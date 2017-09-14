ЛАД написав:[Сумма-то постоянная Срабатывает основной закон физики - закон сохранения энергии.
Якраз сума не постійна. У вас є 100 кВт генерації, вдень використовують всі 100, ви ще обмежуєте, бо обстрілами пошкоджено обладнання. Звісно якщо в час пік заряджать АКБ, то це тільки шкодить. А якшо вночі споживання 50 кВт, то ви шо вимушені зробить? Звісно- зменшити генерацію, якщо це можливо. А тут раз і на ці 50 кВт люди заряджають свої АКБ і користуються коли електрика обмежена.
ага, в теорії всі такі свідоміти і на фронті (вночі вмикають вдень вимикають на благо неньки), а на практиці своя сорочка ближче до тіла (жінки виконують річну демографічну норму 4 рік підряд першого 5 річного плану незламності партії СН)
Shaman написав:думаю, що так багато на військовій гілці написали? а це питання зеленої енергетики. всі стали ікспертами. але є ті, хто реально стикався, а є такі, що прочитали Вікі та трохи з інету - й з шашками наголо
Я так понимаю, что реальные специалисты - это те, кто купил некий бытовой прибор. А все, кто пытается рассуждать о балансе системы в целом - жалкие теоретики?
Панели у дворі лежать, аккуми у хаті , що вам ще роззказати?
Как это в рамках того же ЖК Министерский применимо Не, если ЦЕЛЬ - Аграрная Сверх Держава - вопросов вообще нет В том же дворе - колодец, для дорог - трактор ХТЗ (тут засада небольшая, ну да ладно)...
ЛАД написав:В чём заслуга народа? Разве что в том, что он не требует "подалі від Москви" как наши "активисты". Народ у нас, правда, этого тоже не особо требовал.
В тому і "заслуга" що він не вимагає зміни тої політики яку веде Лука. Коли Янек провів не ту політику йому через 3 роки організували Майдан. Білоруси організували Майдан через 26 років і то не через політику а просто надоїв.
Так, наверно, они смотрят на нас и думают: "Та ну, на фиг!"
flyman написав:План робочий як швейцарський годинник. Перевірений в СРСР у одній із військових частин і останній рік втілюється (с) (тм). Не дякуйте.
У 1970–1980‑х роках учені Сибірського відділення АН СРСР проводили експерименти з підземними водяними резервуарами. ...... У деяких житлових комплексах та експериментальних будівлях застосовували теплоакумулятори на основі води та бетону. ...... Це дозволяло економити вугілля та мазут, які було дорого доставляти у віддалені регіони.
По результатам "експерименти" - если судить по степени внедрения за последующие 50 с гаком лет - убедились в абсолютной (экономической?) нецелесообразности
Угорщина знову заблокувала ухвалення щорічної заяви Європейського Союзу щодо розширення. Через угорське вето Україна наразі не може розпочати формальні переговори про вступ до Євросоюзу. Як пише відоме закордонне видання Reuters, у ЄС вважають, що вступ України до блоку неможливий до 2027 року. Україна все ще офіційно не завершила навіть одного з 36 етапів вступу до ЄС. https://ukranews.com/ua/news/1123153-bu ... o-ukrayiny