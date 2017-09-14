ну западенець я. Культура така ми людим добрий день добрий вечір кажем. Я до речі з людьми на Ви і до жінки по імені отчєству звертаюсь)
Я часом і песікоту Ви пишу
Додано: Пон 19 січ, 2026 11:12
Додано: Пон 19 січ, 2026 11:32
давно в відпустці були?
Там народ геть оскотинився, забили їх батогами , налогами та тцк.
По вулиці ходити бояться, в селах з хати виходять лиш в ночі.
Помните bobua ? Він писав що буде деелоїзація а вийшло закріпачченя.
Не один з свіжобусифікованих мені жалівся, телефони забирають. Кажу не віддавайте то вони в ступорі. люди бояться що їм зуби повибивають і мають через місяць бути там де руки відриває... воїни.
