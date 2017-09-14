|
Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Суб 06 гру, 2025 17:55
UA написав: fox767676 написав:
вот пока есть такие как Славко, Юрко Топчий, я
Балашова уже нет
Кончимся мы, останутся забавные посредственности, ни рыба ни мясо вроде ПроФФессора и Задротича
А после них ничтожества типа скороход и стерненко
Что будет с нащей Украиной? Ка́мо гряде́ши? Quo vadis?
Romam vado iterum crucifigi
Це не фінал
Десь серединка
Судя по нашему форуму, до финала недалеко.
ЛАД
