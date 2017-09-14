Сибарит написав:Увы. Первый полет был 37 лет тому назад. Разработка велась ещё раньше. Те мозги, как минимум, очень сильно постарели. Не уверен, что сегодня у нас есть специалисты с таким опытом.
з тим немає, є з іншим... чи ви теж в таборі тих, хто вважає, що українці можуть лише в кедах по обмінках гарсати?
українці можуть не лише в кедах по обмінках гарсати. Но для этого нужны условия. Как минимум наличие предприятий и/или НИИ, где нужны мозги. За их неимением эти мозги уезжают за границу. А вы и ещё некоторые доказываете, что мы не империя и нам промышленность не нужна.
а оце ваша найбільша нахабна брехня. бо нам не потрібна важка промисловість, яка виробляє найбільші ракети в світі. а промисловість нам потрібна, й вона, й вона розвивається. бо я на відміну від вас саме в цій галузі й працюю - а ви чомусь з промисловістю розпрощалися ще в 90х роках...
так немає деяких секторів складної промисловості, в першу чергу електронної - але її просрало ще срср. а ми коли вона розвивалася, були в певній дупі, нам треба було побудувати базові речі, яких не було останні 70 років. ба більше, її немає й в половині європейських країн.
можна скиглити, як воно було гарно в 70х роках, яка зелена трава, та й взагалі як все стояло а можна будувати тут й зараз, а не розповідати, що це не можливо. "хто хоче, шукає можливості, хто не хоче шукає причини" - оце лозунг треба частіше нагадувати тутешнім зрадофілам
ps й я так бачу з вашого допису, ви зрозуміли ЛАД, що в Німеччині далеко не монолітна нація.
В нас є ціла кафедра, навіть якісь медалі отримують. Та і в Одеській області теж щось є...
Євроасоціація привела до вирубки виноградників в Україні. Це законодавчий тиск щоб роздавити Україну як конкурента.
пан Бандерлог, детальніше будь-ласка. дуже цікаво стало. й щось не чув про проблеми на Закарпатті.
й пан Песікот, робимо ми й вино теж. в нас культури споживання вина немає, а виробництво вина трохи є - але не в тому масштабі, щоб загрожувати Європі. навіть в Криму Масандра медалі отримувала, а за спирт пояснювало трохи по-іншому
ЛАД написав:......... М-да... Вы неисправимы. "українською на Раші" говорить просто нет смысла - никто не поймёт. Поэтому и не говорят. А в таких условиях, если заговорите, то возникнут вопросы. Вы не видите разницу между беженцами и жителями страны? Беженцы, естественно, не знают языка принимающей страны, а Германия приняла много - и наших, и до этого сирийцев, афганцев. О приёме беженцев в РФ я как-то не слышал, а какой житель РФ не знает при поступлении в школу русского языка? Так для кого там создавать интеграционные классы?
ви такий розумний, коли розмовляємо про Захід. а про Рашу так мало знаєте - навіть дивно ви знаєте, скільки жителів Центральної Азії на Раші? рахунок йде на мільйони. й так ЛАД, погано вони володіють московською мовою - що батьки, що діти... тому оцей закон саме проти них... але Німеччина намагається всіх навчити, а Раша...
Может, именно потому, что меня мало волнуют их проблемы, которые я решать не собираюсь? Вот только вы вряд ли знаете больше, зато пишете много. "Скільки жителів Центральної Азії на Раші? рахунок йде на мільйони" - вполне допускаю. Но вопрос к вам - они приехали в РФ с семьями? Или как наши заробитчане ездили на Запад, в одиночку, а семья дома? Если кто приезжал с семьями, то сколько таких? Сколько детей, которым нужны интеграционные классы? А если говорить о взрослых, то миграция из Центральної Азії нужна РФ именно для того, чтобы заполнить, грубо говоря, вакансии дворников, а не квалифицированных работников. Поэтому и учить их языку не обязательно.
а хто з українців не знає української мови при вступі до школи? тому які питання?
Возможно, вы удивитесь, но это совсем не редкость. Во всяком случае, в Харькове. В школе довольно быстро выучивают.
Програмами збереження мов в РФ никогда не интересовался, ничего не знаю и сказать не могу. Думаю, и вы тоже. Но. хотя "це їх проблеми", вы их почему-то поднимаете. Давайте всё же думать о наших проблемах и действиях, а с их проблемами пусть разбираются сами.
я наводжу це як приклад, що не треба Раші розповідати про права меншин - нехай в себе розберуться. не можуть/не хочуть в себе - нехай не лізуть до інших - оце головне
Пример не очень удачный. Вы ничего об этом не знаете. Как и я. А вдруг окажется, что програми збереження мов у них существуют и достаточно успешно? нехай не лізуть до інших - тут согласен.
Shaman написав:й щось не чув про проблеми на Закарпатті.
Бо Ви далеко. Хоча саме виноробстві Закарпаття значно більшої шкоди нанесли рейдери Януковича, а потім Тищенка, але і ЄС теж робив свій вклад заборонами продавати нашу продукцію за тими рецептами "як є".