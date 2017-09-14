Shaman написав:я казав про підняття - ЛАД відразу каже - грошей немає
але гроші є ? І влада скоро підніме зарплат ? а також наловить достатньо охочих воювати і будуть терміни демобілізації? От в чім там проблема набрати стільки щоб відпустити для початку тих хто з 22го? Раз народ підтримує бажання боротись далі?
Народ, как и шаман, підтримує бажання, щоб хтось за них воював. А вони будуть сидіти в теплій хаті на рідному продавленому дивані і потужнічати.
а совок-демагог буде розповідати що треба здаватися - він свої життя просрав за срср, нехай й інші просруть під Рашею.
й нічого йому за такі вислови не буде - навіть не забанять, але звісно існує лише право сили, ніхто за правилами не живе...
_hunter написав:Ну т.е. таки Атлантика?.. - потому, что ни одного внятного объяснения на тему "а нафига ему нужна промышленно-неразвитая ЗУ" - я не помню... Так этот вопрос тут постоянно задают - еще со времен той заявы "30к, не больше". Но ГосТайна
А нафіга йому розйобаний донбас?
Уже особо не нужен, наверное. Но уходить со словами "ну, не получилось" - несколько странно... Но мы снова скатываемся в конспирологию и лозунги "над страной никогда не заходит солнце"...
Shaman написав:ні, є ще мразота на форумі - й ви один одному піддакуєте й накидаєте. й у всіх вас одна мета - треба здатися Раші, тоді буде щастя. всі інші думки ви намагаєтесь обісрати
Моя особиста позиція - воювати. Але щось ухилянти не дуже поспішають в ТЦК. А я вже трохи підзаїбався.
тримайтесь, якби не було важко фізично (я ще важче морально),тим більше коли політики кажуть про останні два кроки, чи 95% по факту прогрес існує, але тільки між Україною і США, рашка мовчить, і раз на місяць знов повертає все на початок
ну якого ти мелеш чуш? Україна не воює з сша. І ніякого прогресу нема. Піаніст приносить результати переговорів з макроном трамп рже і бажає удачі в війні з путіном. Які ще результати?
sashaqbl написав:Трохи мінусів по Венесуелі: - Китай позбувшись венесуельської нафти, збільшить закупки російської - важелів на збивання ціни в нього поменшає(раніше купляв у Росії, Ірану і Венесуели, тепер лишилися тільки Росія та Іран) - швидко наросити видобуток у Венесуелі, щоб збити світові ціни, судячи с публікацій, не вийде, це питання багатьох років - не факт, що Трамп захоче збивати ціни, оскільки США - експортер нафти.
змішали все до купи -збільшить чи ні побачимо -економіка Китаю переходить на відновлюванні джерела енергії (на першому місці у світі) дешеву нафту Китай купував про запас, планів китайців ніхто не знає (армії КНР 100% потрібна пальне), електротанків немає -економіка Китаю перегріта, на грані кризи в багатьох галузях: 1)будівництво майже зупинилось, набудували декілька млн кв.м. житла-міста призраки 2) судно будівництво-вийшли на перше місце в світі , а світова економіка зростає повільно (ООН бачить зниження до 2,7% у 2026 році.) МВФ: 2026: 3.1% (розвинені економіки: ~1.5%, країни, що розвиваються: >4%). очікую заморозку і недобудову декілька десятків суден на китайських верфях, це вже було у 2008р (кіль судна заклали у 2006, потім криза -добудували у 2010, типу як нове, але воно поржавіло геть за 4 рокі на стапелях) -видобуток нафти залишить на тому рівні, навіть може впасти на 5-10%, причина- американські великі компанії не мають інтересу вкладати гроші в видобутку венесуєльської нафти (Трамп збирав тиждень тому топ 5 СЕО, всі вислухали і мовчки пішли )
ExxonMobil: Один із найбільших світових інтегрованих енергетичних гігантів з величезними активами в США. Chevron: Ще один гігант, що активно працює на Пермському басейні та інших ключових родовищах. ConocoPhillips: Найбільший незалежний (без переробки) виробник нафти та газу, що концентрується на розвідці та видобутку. Pioneer Natural Resources (тепер частина ExxonMobil): До консолідації була лідером у Пермському басейні, але тепер її активи належать ExxonMobil, що ще більше зміцнює позиції останньої. EOG Resources / Occidental Petroleum: Компанії відомі своїми високими темпами видобутку сланцевої нафти та ефективністю у розробці складних родовищ.
flyman написав:в чому мінуси "для этой страны" (судічи із суджень, перестановка доданків суми не змінює)?
