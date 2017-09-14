то я спеціально бо у шайтана цікава звичка - перед викладанням турбопотужного простирадла - "забити місце" анонсом навіщо він так робить - хз але так шпілька у колесо - у повідомленні видно редагування
Letusrock написав:А як немотивовані бідняки та інсультники закінчаться
А може ти тоді не тут пиши? Відразу напиши пуйлу, щось типу Пуйло наші бідняки і інсультники розбили міф про другу армію світу, яка рухається в 5 разів повільніше равлика.... Ти уявляєш що станеться якщо ще парочка корупційних скандалів відправить в армію богачів з Богатирським здоровьм і мільйонними статками (Андрій Борисович вже грозиться... а там може й коломойський підтягнеться з своїм 10000 доларів за сепара? Тому краще закінчуй своє еСВеО і брись під лавку... Бо закарпатель летусрок відпере від жовтої жижі свої коротенькі штанці і вирішить замінити закарпатця Бровді(з шлейфом корупційних скандалів) і що тоді буде?
Україна отримає безвідсотковий кредит. ЄС водночас продовжить утримувати російські активи замороженими, доки країна-агресор не виплатить компенсацію Україні.
до цього кепкували, що не дадуть. хоча відразу казали, що кредит все одно буде - питання у форматі. безвідсотковий, повернення після репарацій - непоганий варіант.
Ты что-то перепутал как обычно Что _кредита_ не будет - никто (кроме уявных друзей) не "кепкували". -- кепкували с планов на сотни лярдов, которые "некоторые" уже в бюджет записали. Как и вагоны денег за ними...
під*ри намагаються розрізати Одеську область навпіл
зараз придністровя почне блокувати Україну Справа не в румунах а в повній морській блокаді.
Приколно, теоретично Придністров'є заблоковано. А вже пішло що там дрони збирають, операторів навчають. Наша влада добре бореться тільки з бігунцями від ТЦК через кордон . Буде весело якщо звідти полетять ударні дрони.
Letusrock написав:А як немотивовані бідняки та інсультники закінчаться
А може ти тоді не тут пиши? Відразу напиши пуйлу, щось типу Пуйло наші бідняки і інсультники розбили міф про другу армію світу, яка рухається в 5 разів повільніше равлика.... Ти уявляєш що станеться якщо ще парочка корупційних скандалів відправить в армію богачів з Богатирським здоровьм і мільйонними статками (Андрій Борисович вже грозиться... а там може й коломойський підтягнеться з своїм 10000 доларів за сепара? Тому краще закінчуй своє еСВеО і брись під лавку... Бо закарпатель летусрок відпере від жовтої жижі свої коротенькі штанці і вирішить замінити закарпатця Бровді(з шлейфом корупційних скандалів) і що тоді буде?
під*ри намагаються розрізати Одеську область навпіл
зараз придністровя почне блокувати Україну Справа не в румунах а в повній морській блокаді.
Приколно, теоретично Придністров'є заблоковано. А вже пішло що там дрони збирають, операторів навчають. Наша влада добре бореться тільки з бігунцями від ТЦК через кордон . Буде весело якщо звідти полетять ударні дрони.