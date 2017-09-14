Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати тему
Відповісти на тему
Додано: Вів 20 січ, 2026 19:11
Banderlog написав: pesikot написав:
Ти принципиво робиш вигляд, що не зрозумів питання ?
Дурника вмикнув ?
Я можу повторити
Тому, які можуть бути "гарні умови" від Трампа чи "гарні умови" в 2022 році, коли московити хочуть захопити Україну ?
Дурника вмикаєш ти.
З чого ти взяв що росіянам потрібна вся Україна?бо так в рейтерс написали? Може замість того щоб читати газети треба відмінити заборону на переговори з росією і їхати домовлятись про мир?
Як ти швидко з"їхав з теми ))
То їдь, домовляйся, ти ж в 20-ці церкви
напиши в РПЦ про мир ...
Я почекаю відповіді )
pesikot
Повідомлень: 13172
З нами з: 31.08.09
Подякував: 546 раз.
Подякували: 1260 раз.
Профіль
2
2
Додано: Вів 20 січ, 2026 19:18
pesikot написав:
То їдь, домовляйся, ти ж в 20-ці церкви
напиши в РПЦ про мир ...
Я почекаю відповіді )
переговори заборонені зеленським.
Banderlog
Повідомлень: 4497
З нами з: 24.06.14
Подякував: 123 раз.
Подякували: 112 раз.
Профіль
2
1
Додано: Вів 20 січ, 2026 19:20
Letusrock написав: Господар Вельзевула написав:
Так что не зря народ халабуды с одеял возле батарей делает.
Они приближают этим нашу перемогу!
А вот прикольное мнение еще-
тобто кияни-2045 це біднота з трущоб яка бачила світло лише у метро?
морлоки
flyman
Повідомлень: 42148
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1625 раз.
Подякували: 2874 раз.
Профіль
1
4
Додано: Вів 20 січ, 2026 19:21
Banderlog написав:
переговори заборонені зеленським.
Переговори ніколи не зупинялись, заборона то виключно юридичний факт, що окрім зе всі інші є нелегітимними переговорникам.
stm
Повідомлень: 6135
З нами з: 04.03.15
Подякував: 73 раз.
Подякували: 680 раз.
Профіль
Додано: Вів 20 січ, 2026 19:26
Banderlog написав: pesikot написав:
То їдь, домовляйся, ти ж в 20-ці церкви
напиши в РПЦ про мир ...
Я почекаю відповіді )
переговори заборонені зеленським.
Ти ж на Зеленського ложиш прибор ...
До того ж, заборонено тільки з Путіним
То що тобі заважає переговорити з Онуфрієм, вмовити Онуфрія, щоб Онуфрій переговорив з Гундяєм ?
Далі Гундяй переговорить з Путіним
Нічого не заважає, але це ти не робиш )
Чому ? )
pesikot
Повідомлень: 13172
З нами з: 31.08.09
Подякував: 546 раз.
Подякували: 1260 раз.
Профіль
2
2
Додано: Вів 20 січ, 2026 19:33
pesikot написав: Letusrock написав: pesikot написав:
коли московити хочуть захопити Україну ?
раз ти в це віриш то вже напевно давно в зсу... чи ти ждун?
Ти ж сам писав, якщо рашисти підійдуть до хребта, то ти будешь тікати, серячи по дорозі
відповіді нема. точно ждун
Letusrock
Повідомлень: 2945
З нами з: 03.05.22
Подякував: 16 раз.
Подякували: 13 раз.
Профіль
Додано: Вів 20 січ, 2026 19:39
Schmit
Повідомлень: 5377
З нами з: 08.09.09
Подякував: 83 раз.
Подякували: 277 раз.
Профіль
Додано: Вів 20 січ, 2026 19:39
stm написав: Banderlog написав:
переговори заборонені зеленським.
Переговори ніколи не зупинялись, заборона то виключно юридичний факт, що окрім зе всі інші є нелегітимними переговорникам.
Переговори заборонені зеленським.
Banderlog
Повідомлень: 4497
З нами з: 24.06.14
Подякував: 123 раз.
Подякували: 112 раз.
Профіль
2
1
Додано: Вів 20 січ, 2026 19:43
Letusrock написав: pesikot написав: Letusrock написав:
---=== pesikot ===---
коли московити хочуть захопити Україну ?
---=== ====---
раз ти в це віриш то вже напевно давно в зсу... чи ти ждун?
Ти ж сам писав, якщо рашисти підійдуть до хребта, то ти будешь тікати, серячи по дорозі
відповіді нема. точно ждун
Ти не забудь памперси приготувати, бо всю каналізацію закупориш )
Ждун ти наш )
pesikot
Повідомлень: 13172
З нами з: 31.08.09
Подякував: 546 раз.
Подякували: 1260 раз.
Профіль
2
2
Додано: Вів 20 січ, 2026 19:45
Schmit Ти вже всіх фріків сюди притягнув То за кого ти голосував в 2019 році ? Мовчиш Явно за Зелебобу голосував, а зараз робиш вигляд, що це не ти, ти не при справах )
pesikot
Повідомлень: 13172
З нами з: 31.08.09
Подякував: 546 раз.
Подякували: 1260 раз.
Профіль
2
2
+ Додати тему
Відповісти на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
Схожі теми
35
192902
Суб 20 гру, 2025 21:53 SATAN
1493
394845
6076
1100366