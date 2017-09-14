|
Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Пон 19 січ, 2026 19:50
andrijk777 написав:
Не зрозумів до чого тут це?
З цим якраз все зрозуміло - він їздить для піару і напевно йому це подобається. І один з способів уникати реальних проблем - їздить говорить з людьми, йому усюди раді(він ж реально захищає Європу від РФ).
Ясно що усі ці "гарантії безпеки" майже нічого не варті.
зеленський залишився імітатором ,яким був усе своє доросле життя
писати про те, що він може адекватно реагувати на дійсність і приймати якісь рішення, не варто взагалі
fox767676
Повідомлень: 5130
З нами з: 13.06.20
- Подякував: 426 раз.
- Подякували: 214 раз.
Додано: Пон 19 січ, 2026 19:55
andrijk777 написав: ЛАД написав:
Во время корейской войны Макартур настаивал на применении ЯО, но Трумэн не согласился.
Вірно. У них не було чіткої мети - знищити супротивника.
І в нашій війні такої мети немає.
Хоча "поки що".
"Мы ещё не начинали" як кажуть росіяни
А ти це розповсюджуешь
Але Київ, Дніпро та Харьків кажуть про інше
Андрійко, ти звідки пишешь ?
Львів ? Рязань ? )
pesikot
Повідомлень: 13157
З нами з: 31.08.09
- Подякував: 546 раз.
- Подякували: 1260 раз.
Додано: Пон 19 січ, 2026 20:08
fox767676 написав: andrijk777 написав:
Не зрозумів до чого тут це?
З цим якраз все зрозуміло - він їздить для піару і напевно йому це подобається. І один з способів уникати реальних проблем - їздить говорить з людьми, йому усюди раді(він ж реально захищає Європу від РФ).
Ясно що усі ці "гарантії безпеки" майже нічого не варті.
зеленський залишився імітатором ,яким був усе своє доросле життя
писати про те, що він може адекватно реагувати на дійсність і приймати якісь рішення, не варто взагалі
То де "за 24 години Трампа" ?
Десь вони загубились .. під червоною доріжкою в Анкоріджі
pesikot
Повідомлень: 13157
З нами з: 31.08.09
- Подякував: 546 раз.
- Подякували: 1260 раз.
Додано: Пон 19 січ, 2026 20:24
budivelnik написав: ЛАД написав: budivelnik написав:
При чому навіть ВИДІЛЯЮЧИ Україні кредит під заморожені педераційні активи на 90 млрд доларів - умова витрачання це покупка озброєння в Європі і тільки у випадку відмови Європи(немає чи не може виготовити) дозволяється покупка на інших ринках.
Тобто як мінімум 90 млрд педераційних грошей будуть працювати мілітарізуючи ВПК Європи...
90 млрд. выделены не под "заморожені педераційні активи".
Репарационный кредит под росс. активы Европе согласовать не удалось.
Эти деньги выделены под еврооблигации.
Сказали а- кажіть і б.....
Єврооблігації випущені під умови погашення після війни після того як педерація розрахується з Україною.
ПС
От ви знову шукаєте зачіпки як принизити наших союзників і показати що педерація ще побомбардує Ваш Харків..
Скажіть чесно
Ви мазохіст? , при чому такий проросійський мазохіст..
вам добре коли знаходите щось погане для України і погано коли приходить розуміння що педерація наближається до краху на повному ходу...
Скажите честно, вам нечем больше заняться, кроме как придумывать
обвинения?
Я просто уточнил ваше сообщение. Ошиблись, бывает. Но вместо того, чтобы поблагодарить за уточнение или просто промолчать, вы придумываете "принизити наших союзників".
Тем более, что "союзников" у нас нет, есть "партнёры".
ЛАД
Повідомлень: 38367
З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5384 раз.
- Подякували: 4879 раз.
Додано: Пон 19 січ, 2026 20:49
ЛАД написав: budivelnik написав: ЛАД написав:
90 млрд. выделены не под "заморожені педераційні активи".
Репарационный кредит под росс. активы Европе согласовать не удалось.
Эти деньги выделены под еврооблигации.
Сказали а- кажіть і б.....
Єврооблігації випущені під умови погашення після війни після того як педерація розрахується з Україною.
