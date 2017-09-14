Я наприклад впевнений що приніс на порядок більше користі ніж ти до того як потрапив в ЗСУ
і що ?
Тобто одного який вважає що краще покинути Україну - ми побачили
Давайте, інші вскривайтесь...
Тільки бажано
Якщо критикуєте магазини -то покляніться смертю своїх близьких що жодного разу не користувались їх послугами...
Якщо заявляєте що продаж підакцизних це корупційна ЗМОВА з владою - то знову ж покляніться що жодного разу не виконували жодних замовлень від влади
і так далі і тому подібне..
тепер по долярчикам і кенделам які жирували на єдиному і податків платили як мій прибиральник, а виручку отримували як два будівельника...
Що зробив долярчик коли повернувся в тил? допоміг тобі хоч копійкою
Це яскравий приклад
До речі
Якби я був гетьманцевим- то зробив би так, щоб Єдиноподатників НЕ МОЖНА було звинуватити в тому що ними прикриваються великі корпорації і тому цих єдиноподатників треба закрити..
Я б просто привязав сплату податків до середнього по Державі а не до мінімального
Різним там кенделам би це страшно не сподобалось
адже тоді б йому з прибутку в 100 000 прийшлось платити на 4000 а 10000...
Але тоді б він зміг працювати вічність не залежачи від чиновника..
Але ж хіба людина в якої ПДВ платить покупець - може осягнути такі тонкощі?