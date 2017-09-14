RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 16447164481644916450
Повідомлення Додано: Чет 15 січ, 2026 16:20

  ЛАД написав:
  stm написав:
  sashaqbl написав:Так він кожні два дні міняє свою думку. Вчора говорив, що х... не хоче миру.

Олександре, я Вас хочу запитати дуже серйозно. Наразі торгівля територіями можлива але лише за згодою референдума. І до нього максимально готуються. Як мені голосувати за 1 лише питання. Чи згодні ви на мирну угоду?
Воно де-юре буде означати втрату Донбасу, тих 40% навіть більше що наразі контролюєте Ви як військовий. :)

Что такое 40%?

Такое ощущение, что - как обычно - невнятно сформулированная мысль: если с учётом Запорожья - где-то похожая цифра получается. Но при чем тут Запорожье? 🤔
_hunter
 
Повідомлень: 11276
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 492 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Чет 15 січ, 2026 16:53

  andrijk777 написав:1) Тому що вона методично виступає за продовження війни без аргументів.
2) Тому що вона методично виступає за "ми прекрасно воюємо" з одноденними(тимчасовими, не фундаментальними) аргументами.
3) Тому що вона методично виступає за "в РФ все фігово" з тупими(примітивними) аргументами.

Андрійко сімсот сімдесят сьомий (саме так звучить ваш нік), мені шкода, що вас не можна притягнути до відповідальності за цей наклеп, але я вірю, що карма спрацює 8)
Отже, щодо 1) на цьому форумі немає жодної людини, яка б хотіла продовження війни і немає відповідних постів, як би вам не хотілося зманіпулювати. Є люди, які виступають за капітуляцію і є люди, які проти неї.
2) Ми справді прекрасно воюємо, про це говорить весь світ і москалі підтверджують багато разів на різних щаблях, тому виступати за "ми прекрасно воюємо" звучить якось дивно. Якби ми погано воювали, то армія рф вже була б на кордонах ЄС.
3) Які ваші аргументи, що в рф все добре? Ось, наприклад, що пишуть кацапи про стан справ в рф:
Цели «СВО» достигнуты:
•Возродить НАТО
•Удвоить длину границы с НАТО
•Лишиться всех союзников
•Отдать США и ЕС $300+ млрд золотовалютных резервов
•Отдать США и ОПЕК рынки нефти и газа
•Получить бюджетный кризис
•Продавать нефть Китаю за треть цены
Потерять Венесуэлу, Сирию, влияние на Кавказе и в Африке..
•Стать вассалом Китая
Що з переліченого можна віднести до "все добре"?
fler
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6072
З нами з: 07.08.09
Подякував: 1214 раз.
Подякували: 1337 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 15 січ, 2026 17:00

  sashaqbl написав:Ще тому, що ні вона, ні її син, ні чоловік до Сил Оборони так і не долучилися.

А чому ви вирішили, що ВСІ троє можуть долучитися (чи навіть хтось один)? Які у вас є підстави так впевнено стверджувати? Не соромно ляпати язиком навмання?
fler
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6072
З нами з: 07.08.09
Подякував: 1214 раз.
Подякували: 1337 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 16447164481644916450
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 14:53
35 189785
Переглянути останнє повідомлення
Суб 20 гру, 2025 21:53
SATAN
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1493 391296
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 19:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 1095714
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Радабанк (702)
15.01.2026 16:56
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.