ЛАД написав:Надо было резко ограничить импорт потребтоваров, а эти деньги направить на закупку оружия или на колумбийских наёмников. Да и вообще коренным образом перестроить экономику. А платить военным, чтобы цены взлетали... Это путь в никуда. Мы раньше говорили, что надо увеличить потери врага, чтобы прекратить войну. Интересно, какие потери должны для этого быть у нас? Или это неважно?
...... де взяти гроші в бюджеті? так трохи скоротити бруківку. й еенергію та газ населення має купувати може й не за ринкової ціною, але точно не дешевше більш ніж в 2 рази - а це десятки ярдів гривень на рік, якщо не сотні. в бюджеті ще можна робити перерозподіл, є багато резервів...
Кто (и главное - когда) начнет это делать? 🤔 На 4год - еще рано, наверное?..
flyman написав:в чому мінуси "для этой страны" (судічи із суджень, перестановка доданків суми не змінює)?
Нафта не подешевіє, російська - тим більше. А Росії буде більша бабла. Для тебе це плюс чи мінус?
Нафта дешевіє/дорожає від попиту пропозиції. Поки що глобальна стагнація, і перерозподіл ринків. CRUDE OIL WTI від $120 у 2022 дійшла до $60, але "нафта не подешевіє". Це вона скільки має бути $15 по твоєму? А якщо буде $57.5? Це "не подешевіє"
у кожної компанії своя ціна (бо нафта у всіх різна, Венесуєльська-важкі метали, Російська-багато сірки)
prodigy написав:Banderlog тобі не вистачає IQ щоб зрозуміти в чому полягає переговорний процес
повернути тебе в дитинство щоб почати тебе навчати логіці?
я тобі скажу в чому він полягає. Потужний піаніст тільки робить від що хоче про щось домовлятись, він хоче царювати довічно поки війна і мандрувати по світу то до макрона заскочить на урляляй з ляпіздронами то на чай до англійської королеви... а в цей час людям на морозі ноги відриває... і поки народ буде підтримувати цю безбожну владу поки і буде війна.
ЛАД написав:Надо было резко ограничить импорт потребтоваров, а эти деньги направить на закупку оружия или на колумбийских наёмников. Да и вообще коренным образом перестроить экономику. А платить военным, чтобы цены взлетали... Это путь в никуда. Мы раньше говорили, что надо увеличить потери врага, чтобы прекратить войну. Интересно, какие потери должны для этого быть у нас? Или это неважно?
...... де взяти гроші в бюджеті? так трохи скоротити бруківку. й еенергію та газ населення має купувати може й не за ринкової ціною, але точно не дешевше більш ніж в 2 рази - а це десятки ярдів гривень на рік, якщо не сотні. в бюджеті ще можна робити перерозподіл, є багато резервів...
Кто (и главное - когда) начнет это делать? 🤔 На 4год - еще рано, наверное?..
ще раз - бігунцям слова не давали. от коли повернеться з-за кордону від халявного пива - тоді поговоримо...
prodigy написав:Banderlog тобі не вистачає IQ щоб зрозуміти в чому полягає переговорний процес
повернути тебе в дитинство щоб почати тебе навчати логіці?
я тобі скажу в чому він полягає. Потужний піаніст тільки робить від що хоче про щось домовлятись, він хоче царювати довічно поки війна і мандрувати по світу то до макрона заскочить на урляляй з ляпіздронами то на чай до англійської королеви... а в цей час людям на морозі ноги відриває... і поки народ буде підтримувати цю безбожну владу поки і буде війна.
в цілому світі лише Зе хоче царювати вічно... не бачить він, що власне всі наші вороги саме про це. й проштовхує це якраз расейське ІПСО про царювання Зе. я не прихильник Зе, але це - повна маячня...
на Раші яка влада - божна чи безбожна?..
Востаннє редагувалось Shaman в Нед 18 січ, 2026 12:58, всього редагувалось 2 разів.
Существуют ли в реальности эти люди - как и предыдущие "6 лямов не обновили данные" - вопрос...
так отож, СЗЧ не можуть "розшукати" скільки-то тисяч, а тут мільйони в "розшуку", в якому? Є рішення суду, ордери? Чи що то за "розшук"? Прямо "невловимі Джо". А що з нетойвосними і младовпенсами? Їх знайшли чи ще шукають? А що з "ненавченими воювати" але під броньою? Західні кордони потужно хто охороняє від нападу НАТО?
Banderlog написав:але гроші є ? І влада скоро підніме зарплат ? а також наловить достатньо охочих воювати і будуть терміни демобілізації? От в чім там проблема набрати стільки щоб відпустити для початку тих хто з 22го? Раз народ підтримує бажання боротись далі?
ще один - хто б дав гроші. гроші треба шукати. але перекроїти бюджет на більш військовий можливо - цим займатися треба... ти ж обирав цю владу - так спитай в неї. навряд чи ти голосував за Пороха...
народ не підтримує - й ти це знаєш. будь-яка притомна людина знає. окрім брехунів, які все шукають останню вербу. але ще достатньо бетонів - що він марно в спортзал ходить? можна ще на Закарпатті пошукати... людей достатньо, треба лише наводити лад з цим... скільки там - тільки 2 млн людей в розшуку?
парторг, я тобі 20й раз кажу- я на вибори не ходжу 20 років. Ще не хватило мені обирати між шоколадним та піаністом робити мені нічого, тратити час на те щоб легітимізувати злодіїв. Нема грошей? То йдіть ви юх. Самі воюйте. Знайдете поговорим.
але чомусь обрав собі церковну владу, яка далеко розійшлася з Богом, - й так захищає. хоча щезаючий Брегет - це ж чудо, теж такий хочеш?
prodigy написав:Banderlog тобі не вистачає IQ щоб зрозуміти в чому полягає переговорний процес
повернути тебе в дитинство щоб почати тебе навчати логіці?
я тобі скажу в чому він полягає. Потужний піаніст тільки робить від що хоче про щось домовлятись, він хоче царювати довічно поки війна і мандрувати по світу то до макрона заскочить на урляляй з ляпіздронами то на чай до англійської королеви... а в цей час людям на морозі ноги відриває... і поки народ буде підтримувати цю безбожну владу поки і буде війна.
президент катає по світу і працює над гарантіями миру, але гарантії миру залежать не від партнерів (які завтра скажуть що передумали), а саме від ТЕБЕ і ТВОЇХ побратимів
Трампа спитали вчора, чому він передумав атакувати , може ви ким то порадились Відповідь Трампа: я порадився з Дональдом Трампом, і тому передумав
Существуют ли в реальности эти люди - как и предыдущие "6 лямов не обновили данные" - вопрос...
так отож, СЗЧ не можуть "розшукати" скільки-то тисяч, а тут мільйони в "розшуку", в якому? Є рішення суду, ордери? Чи що то за "розшук"? Прямо "невловимі Джо". А що з нетойвосними і младовпенсами? Їх знайшли чи ще шукають? А що з "ненавченими воювати" але під броньою? Західні кордони потужно хто охороняє від нападу НАТО?
Тех тоже еще рано - нужно решение принять о принятии решения...