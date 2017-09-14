1. Суверенітет України буде підтверджено.



2. Між Росією, Україною та Європою буде укладено повну та всеосяжну угоду про ненапад. Усі неоднозначності останніх 30 років будуть вважатися вирішеними.



3. Очікується, що Росія не буде вторгатись до сусідніх країн, а НАТО не буде розширюватися далі.



4. Буде проведено діалог між Росією та НАТО за посередництва США для вирішення всіх питань безпеки та створення умов для деескалації, щоб забезпечити глобальну безпеку та збільшити можливості для взаємодії та майбутнього економічного розвитку.



5. Україна отримає надійні гарантії безпеки.



6. Чисельність Збройних сил України буде обмежена 600 000 осіб.



7. Україна погоджується закріпити в своїй конституції, що вона не приєднається до НАТО, а НАТО погоджується прийняти в своїх статутах положення про те, що не прийматиме Україну в будь-який момент у майбутньому.



8. НАТО погоджується не розміщувати війська в Україні.



9. Європейські винищувачі будуть розміщені в Польщі.



10. Гарантія США.

a. США отримають компенсацію за гарантію.

b. Якщо Україна вторгнеться до Росії, вона втратить гарантію.

c. Якщо Росія вторгнеться до України, крім рішучої скоординованої військової відповіді, будуть відновлені всі глобальні санкції, а визнання нової території та всі інші переваги від цієї угоди будуть скасовані.

d. Якщо Україна безпричинно випустить ракету по Москві або Санкт-Петербургу, гарантія безпеки буде вважатися недійсною.



11. Україна має право на членство в ЄС і отримає короткостроковий преференційний доступ до європейського ринку, поки це питання розглядається.



12. Потужний глобальний пакет заходів із відновлення України, що включає, але не обмежується:

a. Створенням фонду розвитку України для інвестування в галузі з високим потенціалом зростання, включаючи технології, центри обробки даних та штучний інтелект.

b. Сполучені Штати будуть співпрацювати з Україною для спільного відновлення, розвитку, модернізації та експлуатації газової інфраструктури України, що включає трубопроводи та сховища.

c. Спільні зусилля з відновлення територій, постраждалих від війни, для відновлення, реконструкції та модернізації міст і житлових районів.

d. Розвиток інфраструктури.

e. Видобуток корисних копалин і природних ресурсів.

f. Світовий банк розробить спеціальний пакет фінансування для прискорення цих зусиль.



13. Росія буде реінтегрована у світову економіку.

a. Зняття санкцій буде обговорюватися та узгоджуватися поетапно та в індивідуальному порядку.

b. Сполучені Штати укладуть довгострокову угоду про економічне співробітництво з метою взаємного розвитку в сферах енергетики, природних ресурсів, інфраструктури, штучного інтелекту, центрів обробки даних, проектів з видобутку рідкісних земних металів в Арктиці, а також інших взаємовигідних корпоративних можливостей.

c. Росія буде запрошена повернутися до G8.



14. Заморожені кошти будуть використані наступним чином: 100 мільярдів доларів заморожених російських коштів будуть інвестовані в очолювані Сполученими Штатами зусилля з відновлення та інвестування в Україну. Сполучені Штати отримають 50% прибутку від цього підприємства. Європа додасть до цього 100 мільярдів доларів, щоб збільшити інвестиції, доступні для відбудови України. Заморожені європейські кошти будуть розморожені. Решта заморожених російських коштів буде інвестована в окремий американсько-російський інвестиційний інструмент, який буде реалізовувати спільні американсько-російські проекти для розвитку сприятливих умов для фінансової співпраці, спрямованої на зміцнення відносин і збільшення спільних інтересів, щоб сприяти відновленню мирного співіснування.



15. Буде створено спільну російсько-українську робочу групу з питань безпеки для моніторингу та забезпечення виконання низки ключових положень цієї угоди.



16. Росія зобов’язується закріпити політику ненападу на Європу та Україну.



17. Сполучені Штати та Росія домовляються продовжити дію договорів про нерозповсюдження ядерної зброї та контроль над нею, включаючи договір СНВ-1.



18. Україна погоджується бути без'ядерною державою відповідно до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї.



19. Запорізька атомна електростанція буде запущена під наглядом МАГАТЕ, а вироблена електроенергія буде розподілятись порівну між Росією та Україною у співвідношенні 50:50.



20. Обидві країни зобов’язуються впроваджувати освітні програми в школах та в суспільстві, що сприятимуть розумінню та толерантності до різних культур і усуненню расизму та упереджень.

a. Україна прийме закон про руськосровій толерантності та захисту мовних меншин.

b. Обидві країни погоджуються не ухвалювати жодних дискримінаційних заходів та гарантуватимуть права українських і російських ЗМІ та особами будь-якої національності та не пред’являти претензій і не вирішувати скарги в подальшому.



21. Території:

a. Крим, Луганськ і Донецьк будуть визнані де-факто російськими, в тому числі Сполученими Штатами.

b. Херсон і Запоріжжя будуть заморожені на лінії зіткнення, що означатиме де-факто визнання на лінії зіткнення.

c. Росія відмовляється від інших узгоджених територій, які вона контролює за межами 5 регіонів.

g. Українські сили виводяться з частини Донецької області, яку вони зараз контролюють, і ця зона виведення вважатиметься нейтральною демілітаризованою буферною зоною, міжнародно визнаною як територія, що належить Російській Федерації. Російські сили не входитимуть у цю демілітаризовану зону.



22. Після узгодження майбутніх територіальних домовленостей і того, як Російська Федерація й Україна зобов’яжуться надалі не змінювати ці домовленості силовими методами, будь-які гарантії безпеки не застосовуватимуться у разі порушення цього зобов’язання.



23. Росія не перешкоджатиме використанню Україною річки Дніпро для комерційної діяльності, і будуть досягнуті домовленості про вільне перевезення зерна Чорним морем.



24. Буде створено гуманітарний комітет для вирішення відкритих питань:

a. Всі залишені в полоні та тіла будуть обмінені за принципом «всі за всіх».

b. Всі цивільні затримані та заручники будуть повернуті, включаючи дітей.

c. Буде реалізовано програму возз’єднання сімей.

d. Будуть вжиті заходи для полегшення страждань жертв конфлікту.



25. Україна проведе вибори через 100 днів.



26. Всі сторони, залучені до цього конфлікту, отримають повну амністію за дії під час війни та погодяться не пред’являти претензій і не вирішувати скарги в подальшому.



27. Ця угода буде юридично обов’язковою. Її виконання буде контролюватися та гарантуватися Радою миру, очолюваною президентом Дональдом Дж. Трампом. За порушення будуть передбачені санкції.



28. Після того, як всі сторони погодяться з цим меморандумом, припинення вогню набуде чинності негайно після того, як обидві сторони відступлять до узгоджених точок для початку виконання угоди.

