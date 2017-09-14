ЛАД написав:А применение ЯО чревато перерастанием войны в мировую с риском уничтожения всего человечества.
Думаю зараз всі погодяться що шановні партнери проковтнуть бомбардування ТЯЗ по Україні, і жодна світова ядерна війна не почнеться. Навіть якщо випадково одна така ракета попаде по Польщі то теж зроблять вигляд що це випадково або максимум це рішуче засудять / зберуться на консультації та вишлють полякам противогази
При применении ТЯЗ, возможно, так и будет. Всеобщая война не начнётся. Но вряд ли спокойно проковтнуть. Как минимум, санкции уже должны быть очень суровые, не такие, как сейчас. Ну и страны, которые сегодня не особо выступают против РФ, будут вести себя гораздо решительнее.
andrijk777 написав:.................. Я не "не понимаю", я з цим не згідний. Ви(як 99% населення) мислите(інколи) штампами. У вас є штамп: "Застосування ЯЗ -> мировая война с риском ...". Цей штамп насаджали 70 років і ви в нього вірите. А я ні. Немає такого! Наприклад: путін кидає ядерку на Покровськ. І що? Починається світова війна? США кидають ядерку у відповідь? Звичайно ні. А далі путін говорить: "Наступна ядерка летить на Київ.". ВСЕ! Ми погоджуємось на умови путіна(не ужасні, але і не нормальні). У В'єтнамі трішки по іншому, лінь писати. Але суть, я думаю, ви зрозуміли.
Узковато мыслите, товарищ! В принципе, я уже ответил примерно о том же Letusrock. Немного добавлю. Да, из-за ЯО на Покровск 3 МВ очень вряд ли начнётся. А смысл? 20 кт на Покровск и от него ничего не останется. Только сначала нужно отвести оттуда свои войска, а потом нельзя будет его занимать - это надолго мёртвая зона. Угроза следующего удара по Киеву - это эвакуация, 20 кт по Киеву - что слону дробинка, а 100 мт это уже совсем другой разговор. Тут уже "Искандером" не обойдёшься, а запускать стратегическую ракету... А кто заранее скажет, летит она на Киев или на какой-нибудь Берлин-Париж? Тут уже большой риск неадекватной (а, может, и адекватной, тут как посмотреть) реакции "потенциального противника". Ну и после любого применения ТЯО любой мощности, даже самой малой, против неядерной державы это конец всем договорам о "нераспространении". После этого все страны, которые смогут (и даже те, которые не очень могут) наплюют на все договоры и сделают всё, чтобы получить ЯО в кратчайшие сроки. И не помогут уже никакие санкции. Вряд ли Путин будет рад такой ситуации. Это так, поверхностно и вкратце.
Це все технічні моменти. Можна 100-500 кт запустити. Можна на Краматорськ. - тут варіантів море. Звичайно наслідки будуть, звичайно будуть серйозні. Але буде і результат - перемога над Україною. Мій сценарій реальний? Реальний. Як мінімум ви не привели аргументів нереальності мого сценарію. Не робить - тому що не хоче! Не вважає що перемога над Україною настільки цінна. На відміну від 2СВ. Де все робили заради перемоги. - з цього почалась дискусія і це все що я хочу сказати.
Banderlog написав:Он Гончаренко теж спорна лічность при Шоколадному
Гончаренко єдиний з легальних політиків хто за імплементацію трампівських миротворчих ініціатив, хоча і мажор і коньюктурщик-опортуніст. Скоріш за все він відчуває настрої виборців-одеситів. Доречі, ми з Вами трошки сперечалися хто з 2 мажорів - Гончаренко чи Разумков гірший. Гадаю шо Разумков повністю закапсульований у олігархічній бульбашці, а у Гончаренка ще залишився зв'язок з людьми
Маленький штрих - он был единственным (кроме друзей и близких), кто поздравил меня с 75-летием. Понятно, не лично, а через Гончаренко-центр. Так же понятно, что это предвыборная акция (типа гречки, только дешевле ), но всё равно приятно.