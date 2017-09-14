RSS
Повідомлення Додано: Сер 17 гру, 2025 10:04

своя сорочка ближче до тіла

  Water написав:
  ЛАД написав:[Сумма-то постоянная
Срабатывает основной закон физики - закон сохранения энергии.

Якраз сума не постійна.
У вас є 100 кВт генерації, вдень використовують всі 100, ви ще обмежуєте, бо обстрілами пошкоджено обладнання. Звісно якщо в час пік заряджать АКБ, то це тільки шкодить. А якшо вночі споживання 50 кВт, то ви шо вимушені зробить? Звісно- зменшити генерацію, якщо це можливо. А тут раз і на ці 50 кВт люди заряджають свої АКБ і користуються коли електрика обмежена.

ага, в теорії всі такі свідоміти і на фронті (вночі вмикають вдень вимикають на благо неньки), а на практиці своя сорочка ближче до тіла (жінки виконують річну демографічну норму 4 рік підряд першого 5 річного плану незламності партії СН)
1
4
Повідомлення Додано: Сер 17 гру, 2025 10:12

план енерго незламності

  Banderlog написав:
  Water написав:
  ЛАД написав:Если из-за разрушения/повреждения, например, ТЭС генерация ограничена и её просто не хватает, графики вводят, потому что ночью некуда девать ээ и поэтому генерацию уменьшают?

Генерації вистачає.

Це ви плутаєте забо.

не Ви писали?
💔 «Як мешканець Львова, прошу скрутити нам половину світла і передати одеситам. Дата. Підпис. Дякую»: — неймовірний пост у тредс зворушив українців

Зазначимо, що Одеська область вже 4(!) добу сидить без світла після цинічних російських обстрілів.

ДТЕК теж прокоментували пост: «Цей тред вилікував мою нервову систему».

Зарядити "електрички" будівельника у Льові, завантажити на платформу потяга, привезти в Одесу, підключити до електромережі і віддати е.е. взад.

Якщо кожен "подивиться в дзеркало" і так зробить, то орки задовбуться роздовбувати енергосистему неньки і капітулюють.

План робочий як швейцарський годинник.
Перевірений в СРСР у одній із військових частин і останній рік втілюється (с) (тм).
Не дякуйте.
Повідомлення Додано: Сер 17 гру, 2025 10:16

  Сибарит написав:
  Shaman написав:думаю, що так багато на військовій гілці написали? а це питання зеленої енергетики. всі стали ікспертами. але є ті, хто реально стикався, а є такі, що прочитали Вікі та трохи з інету - й з шашками наголо :lol:

Я так понимаю, что реальные специалисты - это те, кто купил некий бытовой прибор. А все, кто пытается рассуждать о балансе системы в целом - жалкие теоретики?

Панели у дворі лежать, аккуми у хаті , що вам ще роззказати?
Повідомлення Додано: Сер 17 гру, 2025 10:35

  Vadim_ написав:
  Сибарит написав:
  Shaman написав:думаю, що так багато на військовій гілці написали? а це питання зеленої енергетики. всі стали ікспертами. але є ті, хто реально стикався, а є такі, що прочитали Вікі та трохи з інету - й з шашками наголо :lol:

Я так понимаю, что реальные специалисты - это те, кто купил некий бытовой прибор. А все, кто пытается рассуждать о балансе системы в целом - жалкие теоретики?

Панели у дворі лежать, аккуми у хаті , що вам ще роззказати?

Как это в рамках того же ЖК Министерский применимо :wink:
Не, если ЦЕЛЬ - Аграрная Сверх Держава - вопросов вообще нет :lol:
В том же дворе - колодец, для дорог - трактор ХТЗ (тут засада небольшая, ну да ладно)...
Повідомлення Додано: Сер 17 гру, 2025 10:38

  ЛАД написав:В чём заслуга народа?
Разве что в том, что он не требует "подалі від Москви" как наши "активисты". Народ у нас, правда, этого тоже не особо требовал.

В тому і "заслуга" що він не вимагає зміни тої політики яку веде Лука.
Коли Янек провів не ту політику йому через 3 роки організували Майдан.
Білоруси організували Майдан через 26 років і то не через політику а просто надоїв.
Повідомлення Додано: Сер 17 гру, 2025 11:03

  andrijk777 написав:
  ЛАД написав:В чём заслуга народа?
Разве что в том, что он не требует "подалі від Москви" как наши "активисты". Народ у нас, правда, этого тоже не особо требовал.

В тому і "заслуга" що він не вимагає зміни тої політики яку веде Лука.
Коли Янек провів не ту політику йому через 3 роки організували Майдан.
Білоруси організували Майдан через 26 років і то не через політику а просто надоїв.
Так, наверно, они смотрят на нас и думают: "Та ну, на фиг!"
Повідомлення Додано: Сер 17 гру, 2025 11:04

  flyman написав:План робочий як швейцарський годинник.
Перевірений в СРСР у одній із військових частин і останній рік втілюється (с) (тм).
Не дякуйте.

А ти й далі будеш з підвала гавкать?
Радянські приклади сезонного акумулювання тепла
🔹 Новосибірськ (Академмістечко)
У 1970–1980‑х роках учені Сибірського відділення АН СРСР проводили експерименти з підземними водяними резервуарами.

Влітку воду нагрівали сонячними колекторами чи промисловими теплообмінниками, а взимку через теплообмінники використовували для опалення лабораторій та житлових будинків.

Це був один із перших радянських проєктів, схожих на сучасні системи Seasonal Thermal Energy Storage (STES).

🔹 Москва
У деяких житлових комплексах та експериментальних будівлях застосовували теплоакумулятори на основі води та бетону.

Система дозволяла накопичувати тепло влітку й використовувати його взимку для зменшення навантаження на централізоване опалення.

Відомі випробування таких технологій у районі Черемушки.

🔹 Військові гарнізони (Далекий Схід, Північ)
У закритих військових містечках використовували цистерни з гарячою водою, нагрітою влітку.

Взимку ця вода через теплообмінники подавалася в систему опалення казарм і житлових будинків.

Це дозволяло економити вугілля та мазут, які було дорого доставляти у віддалені регіони.
Повідомлення Додано: Сер 17 гру, 2025 11:09

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Цистерны с кипятком под Хабарой на улице до зимы ж стояли?
Ну и в Анадыре
Где солнце адски прогрело за весь полярный день
Повідомлення Додано: Сер 17 гру, 2025 11:12

  Water написав:
  flyman написав:План робочий як швейцарський годинник.
Перевірений в СРСР у одній із військових частин і останній рік втілюється (с) (тм).
Не дякуйте.


У 1970–1980‑х роках учені Сибірського відділення АН СРСР проводили експерименти з підземними водяними резервуарами.
......
У деяких житлових комплексах та експериментальних будівлях застосовували теплоакумулятори на основі води та бетону.
......
Це дозволяло економити вугілля та мазут, які було дорого доставляти у віддалені регіони.

По результатам "експерименти" - если судить по степени внедрения за последующие 50 с гаком лет - убедились в абсолютной (экономической?) нецелесообразности :lol:
Повідомлення Додано: Сер 17 гру, 2025 11:16

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Угорщина знову заблокувала ухвалення щорічної заяви Європейського Союзу щодо розширення.
Через угорське вето Україна наразі не може розпочати формальні переговори про вступ до Євросоюзу.
Як пише відоме закордонне видання Reuters, у ЄС вважають, що вступ України до блоку неможливий до 2027 року. Україна все ще офіційно не завершила навіть одного з 36 етапів вступу до ЄС.
https://ukranews.com/ua/news/1123153-bu ... o-ukrayiny
