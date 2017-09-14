|
Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Пон 12 січ, 2026 18:05
alex_dvornichenko написав: ЛАД написав:
О разоружении вообще ни слова.
Есть же текст резолюции, там всё написано.
Совет Безопасности,
ссылаясь на все свои предыдущие соответствующие резолюции, в частности свои резолюции 661 (1990) от 6 августа 1990 года, 678 (1990) от 29 ноября
1990 года, 686 (1991) от 2 марта 1991 года, 687 (1991) от 3 апреля 1991 года,
688 (1991) от 5 апреля 1991 года, 707 (1991) от 15 августа 1991 года, 715 (1991)
от 11 октября 1991 года, 986 (1995) от 14 апреля 1995 года и 1284 (1999) от
17 декабря 1999 года, и на все соответствующие заявления своего Председателя,
ссылаясь также на свою резолюцию 1382 (2001) от 29 ноября 2001 года и
напоминая о своем намерении полностью осуществить ее,
признавая угрозу, которую представляют собой невыполнение Ираком резолюций Совета и распространение оружия массового уничтожения и ракет
большой дальности
для международного мира и безопасности.
"выражая сожаление по поводу того факта, что Ирак не предоставил точной, полной, окончательной и всеобъемлющей информации, как требовалось
резолюцией 687 (1991), обо всех аспектах его программ разработки оружия
массового уничтожения и баллистических ракет дальностью свыше 150 км и о
всех запасах такого оружия, его компонентах и производственных объектах и
местоположениях, а также всех других ядерных программ
, в том числе тех, которые, по его утверждению, осуществляются в целях, не связанных с материалами, которые могут быть использованы для производства ядерного оружия, "
Позиция США и союзников: Они утверждали, что Резолюция 687 лишь «приостановила» боевые действия 1991 года. Раз Ирак нарушил условия разоружения (пункты об ОМУ и инспекциях), то действие мандата на применение силы (Резолюция 678 от 1990 года) автоматически возобновляется.
Позиция противников войны (Франция, Россия, Китай): Они настаивали, что только новая резолюция СБ ООН может санкционировать применение силы, а Резолюция 687 не давала права на автоматическое вторжение.
Цитаты длинные, но ссылку вы так и не дали.
Но это ладно, но давайте научимся точности.
Вы говорили о требовании разоружения
Ирака. Такого требования не было
.
Я писал об ОМП.
Перечитайте ещё раз мой пост. В ваших цитатах говорится ровно то же самое, что я писал. Говорится об "оружия массового уничтожения и ракет большой дальности".
Отсутствие ОМП у Ирака было подтверждено комиссией ООН ещё до вторжения
. После
разгрома Ирака наличие у него ОМП не обнаружено
.
Всё.
Говорить не о чем.
Был скандал по этому поводу. Но это уже не важно. Дело сделано. Своих целей США достигли.
Просто ещё одно подтверждение того, что было бы желание и возможности, а повод найдётся.
Обратите внимание, что свидетельств и опасений о возможной подготовке Ирана к овладению ЯО гораздо больше, тем не менее, вторжения
в Иран до сих пор нет.
-
2
2
6
Додано: Пон 12 січ, 2026 18:19
andrijk777 написав:
............
Могли б. Але навіщо їм це?
Для чого це(агресію) робить путін? Для вєлічія. Гітлер? Для велічія. І т.д.
Для чого це(продовження війни) робить Зеленський? По великому рахунку також для велічія. Бо якщо просто підписати мир, як наприклад зробили фіни, то велічія не буде. Ніхто сьогодні не знає президента Фінляндії, який просидів 5 років(по-моєму) в тюрмі зарази Фінляндії.
А якщо тягнути - то може бути всяко. Може путін вмерти і РФ залишить територію України. Може таке бути? Може. Ну і очевидно Зе отримає вєлічіє, як герой, який героїчно відстояв Україну. Ось Зе на це надіється по-моєму.
А навіщо це "мексиканським картелям" я не розумію. Шанси на велічіє у них мізерні, а бабло на цьому не піднімеш.
Не знаю , что в голове у Путина, но Гитлер это делал точно не для велічія.
Президент Финляндии сидел не из благородства и не ради спасения Финляндии.
Так же, как Чемберлен ушёл в отставку не потому, что понял, что не справляется и решил уступить место Черчиллю.
Додано: Пон 12 січ, 2026 18:26
fox767676 написав: andrijk777 написав:
Для чого це(продовження війни) робить Зеленський? По великому рахунку також для велічія.
Бо така політична культура(чи її відсутність) в Україні - "або пан або пропав"
опоненти би його намагалися з'їсти навіть якщо б він всього пару сіл на донбасі втратив
якщо б цей рух з єворінтеграцйним кандидатством був як компенсація територальних втрат щоб спонукати Україну дл компромісів, то це б можно було б вітати
вле,нажаль, схоже що навпаки - морковка перед носом віслючка що йде по мінному полю
наручування карт для Трампа не спрацює
Це якби флаймен, пройшов би якісь тренінги, підфарбував сівішку, і сказав би що він тепер коштує не 5, а 15 куо щомісяця. Може філіпінка би і повіриа, але справжній бізнес би висловив секпсис
в CV zip код СА/ТХ/NY і ніякого сєкс-піса
Додано: Пон 12 січ, 2026 18:51
ЛАД написав:
Обратите внимание, что свидетельств и опасений о возможной подготовке Ирана к овладению ЯО гораздо больше, тем не менее, вторжения
в Иран до сих пор нет.
+
Часи не ті, опоненти не ті, та й США вже не ті. Чомусь alex_dvornichenko
цього не розуміє. Він вважає що якщо за резолюцію проголосувати в ООН - то все! Все чесно і справедливо.
Додано: Пон 12 січ, 2026 18:58
ЛАД написав:
Президент Финляндии сидел не из благородства и не ради спасения Финляндии.
Сидів він звичайно "не из благородства".
Він зробив дії благородні і заради Фінляндії. В результаті цих дій - сів.
Ви вже показали себе "експертом" з фінської війни, який не знав що в 1944 фіни героїчно воювали проти СРСР. Раджу хоча б ЧатомЖПТ поспілкуватись на ці теми.
Додано: Пон 12 січ, 2026 19:45
трошки позитиву
