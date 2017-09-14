Додано: Нед 18 січ, 2026 09:31

sashaqbl написав: Shaman написав: ні, є ще мразота на форумі - й ви один одному піддакуєте й накидаєте. й у всіх вас одна мета - треба здатися Раші, тоді буде щастя. всі інші думки ви намагаєтесь обісрати ні, є ще мразота на форумі - й ви один одному піддакуєте й накидаєте. й у всіх вас одна мета - треба здатися Раші, тоді буде щастя. всі інші думки ви намагаєтесь обісрати

Моя особиста позиція - воювати. Але щось ухилянти не дуже поспішають в ТЦК.

А я вже трохи підзаїбався. Моя особиста позиція - воювати. Але щось ухилянти не дуже поспішають в ТЦК.А я вже





З 16 січня по 5 лютого Мінфін щодня продаватиме юанів і золота Фонду національного добробуту приблизно на 12,8 млрд рублів. Всього за цей період планується заробити понад 190 мільярдів рублів. Це рекордні обсяги за всю історію бюджетного правила; навіть під час пандемії темпи продажів були нижчими.



читайте подробнее на сайте "Диалог.UA": https://www.dialog.ua/ukr/business/327205_1768565031 Країна-агресор зіткнулася зі світовим дефіцитом бюджету, причиною якого були насамперед низькі ціни на російську нафту.Це рекордні обсяги за всю історію бюджетного правила; навіть під час пандемії темпи продажів були нижчими.читайте подробнее на сайте "Диалог.UA":

https://censor.net/n3595740 Міністерство фінансів РФ заявило, що минулого року до держбюджету надійшло 8,48 трлн рублів податків на нафту й газ, тобто $108 млрд. Це на 24% менше, ніж у 2024 році, і найнижчий показник з початку десятиліття. Джерело:

Центробанк рф запустил печатный станок на 15 трлн рублей ради продолжения войны, что в итоге приведет к финансовому краху

тримайтесь, якби не було важко фізично (я ще важче морально),тим більше коли політики кажуть про останні два кроки, чи 95%по факту прогрес існує, але тільки між Україною і США, рашка мовчить, і раз на місяць знов повертає все на початокОрест тиждень тому на валютній гілці викладав своє розуміння поточного стану: стосовно війни-триватиме весь 2026рікекономіка -це база війни , і не тільки зброя, а грошітак ось грошей вже бракує, але вони є...на скільки вистачить?якщо перекрити експорт нафти, то може на рік і вистачить(а може ні)70трлн рублі на депозитах і рахунках населення-чи наважиться путін забрати , так...тільки буде чекати до останнього, а зараз вони почали активну розпродажу своїхактивів190млд-це 2млрд доларів, профіт за тиждень торгівлі нафтою, але і цих грошей не вистачаєякщо блокада Балтики і арешти(затримки) танкерів будуть наростати(США дали приклад Європі, що не треба боятись), а ціну на нафту триматимуть до 40$реальні гроші закінчяться у путіна до осенідрук грошей буде наростати, друкували по 1,-1,5 на місяць, в листопаді вже 3,5трлн (за грудень немає даних, але по прогнозам не менше 3,5трлн)