Нафта не подешевіє, російська - тим більше. А Росії буде більша бабла. Для тебе це плюс чи мінус?
такі безапеляційні заяви, тим більше, що ціна на російську нафту впала восени 2025 з 58 долірів у вересні до 39 дол у грудні, це як-подешевшала чи ні? (в бюджет рф 2026р закладена середня ціна 59доларів)
Минулого року базова ціна нафти становила 60 доларів за барель, на цей рік її встановлено на рівні 59 доларів і до 2030 року вона зменшуватиметься на один долар щороку - до 55 доларів у 2030-му. Це вище за нинішню вартість російської нафти. У листопаді минулого року середня експортна ціна російської нафти становила близько 45 доларів за барель, тоді як у грудні опускалася ще нижче.
Banderlog написав: що ти хочеш обговорити? Демобілізацію? Відбудову України? коли будуть пуски фламінго по москві? Може підняття зарплат військовослужбовцям?
ще один - хто б дав гроші. гроші треба шукати. але перекроїти бюджет на більш військовий можливо - цим займатися треба... ти ж обирав цю владу - так спитай в неї. навряд чи ти голосував за Пороха...
народ не підтримує - й ти це знаєш. будь-яка притомна людина знає. окрім брехунів, які все шукають останню вербу. але ще достатньо бетонів - що він марно в спортзал ходить? можна ще на Закарпатті пошукати... людей достатньо, треба лише наводити лад з цим... скільки там - тільки 2 млн людей в розшуку?
ЛАД написав:В силу возраста я здесь, наверное, лучше всех знаком с характеристиками и повелением партработников. Это не парторг, а типичный инструктор райкома по идеологии или, как я в последнее время сокращённо писал, ИРПпИ. Понимаю, что это длинно, парторг короче и проще. Пусть будет так, хотя это и не точно.
В чім між ними різниця?
Парторг работал в конкретном коллективе, должен был заниматься более конкретными вопросами и, поскольку работал с одними и теми же людьми, не мог так напропалую врать. Ему бы тут же напомнили: "А вчера ты говорил не так". ИРПпИ бегал туда-сюда, с одними и теми же людьми общался довольно редко, конкретных вопросов не имел. Единственными требованиями к нему были хорошо подвешенный язык и следование генеральной линии, чутко отслеживая её колебания. Отслеживать бывало сложновато, поэтому ИРПпИ старались обходиться как можно более общими словами, чтобы случайно не попасть впросак. Точно как шаман, который боится изложить свои взгляды на переговоры - а вдруг завтра генеральная линия изменится, как уже поменялась. Ещё сравнительно недавно было преступлением признать возможность закрепления ЛБЗ, только: "Убирайтесь с нашей территории", - а сегодня это уже общее место. Но ему сложнее - здесь не очень большой круг людей, причём одних и тех же. Все хорошо помнят его слова, пусть не дословно, но общий смысл точно.
ми й так знаємо, що тобі добре знайомі нюанси роботи парторга, можеш це зайвий раз не підтверджувати
а тепер старе брехло, я неодноразово викладав свої умови, й ти сам це підтверджував, але казав, що вони неприйнятні - а тепер кажеш, що не викладав. так що парторг - "А вчера ты говорил не так". а ти свої ВЗАГАЛІ не виклав - лише "бе-бе-бе, мене забанять". й люди пам'ятають, що свою позицію я не змінював - окрім брехунів, які накидають.
ще раз - мої умови були, ти це визнавав, твоїх взагалі немає - й хто парторг? але ти на високому рівні демагогії - звинувачуєш мене в тому, що робиш сам руський дух такий руський...