Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Сер 03 гру, 2025 11:57
Shaman написав:
а реалії на землі - ще жоден окупант не претендував на території, які не подужав. так пафосно діє поки лише Раша... й ще вимога офіційного визнання. я ще коли попереджував. ЛАД тоді казав - маловірогідно - й тут раптово ця вимога стовпом стала..
форумчани-співгромадяни на яких ми заслуговуємо
Навскидку - Ельзас та версальський мирний договір 1919
Территориальные изменения
Послевоенные территориальные изменения в Европе по состоянию на 1923 год
В результате войны:
аннексированы:
Бельгией — округи Эйпен, Мальмеди, территория Мореснет;
Грецией — Западная Фракия;
Данией — Северный Шлезвиг;
Италией — Южный Тироль и Истрия;
Румынией — Трансильвания, Южная Добруджа, Буковина, Бессарабия (Советская Россия не признавала суверенитет Румынии над территорией Бессарабии[209]);
Францией — Эльзас-Лотарингия;
Сербией — Банат, Бачка и Баранья, Словения, Королевство Хорватия и Славония, Черногория с последующим созданием Югославии;
Японией — Цзяо-Чжоу (в 1922 году была передана Китаю);
Китаем — германские концессии в Тяньцзине[кит.] и Ханькоу, а также австро-венгерская концессия в Тяньцзине[210].
Бесрабія та Буковина 1940
Кемп-Девід 1979
Востаннє редагувалось fox767676
в Сер 03 гру, 2025 12:01, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 03 гру, 2025 12:00
trololo написав:
не лягти під нациста педофіла, який марить етнічними чистками, війнами та руйнуваннями - достатня мотивація наче.
не кажи гоп
зробили все щоб відволікти увагу нациста-педофіла на себе від інших
Додано: Сер 03 гру, 2025 12:02
Xenon написав:
По сути после вчерашнего шоу с переговорами у Украины осталось всего 2 варианта
1. Капитуляция (условия раши)
2. Отменять всякие отсрочки, бронирования, снижать моб.возраст до 18 лет и проводить жесточайшую мобилизацию/бусификацию.
Других вариантов больше нет , США больше ничем не помогут, Европа тоже
це варіанти чого? Яка мета має бути в приймаючого рішення? Швидкого рішення проблеми? А якщо ніхто спішити не хоче?
Який варіант рішення ви бачите, якщо ціль продовження війни ще орієнтовно на 4роки?
Сша домовляються про СВІЙ вихід з проксівійни і подальшу мирну співпрацю з росією. Оці казки, що трамп марить премією миру... це смішно навіть як мотивація трампа не говорячи вже, що він одноосібно рішення не приймає, а думати що політична більшість в сша прагне не вигоди а визнання для трампа...
Щодо європи вона боїться миру в Україні.
Додано: Сер 03 гру, 2025 12:04
❗️РФ полностью захватила Покровск: закончился бой, который длился почти год. Теперь город может стать плацдармом для прорыва в Днепропетровской области, — BILD
Додано: Сер 03 гру, 2025 12:06
fox767676 написав:
не лягти під нациста педофіла, який марить етнічними чистками, війнами та руйнуваннями - достатня мотивація наче.
не кажи гоп
зробили все щоб відволікти увагу нациста-педофіла на себе від інших
дякую за нагадування, що 3,14*** все ще існують.
інші (ЕС) педофіла поки не цікавили, і ще не скоро по справжньому зацікавлять. війна в Грузії в 2008 це була підготовка до 2014. новорічний казахстан 2021, це була підготовка до Гостомеля. Важко рухатись далі Нарви, якщо не взяв Словянськ. Сталін марив Україною, х... тупо косплеїть.
Додано: Сер 03 гру, 2025 12:10
trololo написав:
не лягти під нациста педофіла, який марить етнічними чистками, війнами та руйнуваннями - достатня мотивація наче.
не кажи гоп
зробили все щоб відволікти увагу нациста-педофіла на себе від інших
дякую за нагадування, що 3,14*** все ще існують.
інші (ЕС) педофіла поки не цікавили, і ще не скоро по справжньому зацікавлять. війна в Грузії в 2008 це була підготовка до 2014. новорічний казахстан 2021, це була підготовка до Гостомеля. Важко рухатись далі Нарви, якщо не взяв Словянськ. Сталін марив Україною, х... тупо косплеїть.
тендітна кьюашечка з кракова вважає що українці не матюкаються
навіщо ви майданоїди матюкаєтесь похідними від ваших лгбт-цінностей ?
Востаннє редагувалось fox767676
в Сер 03 гру, 2025 12:12, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 03 гру, 2025 12:11
fox767676 написав:
не лягти під нациста педофіла, який марить етнічними чистками, війнами та руйнуваннями - достатня мотивація наче.
не кажи гоп
зробили все щоб відволікти увагу нациста-педофіла на себе від інших
Кореєць видає базу
