли до доплат військового часу та збивати по 5 куо з пішохода - пенсіонери та інваліди - залишки українців для обслуговування інфраструктури та критичних виробництв - як мінімум пару млн "бангладешців" які будуть працювати у решті секторів економіки де закінчились чоловіки та/або не дають бронь. І яким буде глибоко начхати на "мова це зброя", вишиванки, ПЦУ/УПЦ, портрети лідерів упа та на решту "понад усе"
Вы правильно описываете перспективы. Кроме, возможно, последнего пункта - кому нужны "решта секторів економіки"? Достаточно с/х для обеспечения едой. А остальное, как писал детройт - фортеця. А в фортеці нужны только армия и еда. Разница с вашими оппонентами в том, что вы описываете перспективы, исходя из сегодняшних реальных тенденций, а оппоненты из розовых мечтаний и "веры". Кроме "веры" никаких аргументов нет. Вот "верю" и всё тут! Верю, что в ЕС скоро обязательно примут. Верю, что долги простят. Верю, что рашка вот-вот развалится и мы її відспіваємо. Ну, на крайний случай не развалится, так её экономика потерпит полный крах и будет неспособна поддерживать продолжение войны. Верю, что отток людей за границу прекратится, а выехавшие в основной массе вернутся обратно. Верю, что Запад из "благодарности" от пуза кормит наших беженцев (правда, почему-то "забывают", что эта поддержка постепенно сворачивается и даже Германия уже начинает урезать пособия). Верю, что благодаря сегодняшней мобилизации наша армия будет способна продолжать успешно бороться с врагом, а я буду успешно сидеть в тылу на тёплом диване и продолжать на форуме "верить" и рассказывать "патриотичные" сказки о "росте жиров в масле" и стойкости нашей энергетики, которой не страшны никакие обстрелы. Может, ещё что забыл. Понятно, что с верой спорить бесполезно.
И да, идея о "финском варианте" не моя, но умный человек отличается тем, что он не отбрасывает сходу идею, которая ему даже не нравится, а рассматривает её в сравнении с другими идеями. И если нет ничего лучшего, то может принять и её, прекрасно понимая её недостатки. Есть и другой подход по принципу: " Скажи дураку богу молиться, он и лоб расшибёт". Кстати, для шамана - "властні" українською "владні".