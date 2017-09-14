RSS
Повідомлення Додано: П'ят 19 гру, 2025 08:02

  Hotab написав:Shaman
Він іввкуіровався від ТЦК..

увы:
Статья 3.

Человек, его жизнь и здоровье, честь и достоинство, неприкосновенность и безопасность признаются в Украине наивысшей социальной ценностью.


А ты признаешься наконец-то сколько крама вывез? Или понял на третий день таки в чем зашквар? :lol:
2
Повідомлення Додано: П'ят 19 гру, 2025 08:07

  Shaman написав:Чи правда, що російська економіка на грані краху
Ні. Неправда. Але правда в тому, що Росія зараз перебуває в найслабшій позиції, починаючи з 2022 року. І поки триває війна ситуація буде постійно погіршуватись. ......

Спасибо, Кэп! :lol:
Вопрос же не в "позиции". Вопрос в том - хватит ли этой позиции только на две недели, или - если сильно постараются - и на три смогут ;)
2
Повідомлення Додано: П'ят 19 гру, 2025 09:08

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Letusrock написав:Одне радує в цій статті: все таки наші переговорні позиції безальтернативно покращуються а крах рф не за горами
Європа грошей на два роки дала (пообіцяла). Кароче переговорні позиції у нас знов залазобетонні, на два роки війни так точно. Зара "експерти" перевзуються що у нас не все так і погано, наглядові ради перезапустять, "апазіція" знов згуртується в одне провладне кубло і заживемо (точніше заживуть) як раніше. Тіки от тоді або бронювання та відстрочки треба буде різати, або як натякають партнери - 18 років і в ТЦК.
1
Повідомлення Додано: П'ят 19 гру, 2025 09:17

  d44 написав:
  Letusrock написав:Одне радує в цій статті: все таки наші переговорні позиції безальтернативно покращуються а крах рф не за горами
Європа грошей на два роки дала (пообіцяла). Кароче переговорні позиції у нас знов залазобетонні, на два роки війни так точно. Зара "експерти" перевзуються що у нас не все так і погано, наглядові ради перезапустять, "апазіція" знов згуртується в одне провладне кубло і заживемо (точніше заживуть) як раніше. Тіки от тоді або бронювання та відстрочки треба буде різати, або як натякають партнери - 18 років і в ТЦК.

Там не прямо так, что бы "дала (пообіцяла)" - там кредит. Под который так удобно "замороженные" кошты припасены -- которые один "практик" уже поделить успел :lol:
2
Повідомлення Додано: П'ят 19 гру, 2025 10:00

Re: Напад росії і білорусі на Україну

я бачу, що вже почали обговорювати кредит від ЄС.
Лідери ЄС погодили надання Україні 90 млрд євро кредиту на 2026−2027 роки, але без використання активів РФ
Україна отримає безвідсотковий кредит. ЄС водночас продовжить утримувати російські активи замороженими, доки країна-агресор не виплатить компенсацію Україні.

але все одно намагаємось знайти недоліки. до цього кепкували, що не дадуть. хоча відразу казали, що кредит все одно буде - питання у форматі. безвідсотковий, повернення після репарацій - непоганий варіант. тобто це вже проблеми ЄС змусити Раші платити репарації - чи самостійно їх утримати.

хочу почути визнання від скептиків - так, помилялись... :lol: але це точно unreal...
Востаннє редагувалось Shaman в П'ят 19 гру, 2025 10:06, всього редагувалось 1 раз.
1
4
5
Повідомлення Додано: П'ят 19 гру, 2025 10:06

  d44 написав:
  Letusrock написав:Одне радує в цій статті: все таки наші переговорні позиції безальтернативно покращуються а крах рф не за горами
Європа грошей на два роки дала (пообіцяла). Кароче переговорні позиції у нас знов залазобетонні, на два роки війни так точно. Зара "експерти" перевзуються що у нас не все так і погано, наглядові ради перезапустять, "апазіція" знов згуртується в одне провладне кубло і заживемо (точніше заживуть) як раніше. Тіки от тоді або бронювання та відстрочки треба буде різати, або як натякають партнери - 18 років і в ТЦК.

а просто проводити мобілізацію, бо й за поточними законами кілька мільйонів ще підлягають мобілізації - ні, не варіант для ухилянтів? 8)
1
4
5
Повідомлення Додано: П'ят 19 гру, 2025 10:14

  Shaman написав:
  d44 написав:Європа грошей на два роки дала (пообіцяла). Кароче переговорні позиції у нас знов залазобетонні, на два роки війни так точно. Зара "експерти" перевзуються що у нас не все так і погано, наглядові ради перезапустять, "апазіція" знов згуртується в одне провладне кубло і заживемо (точніше заживуть) як раніше. Тіки от тоді або бронювання та відстрочки треба буде різати, або як натякають партнери - 18 років і в ТЦК.

а просто проводити мобілізацію, бо й за поточними законами кілька мільйонів ще підлягають мобілізації - ні, не варіант для ухилянтів? 8)

Продовжуємо рухатись згідно геніального плану "давайте просто продовжимо воювати". А як немотивовані бідняки та інсультники закінчаться то потужні патріоти скажуть "хватить воювати - go миритись, бо я надважливий/ненавчений/нетойВОС"
Повідомлення Додано: П'ят 19 гру, 2025 10:15

труъ

  fox767676 написав:Shaman
правда

труъ
1
4
Повідомлення Додано: П'ят 19 гру, 2025 10:25

  pesikot написав:РФ намагається "розрізати" Одещину навпіл: "Флеш" назвав мету агресора
Він зазначив, що тільки 14 грудня ворог атакував залізнично-автомобільний міст у селищі Затока майже 40 "Шахедами", з яких близько двох десятків влучили в ціль.

А хіба той міст до цього був цілий ? ...

Бо 20х50 кг на один вже зруйнований міст - якось забагато


міст був в неробочому стані з 2022року, але мав шанси на відновлення
14 грудня оркі нанесли удари по колонам, де піднімається секція для проходу суден



вчора нанесли удар по мосту в с.Маяки-мост є частиною шляху на Румунію
під час удару загинула жінка (3 дітей поранені)
https://www.youtube.com/shorts/gQpa0Pu2-Ls

під*ри намагаються розрізати Одеську область навпіл
1
4
2
Повідомлення Додано: П'ят 19 гру, 2025 10:33

  prodigy написав:

під*ри намагаються розрізати Одеську область навпіл
зараз придністровя почне блокувати Україну :lol:
Справа не в румунах а в повній морській блокаді.
