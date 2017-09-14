prodigy написав:ЛАД стосовно того, чому Фінляндії вирішила не воювати проти Червоної Армії у 1944році
ситуація порівняно з 1939роком змінилась три причини : -США і Британія були на боці СССР -Червона Армія у 1943-44 значно перевершувала по потужності (і головне за досвідом) армію зразка 1939року -Сателіт Фінляндії гітлерівська Німеччина була не межі економічного краху(синтетичний бензин не від розкішного життя)
Фінляндія виклала на ваги всі аргументи за і проти і почала вести таємні переговори з ссср ще у 1943році, згідно домовленностей Фінляндія мала розпочати війну проти Німеччини у Лапландії.
Ну що це за брєд і альтернативна історія? Напевно з радянських підручників історія.
1. Фінляндія воювала(оборонялась) проти СРСР в 1944: https://en.wikipedia.org/wiki/Vyborg%E2 ... _offensive 15680 вбитих фінів і 45000-60000 вбитих червоноармійців!!! і це менше ніж за 2 місяці бойових дій. Це в 5-10 разів більш інтенсивніша війна(по смертях) ніж наша. І співвідношення втрат - лишній раз підкреслює як прекрасно фіни воювали. Я читав окремо за цю війну - в Вікі більш-менш правда. 2. Може фіни і вели якісь переговори з СРСР в 1943, але точно нічого домовлено не було. Зокрема в квітні 1944 СРСР висунула умови, які фіни відкинули. В результаті 9 червня 1944 СРСР почав наступ. 3. Червона Армія дійсно була сильна а фіни не мали союзників(окрім Рейху) тому пішли на мирні угоди. - це вірно. А війну "у Лапландії" почали саме як результат цих угод(цієї війни) а ніяк не в результаті якихось домовленостей в 1943.
І вона не вірна.. Я ж Вам описував Я продаючи Вам щось сплачую ПДВ тільки як різницю між суми проданого Вам і суми купленого .. Ви як мінімум пятий в ланцюжку покупців, перед вами ще чотири , які так само як я є одночасно і покупцями і продавцями.. На пальцях Продавець 1 - нічого ні в кого не купував,просто своїми руками створив нехай цукор на 60 грн ..._________після продажу заплатив 10 ПДВ Покупець 1 він же Продавець2 .
як це так ? для цього спочатку треба купити техніку, ГСМ, добрива, насіння... а там ПДВ
Water написав:Може я чогось не розумію в економіці, але вищі мита повинні вдарить по товарам, які імпортує USA, тобто, в першу чергу все подорожчає для пересічних?
Напевно не розумієте. Подорожчає не ВСЕ, а тільки товари з цих країн. В США вроді ринкова економіка і конкуренція пристойна. Люди перейдуть на інші товари/інших виробників. І головне - це створює умови для внутрішнього виробництва в середньостроковій перспективі.
Взагалі, якесь неприродньо-негативне ставлення до цих трампівських мит. В Україні є величезні мита на авто - і нічого, вони працюють десятиліттями. Хоча внутрішнього виробництва авто немає. В США - внутрішнє виробництво є, але мита то дуже погано чомусь. Напевно це наслідок пропаганди проти Трампа.
Ну как бы рыночная экономика с конкуренцией так и работает. Большую долю рынка занимает оптимальный по цене/качество товар. Если он исчезает, то его заменяет тот который до этого проигрывал конкурентную борьбу, то есть более дорогой, или худший покачеству. Рынок это однозначно ухудшит, снизив конкуренцию.
Но цепляться к совершенно посторонним людям "О! - я тут человечков нашел - вот они заплатят!" - это уже вообще зашквар..
Покажіть цитату таких формулювань? Я запропонував разом закрити потребу. Ви злились, бо держава вам болить лише в форматі «хай скоріше капітулює, бо на кордоні німецького ухилянта чекають в бусік (резерв переливається непристойними кольорами, а заїхати дуже хочеться) То насправді я на вас наговорив? Ви донатите на ЗСУ?
Розкажіть детальніше , як ви встановлюєте зменшення кількості донатів? Чи ваш роботодавець, який дає завдання демотувати може вам підкаже як йде обрахунок? Бо відкритих джерел нема, але ви знаєте якось.
Но рынок - это же не _только_ цена. Выше уже писали про Ланосы: несмотря на все заградительные пошлины - они какие-то доли процентов в продажах получали...
sashaqbl написав:Трохи мінусів по Венесуелі: - Китай позбувшись венесуельської нафти, збільшить закупки російської - важелів на збивання ціни в нього поменшає(раніше купляв у Росії, Ірану і Венесуели, тепер лишилися тільки Росія та Іран) - швидко наросити видобуток у Венесуелі, щоб збити світові ціни, судячи с публікацій, не вийде, це питання багатьох років - не факт, що Трамп захоче збивати ціни, оскільки США - експортер нафти.
Все трохи намішано. Головне - Венесуела добуває МАЛО нафти і мало впливає на світову ціну.
-Китай купляє в РФ досить за-дешево. А наразі уся російська нафта продається. Тому, якщо Китай збільшить закупки, то якась країна зменшить закупки. Для РФ - один фіг виходить. -швидко не вийде, але повільно може вийти. -факт! дешева нафта -> дешевий бензин -> американці щасливі. Це так працює. Експорт там незначний, мізер для економіки США.
_hunter написав:Но рынок - это же не _только_ цена. Выше уже писали про Ланосы: несмотря на все заградительные пошлины - они какие-то доли процентов в продажах получали...
Всё сводится к цене. На этом примере: Ланосы получали цену выше рыночной стоимости, покупатели иномарок получали цену с более высоким цеником, который включал заградительные пошлины. Ланосы стабильно пользовались спросом, благодаря вполне удачной конструкции, ТТХ, простоте ремонта и большого ассортимента дешевых запчастей, не только дело в заградительных пошлинах.