Пон 19 січ, 2026 13:43

  prodigy написав:
  sashaqbl написав:Є певні проблеми з будівництвом комерційно успішних пасажирських без колаборації з Заходом, але загалом авіабудування в РФ на доволі високому рівні.

походу ви затримались десь у 2010 році,
.........

Вы приводите примеры гражданских самолётов.
Так sashaqbl и писал:
Є певні проблеми з будівництвом комерційно успішних пасажирських без колаборації з Заходом, але загалом авіабудування в РФ на доволі високому рівні.
Пон 19 січ, 2026 13:49

  alex_dvornichenko написав:
  _hunter написав:
  alex_dvornichenko написав:большого ассортимента дешевых запчастей

Все это (а еще и многое другое) было и у 10ти-летних вагов/бэх.

Хорошая шутка. Старые бехи и вымерли из за того что отремонтировать было дороже чем новую пригнать.

Ваги/Шкоды? - неубиваемые тойоты?
Или как вы объясняете этот феномен - "лидер" продаж занимал меньше 10% рынка.
Пон 19 січ, 2026 13:52

Согласно официальным данным, в 2025 году население Китая сократилось четвертый год подряд, а рождаемость упала до очередного рекордно низкого уровня, что вызвало предупреждения экспертов о дальнейшем снижении численности населения.

Население сократилось на 3,39 миллиона человек, составив 1,405 миллиарда, что является более быстрым падением, чем в 2024 году. Число рождений снизилось до 7,92 миллиона в 2025 году, что на 17% меньше, чем 9,54 миллиона в 2024 году, в то время как число смертей выросло до 11,31 миллиона с 10,93 миллиона в 2024 году, согласно данным Национального статистического бюро Китая (НБС). Уровень рождаемости в стране упал до 5,63 на 1000 человек

И Фусянь, демограф из Университета Висконсина в Мэдисоне, заявил, что рождаемость в 2025 году «примерно соответствует уровню 1738 года, когда население Китая составляло всего около 150 миллионов человек».

В 2025 году смертность в Китае составила 8,04 на 1000 человек, что является самым высоким показателем с 1968 года. Население сокращается с 2022 года и быстро стареет, что осложняет планы Пекина по стимулированию внутреннего потребления и сокращению государственного долга.

Согласно данным Национального статистического бюро (НСБ), люди старше 60 лет составляют около 23% от общей численности населения. К 2035 году прогнозируется, что число людей старше 60 лет достигнет 400 миллионов — примерно столько же, сколько население США и Италии вместе взятых, — а это значит, что сотни миллионов людей, вероятно, покинут рынок труда в то время, когда пенсионные фонды и без того испытывают нехватку средств.

Застывшая во времени: дилемма материнства для одиноких женщин в Китае
В Китае уже повысили пенсионный возраст: теперь мужчинам предстоит работать до 63 лет вместо 60, а женщинам — до 58, а не до 55.
..........
https://www.theguardian.com/world/2026/jan/19/china-population-falls-again-birthrate-record-low
Пон 19 січ, 2026 14:06

  alex_dvornichenko написав:
  andrijk777 написав:
  Water написав:Може я чогось не розумію в економіці, але вищі мита повинні вдарить по товарам, які імпортує USA, тобто, в першу чергу все подорожчає для пересічних?

Напевно не розумієте.
Подорожчає не ВСЕ, а тільки товари з цих країн. В США вроді :D ринкова економіка і конкуренція пристойна. Люди перейдуть на інші товари/інших виробників.

Ну как бы рыночная экономика с конкуренцией так и работает. Большую долю рынка занимает оптимальный по цене/качество товар. Если он исчезает, то его заменяет тот который до этого проигрывал конкурентную борьбу, то есть более дорогой, или худший покачеству. Рынок это однозначно ухудшит, снизив конкуренцию.

Звичайно що ухудшит. Це очевидно.
Але ви якось забуваєте головний плюс мит - надходження в бюджет.
А давайте податки ліквідуємо. Це круто, це ж сильно улучшит і ринок і економіку. Але чого цього не робить ніхто?
Пон 19 січ, 2026 14:15

  ЛАД написав:Согласно официальным данным, в 2025 году население Китая сократилось четвертый год подряд, а рождаемость упала до очередного рекордно низкого уровня, что вызвало предупреждения экспертов о дальнейшем снижении численности населения.

Нам би їхні проблеми. На жаль, в нас усе значно гірше.
Але в цьому є й свої плюси. Гегемон троха може недотягнути щоб стати гегемоном.
Все таки США в ролі глобального гегемона мене влаштовує більше. Особливо без Трампа.
Пон 19 січ, 2026 14:15

До речі, де там любителі Трампа? Що там з завершенням війни протягом 24 годин?
Пон 19 січ, 2026 14:15

  _hunter написав:Ваги/Шкоды? - неубиваемые тойоты?
Или как вы объясняете этот феномен - "лидер" продаж занимал меньше 10% рынка.

Кто лидер продаж ? Ланос ? с чего вы это взяли ?
Пон 19 січ, 2026 14:21

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Banderlog написав:давно в відпустці були?
Там народ геть оскотинився, забили їх батогами , налогами та тцк.
По вулиці ходити бояться, в селах з хати виходять лиш в ночі.

Ну не знаю, тут стільки бажаючих воювати: Шаман, Пісікіт, Будівельник, продіджі.
Біда тільки - ніхто не хоче до мене водієм йти...
Пон 19 січ, 2026 14:26

Кремль объявил, что Владимира Путина пригласили войти в состав «совета мира» Дональда Трампа, созданного на прошлой неделе с целью контроля за прекращением огня в Газе.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил журналистам в понедельник, что Россия стремится «прояснить все нюансы» предложения с Вашингтоном, прежде чем дать свой ответ.

Заявленное приглашение поступило на фоне того, что Путин не проявляет никаких признаков прекращения вторжения в Украину , в результате которого погибли сотни тысяч человек, а российские войска совершили многочисленные зверства против мирного населения.
.......Приглашение Путину, которое еще не подтверждено Вашингтоном, вызывает дополнительные вопросы о предполагаемой повестке дня совета.
.....
https://www.theguardian.com/world/2026/jan/19/kremlin-says-putin-invited-join-trump-gaza-board-of-peace
Пон 19 січ, 2026 14:26

  ЛАД написав:
Берлин ввел новую военную службу - сначала на добровольной основе.
На фоне этого в стране прошли массовые протесты с участием демонстрантов школьного возраста.

Це просто пи**. Вони прям просять х... розшири площу Калінінградской області.
Коли бачу такі повідомлення, все більше переконуюся - миру не буде. Русня буде розширювати зону вліянія.
