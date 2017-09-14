RSS
Повідомлення Додано: Вів 18 лис, 2025 18:24

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Кожен шостий російський військовополонений є громадянином України, - Координаційний штаб
Він розповів, що від початку повномасштабного вторгнення і до липня поточного року Росія мобілізувала 46 327 громадян України. З них з Донецької області - 5368 людей, Луганської - 4650 людей, Запорізької - 560 людей, Херсонської – 478 людей. Найбільше ж росіяни мобілізували українських громадян з Криму - 35 271 особу.


Під атакою - Воронеж: російські ЗМІ заявили про можливий удар балістикою (відео)
Російський Воронеж у вівторок, 18 листопада, перебував під атакою. Про це свідчать повідомлення у російських телеграм-каналах та відео з вибухами, поширені ними.

"Над Воронежем чутно вибухи, працює ППО, повідомляють місцеві мешканці", - пише телеграм-канал ASTRA.

Атаку підтвердив і керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко у свому каналі.

"Воронеж під атакою невідомих об’єктів", - написав він.


UPD. це були ATACMS
Востаннє редагувалось pesikot в Вів 18 лис, 2025 18:42, всього редагувалось 1 раз.
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12674
З нами з: 31.08.09
Подякував: 546 раз.
Подякували: 1260 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: Вів 18 лис, 2025 18:26

  _hunter написав:А можно какую-то ссылку -- уровня BBC/ABC (а не ОБС)?..
А то звучит как бред: адрес взяли из переписки - один, а дом продали - другой. При этом подпись федерального судьи умудрились непойми как получить...

BBC к сожалению не водится, но вполне какая-то омериканская медия нашлась
https://reason.com/2019/11/06/a-michigan-man-underpaid-his-property-taxes-by-8-41-the-county-seized-his-property-sold-it-and-kept-the-profits/
Конкретно эту историю я раньше не читал, были другие, но здесь история ещё более замечательная: мужик таки получил уведомление на 400 баксов, и даже заплатил их, но где-то ошибся и недоплатил 8 (восемь) долларов. Чиновники не просто продали его дом с аукциона, но и забрали себе все вырученные от продажи деньги (200к баксов), а не только долг и накладные расходы.
Подобных историй много читал.
А то, что "переписывались" не по тому адресу, где собственность (случай не из этой истории), то это как раз самая разумно объяснимая часть этого бардака. В стране много недвижимости в собственности у людей, которые в ней не живут. Поэтому никто не смотрит где собственность, а пишут по адресу проживания, который знают.
M-Audio
 
Повідомлень: 3524
З нами з: 23.03.11
Подякував: 648 раз.
Подякували: 521 раз.
 
Профіль
 
1
3
Повідомлення Додано: Вів 18 лис, 2025 18:29

повітряна тривога?

pesikot



prodigy
 
Повідомлень: 12883
З нами з: 03.12.13
Подякував: 3367 раз.
Подякували: 3355 раз.
 
Профіль
 
1
4
2
Повідомлення Додано: Вів 18 лис, 2025 18:29

  Banderlog написав:
  pesikot написав:
  _hunter написав:---=== Banderlog ===---
>>> то як це робити про закону ?
---=== ===---
Элементарно: Рада выдвигает этому Вотум - и, собственно, все.

Офис простых решений ...

Речь шла о замене, ушел Зеленский, а как провести новые выборы ?
спочатку новий уряд і новий спікер верховної ради. А вотуми то вже потом) але шос ти спішиш... куди це ушол? ))) поки рано іще уходити побачим, що умєров скаже.

Banderlog, не приписуй мені того, що я не писав )

А що Умєров скаже ? Умєров сидить за кордоном, вичікує та думає - чи обійдеться чи вже не повертатись

Новий уряд з кого ? Новий спікер від якої партії ?
Востаннє редагувалось pesikot в Вів 18 лис, 2025 18:34, всього редагувалось 1 раз.
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12674
З нами з: 31.08.09
Подякував: 546 раз.
Подякували: 1260 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: Вів 18 лис, 2025 18:30

  budivelnik написав:Історія в стані зависання...
Поки що висить переплата в 100 000+/- за три роки війни...
Так як приміщення у Львові а не в Маріуполі - то чиновники не спішать виносити рішення згідно з яким Держава має ПОВЕРНУТИ....

