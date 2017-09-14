Letusrock написав:Одне радує в цій статті: все таки наші переговорні позиції безальтернативно покращуються а крах рф не за горами
Європа грошей на два роки дала (пообіцяла). Кароче переговорні позиції у нас знов залазобетонні, на два роки війни так точно. Зара "експерти" перевзуються що у нас не все так і погано, наглядові ради перезапустять, "апазіція" знов згуртується в одне провладне кубло і заживемо (точніше заживуть) як раніше. Тіки от тоді або бронювання та відстрочки треба буде різати, або як натякають партнери - 18 років і в ТЦК.
Letusrock написав:Одне радує в цій статті: все таки наші переговорні позиції безальтернативно покращуються а крах рф не за горами
Європа грошей на два роки дала (пообіцяла). Кароче переговорні позиції у нас знов залазобетонні, на два роки війни так точно. Зара "експерти" перевзуються що у нас не все так і погано, наглядові ради перезапустять, "апазіція" знов згуртується в одне провладне кубло і заживемо (точніше заживуть) як раніше. Тіки от тоді або бронювання та відстрочки треба буде різати, або як натякають партнери - 18 років і в ТЦК.
Там не прямо так, что бы "дала (пообіцяла)" - там кредит. Под который так удобно "замороженные" кошты припасены -- которые один "практик" уже поделить успел
Україна отримає безвідсотковий кредит. ЄС водночас продовжить утримувати російські активи замороженими, доки країна-агресор не виплатить компенсацію Україні.
але все одно намагаємось знайти недоліки. до цього кепкували, що не дадуть. хоча відразу казали, що кредит все одно буде - питання у форматі. безвідсотковий, повернення після репарацій - непоганий варіант. тобто це вже проблеми ЄС змусити Раші платити репарації - чи самостійно їх утримати.
хочу почути визнання від скептиків - так, помилялись... але це точно unreal...
Востаннє редагувалось Shaman в П'ят 19 гру, 2025 10:06, всього редагувалось 1 раз.
Letusrock написав:Одне радує в цій статті: все таки наші переговорні позиції безальтернативно покращуються а крах рф не за горами
Європа грошей на два роки дала (пообіцяла). Кароче переговорні позиції у нас знов залазобетонні, на два роки війни так точно. Зара "експерти" перевзуються що у нас не все так і погано, наглядові ради перезапустять, "апазіція" знов згуртується в одне провладне кубло і заживемо (точніше заживуть) як раніше. Тіки от тоді або бронювання та відстрочки треба буде різати, або як натякають партнери - 18 років і в ТЦК.
а просто проводити мобілізацію, бо й за поточними законами кілька мільйонів ще підлягають мобілізації - ні, не варіант для ухилянтів?
d44 написав:Європа грошей на два роки дала (пообіцяла). Кароче переговорні позиції у нас знов залазобетонні, на два роки війни так точно. Зара "експерти" перевзуються що у нас не все так і погано, наглядові ради перезапустять, "апазіція" знов згуртується в одне провладне кубло і заживемо (точніше заживуть) як раніше. Тіки от тоді або бронювання та відстрочки треба буде різати, або як натякають партнери - 18 років і в ТЦК.
а просто проводити мобілізацію, бо й за поточними законами кілька мільйонів ще підлягають мобілізації - ні, не варіант для ухилянтів?
Продовжуємо рухатись згідно геніального плану "давайте просто продовжимо воювати". А як немотивовані бідняки та інсультники закінчаться то потужні патріоти скажуть "хватить воювати - go миритись, бо я надважливий/ненавчений/нетойВОС"