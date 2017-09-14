Согласно официальным данным, в 2025 году население Китая сократилось четвертый год подряд, а рождаемость упала до очередного рекордно низкого уровня, что вызвало предупреждения экспертов о дальнейшем снижении численности населения.
Население сократилось на 3,39 миллиона человек, составив 1,405 миллиарда, что является более быстрым падением, чем в 2024 году. Число рождений снизилось до 7,92 миллиона в 2025 году, что на 17% меньше, чем 9,54 миллиона в 2024 году, в то время как число смертей выросло до 11,31 миллиона с 10,93 миллиона в 2024 году, согласно данным Национального статистического бюро Китая (НБС). Уровень рождаемости в стране упал до 5,63 на 1000 человек
И Фусянь, демограф из Университета Висконсина в Мэдисоне, заявил, что рождаемость в 2025 году «примерно соответствует уровню 1738 года, когда население Китая составляло всего около 150 миллионов человек».
В 2025 году смертность в Китае составила 8,04 на 1000 человек, что является самым высоким показателем с 1968 года. Население сокращается с 2022 года и быстро стареет, что осложняет планы Пекина по стимулированию внутреннего потребления и сокращению государственного долга.
Согласно данным Национального статистического бюро (НСБ), люди старше 60 лет составляют около 23% от общей численности населения. К 2035 году прогнозируется, что число людей старше 60 лет достигнет 400 миллионов — примерно столько же, сколько население США и Италии вместе взятых, — а это значит, что сотни миллионов людей, вероятно, покинут рынок труда в то время, когда пенсионные фонды и без того испытывают нехватку средств.
Застывшая во времени: дилемма материнства для одиноких женщин в Китае В Китае уже повысили пенсионный возраст: теперь мужчинам предстоит работать до 63 лет вместо 60, а женщинам — до 58, а не до 55. ..........
Water написав:Може я чогось не розумію в економіці, але вищі мита повинні вдарить по товарам, які імпортує USA, тобто, в першу чергу все подорожчає для пересічних?
Напевно не розумієте. Подорожчає не ВСЕ, а тільки товари з цих країн. В США вроді ринкова економіка і конкуренція пристойна. Люди перейдуть на інші товари/інших виробників.
Ну как бы рыночная экономика с конкуренцией так и работает. Большую долю рынка занимает оптимальный по цене/качество товар. Если он исчезает, то его заменяет тот который до этого проигрывал конкурентную борьбу, то есть более дорогой, или худший покачеству. Рынок это однозначно ухудшит, снизив конкуренцию.
Звичайно що ухудшит. Це очевидно. Але ви якось забуваєте головний плюс мит - надходження в бюджет. А давайте податки ліквідуємо. Це круто, це ж сильно улучшит і ринок і економіку. Але чого цього не робить ніхто?
Нам би їхні проблеми. На жаль, в нас усе значно гірше. Але в цьому є й свої плюси. Гегемон троха може недотягнути щоб стати гегемоном. Все таки США в ролі глобального гегемона мене влаштовує більше. Особливо без Трампа.
Кремль объявил, что Владимира Путина пригласили войти в состав «совета мира» Дональда Трампа, созданного на прошлой неделе с целью контроля за прекращением огня в Газе.
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил журналистам в понедельник, что Россия стремится «прояснить все нюансы» предложения с Вашингтоном, прежде чем дать свой ответ.
Заявленное приглашение поступило на фоне того, что Путин не проявляет никаких признаков прекращения вторжения в Украину , в результате которого погибли сотни тысяч человек, а российские войска совершили многочисленные зверства против мирного населения. .......Приглашение Путину, которое еще не подтверждено Вашингтоном, вызывает дополнительные вопросы о предполагаемой повестке дня совета. .....