Тобто ви не оскаржуєте, а сплачуєте, при цьому чиновники визнають помилку, але гроші не повертають?
M-Audio
 
Повідомлень: 3524
З нами з: 23.03.11
Подякував: 648 раз.
Подякували: 521 раз.
 
Профіль
 
1
3
Повідомлення Додано: Вів 18 лис, 2025 18:38

  M-Audio написав:
  _hunter написав:А можно какую-то ссылку -- уровня BBC/ABC (а не ОБС)?..
А то звучит как бред: адрес взяли из переписки - один, а дом продали - другой. При этом подпись федерального судьи умудрились непойми как получить...

BBC к сожалению не водится, но вполне какая-то омериканская медия нашлась
https://reason.com/2019/11/06/a-michigan-man-underpaid-his-property-taxes-by-8-41-the-county-seized-his-property-sold-it-and-kept-the-profits/
......

Да, забавная (и в чем-то даже печальная) история. Но, все же, _история_.
He reintroduced the bill during the 2015 and 2017 sessions—Montana lawmakers meet for a formal session only once every two years, though they have an interim session in off years where much of the groundwork is laid, though no votes are taken. By the third time though the process, lawmakers agreed to add additional notification requirements before a property could be seized.

This year, the state legislature passed, and Gov. Steve Bullock signed, a bill giving property owners the right to the remainder of the equity in their homes after the tax debt is settled. The bill also requires that properties cannot be sold for less than 50 percent of their assessed value—an important caveat that should prevent some of what has occurred in Michigan.

The reforms also flip the counties' incentives. Instead of being able to profit off delinquent taxes, says Jacobson, officials will now have an incentive to make sure the taxes are paid up front and on time—or they'll have an incentive to help taxpayers find ways to meet their obligations.

Т.е. да - был одно время в одном штате небольшой "косяк" - всего за 5 лет "починили".
Да и дом продать не успели...
_hunter
 
Повідомлень: 10947
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 492 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Вів 18 лис, 2025 18:43

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Reuters: П'ятий російський НПЗ зупинився після атаки дронів від початку листопада
Рязанський нафтопереробний завод Роснєфті, один із найбільших у Росії, повністю зупинив перероблювання сирої нафти після атаки українського дрона 15 листопада. Про це з посиланням на три джерела в галузі пише Reuters.

"Очікується, що завод простоїть до кінця місяця. Жодних відвантажень нафтопродуктів не планується до 1 грудня", – сказав один зі співрозмовників агентства.
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12674
З нами з: 31.08.09
Подякував: 546 раз.
Подякували: 1260 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: Вів 18 лис, 2025 18:45

  pesikot написав:
Новий уряд з кого ? Новий спікер від якої партії ?
кажу що зарано про це говорити, торги ще ідуть. Но зміни почнуться при зеленському.
новий спікер то понятно, що з бют. в шоколадного теж не важні відносини з трампом... і соросят точно не буде.
Banderlog
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3959
З нами з: 24.06.14
Подякував: 120 раз.
Подякували: 100 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Вів 18 лис, 2025 18:52

  Banderlog написав:
  pesikot написав:
Новий уряд з кого ? Новий спікер від якої партії ?
кажу що зарано про це говорити, торги ще ідуть. Но зміни почнуться при зеленському.
новий спікер то понятно, що з бют. в шоколадного теж не важні відносини з трампом... і соросят точно не буде.

Зрозуміло ... читай далі конспирологію ...

Але цікаве інше, як про НАБУ, то ти проти, бо контролюють партнери
А як про спікера, уряд, так "в шоколадного теж не важні відносини з трампом"

Як це в одній голові живе одночасно, мені не зрозуміло )
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12674
З нами з: 31.08.09
Подякував: 546 раз.
Подякували: 1260 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: Вів 18 лис, 2025 19:12

  pesikot написав:


Але цікаве інше, як про НАБУ, то ти проти, бо контролюють партнери
А як про спікера, уряд, так "в шоколадного теж не важні відносини з трампом"

Як це в одній голові живе одночасно, мені не зрозуміло )
я конспірологію не читаю а пишу. :lol:
З чим ти спориш? Що набу це засіб контролю трампа? Чи мож з тим що трамп до шоколадного ставиться без особливого пієтету?
І при чому тут я за чи проти, до фактів? Це ти підганяєш світ під те, що хочеш бачити)
Banderlog
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3959
З нами з: 24.06.14
Подякував: 120 раз.
Подякували: 100 раз.
 
Профіль
 
1
1
