Трохи мінусів по Венесуелі: - Китай позбувшись венесуельської нафти, збільшить закупки російської - важелів на збивання ціни в нього поменшає(раніше купляв у Росії, Ірану і Венесуели, тепер лишилися тільки Росія та Іран) - швидко наросити видобуток у Венесуелі, щоб збити світові ціни, судячи с публікацій, не вийде, це питання багатьох років - не факт, що Трамп захоче збивати ціни, оскільки США - експортер нафти.
ЛАД написав:Ну, где-то же он остановится. Или пока "русский солдат не омоет сапоги" в Атлантике? Заламывать руки, действительно, не надо. Бесполезное занятие. Но переговоры надо вести с противником. С поддержкой партнёров. А не с партнёрами, чем мы пока занимаемся.
Зупиниться на західному кордоні України. Може... Або на польсько-німецькому. І то не факт, апетит приходить під час їжі. Ближче ніж західний кордон України він може зупинитися за однієї з умов: - закінчилися люди - закінчилися гроші Ми впливаємо на закінчення й того й того. Але питання наскільки швидко, і які ми втрати несемо.
Ну т.е. таки Атлантика?.. - потому, что ни одного внятного объяснения на тему "а нафига ему нужна промышленно-неразвитая ЗУ" - я не помню...
Так этот вопрос тут постоянно задают - еще со времен той заявы "30к, не больше". Но ГосТайна
Banderlog написав:Взагалі справи з поповненням геть погані. Степногірськ дожимають, після запоріжжя відкриється для артобстрілу. Так щоб зупинити хоча б там хватило б 20 тисяч чоловік. Для такого міста набрати 20 тисяч ніби і ніпрошо но ... https://m.youtube.com/watch?v=UuGsk657nsQ і наступне, да електрики працюють з ризиком для життя за зарплати мирного часу... Але наприклад лишити торгівлю продуктами в прифронтовій зоні на вільну руку ринку це ідіотизм. Понятно в нас гроші є і ціни взлітають, але рядом з нами в тіж магазини ходять місцеві, в основному пенсіонери. Можно їм було організувати видачу чи хоть продажу продуктів по талонам?
Меня вообще удивляет наша война. По-моему, такого в истории не было. Мы постоянно говорим, что это первая большая война на территории Европы после 2 МВ. И это, действительно, так и есть. И не только на территории Европы, а и вообще в мире, за исключением корейской и вьетнамской. Может, ещё ирано-иракской. Задействованы огромные армии, все системы оружия, кроме ОМП. А тыл живёт, как в мирное время. Население занято, как и до войны, торговлей и сферой услуг. Вместо того, чтобы сократить всё это и резко усилить оборонку. ......
Это многих удивляет: война - прямо экзистенциальная, если властям верить - есть, а банально СВ объявить - "ой нет, это как-то прямо сильно сложно"...
в чому мінуси?
Там имеется в виду "для этой страны". Для Штатов, понятное дело - одни плюсы.
в чому мінуси "для этой страны" (судічи із суджень, перестановка доданків суми не змінює)?