ПС
От ви знову шукаєте зачіпки як принизити наших союзників і показати що педерація ще побомбардує Ваш Харків..
Скажіть чесно
Ви мазохіст? , при чому такий проросійський мазохіст..
вам добре коли знаходите щось погане для України і погано коли приходить розуміння що педерація наближається до краху на повному ходу...
Скажите честно, вам нечем больше заняться, кроме как придумывать
обвинения?
Я просто уточнил ваше сообщение. Ошиблись, бывает. Но вместо того, чтобы поблагодарить за уточнение или просто промолчать, вы придумываете "принизити наших союзників".
Тем более, что "союзников" у нас нет, есть "партнёры".
Так ви ще й брехунець і приписувач собі того чого не має...
В чому я помилився?
В тому що кредит виданий під умову що ми його повернемо ПІСЛЯ того як з заморожених коштів Росія розрахується з нами ?
І чим така трактовка Євросоюзу відрізняється від моєї
ЄС видав 90млрд під заморожені педераційні кошти?
Ви знавець фінансової юриспуденції ЄС ?
чи вирішили що маєте право трактувати будь що виключно на користь педрації.
Так от
Ви трактуйте як хочете
а педерація вже як мінімум 90 млрд оплатить нам і ми з цих 90 млрд повернемо кредит ЄС
або педерація нам не поверне, тодіє ЄС не отримає 90 млрд..
Хотів би я побачити того хто вкрав у ЄС 90 млрд і хоче потім з цим ЄС бути партнером..
Так що педерація нехай проковтне ... і готується що у випадку продовження війни ще на 2-3 роки - нам і той залишок віддадуть з тих 200 млрд заморожених.
budivelnik
Повідомлень: 27793
З нами з: 15.01.09
- Подякував: 294 раз.
- Подякували: 3001 раз.
Додано: Пон 19 січ, 2026 20:58
andrijk777 написав: ЛАД написав:
Во время корейской войны Макартур настаивал на применении ЯО, но Трумэн не согласился.
Вірно. У них не було чіткої мети - знищити супротивника.
І в нашій війні такої мети немає.
Хоча "поки що".
Интересный вы человек!
Наряду с толковыми и разумными постами вдруг выскакивает нечто непонятное.
Неужели вы не понимаете, что отказ от применения ЯО в корейской войне никак не связан с нежеланием уничтожить противника. Жертв в той войне было более, чем достаточно. Причём, гражданских больше, чем военных.
А применение ЯО чревато перерастанием войны в мировую с риском уничтожения всего человечества.
ЛАД
Повідомлень: 38367
З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5384 раз.
- Подякували: 4879 раз.
Додано: Пон 19 січ, 2026 21:06
budivelnik написав:
..... кредит виданий під умову що ми його повернемо ПІСЛЯ того як з заморожених коштів Росія розрахується з нами ?
Верно.
Но не точно. Мы вернём кредит , если РФ выплатит нам репарации. Из каких средств это будет сделано, совершенно не важно и не оговаривалось.
ЄС видав 90млрд під заморожені педераційні кошти?
Не верно.
Кредит выдан под выпущенные облигации и не имеет никакого отношения к замороженным росс. средствам.
Это всё не настолько принципиально и я бы даже не начинал разговор, если бы не ваши придуманные обвинения.
ЛАД
Повідомлень: 38367
З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5384 раз.
- Подякували: 4879 раз.
Додано: Пон 19 січ, 2026 21:10
ЛАД написав:
Мы вернём кредит , если РФ выплатит нам репарации. Из каких средств это будет сделано, совершенно не важно и не оговаривалось.
Серьозно ?
маєте доступ до договору і зуб дасьте що праві?
А я читав іншу трактовку
Ми повернемо безвідсотковий кредит ПІСЛЯ того як нам поверне по репарації Педерація..
Так от
після того як поверне...
для мене достатнє формулювання щоб привязати заморожені гроші педерації до отриманого кредиту...
Тобто ті хто нам цей кредит надавали розуміють що робили і під чиї гроші вони видавали.
на відміну від радянського пенсіонера з Харкова....
budivelnik
Повідомлень: 27793
З нами з: 15.01.09
- Подякував: 294 раз.
- Подякували: 3001 раз.
