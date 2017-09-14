RSS
Повідомлення Додано: Чет 22 січ, 2026 19:05

  _hunter написав:Я ровно про это же: очень похоже на то, что на выходных таки подпишут РПО...

Ты уже решил куда будешь выезжать из Германии ? )
pesikot

 




 

 


Повідомлення Додано: Чет 22 січ, 2026 19:09

  _hunter написав:Я ровно про это же: очень похоже на то, что на выходных таки подпишут РПО...

на выходных? :D :D :D :D Ну ви нереальний оптиміст.
andrijk777

 




 

 
Повідомлення Додано: Чет 22 січ, 2026 19:28

Re: Напад росії і білорусі на Україну


Мы живем в мире, где у руля самой мощной державы сидит мартышка с гранатой. Причем это мартышка-подросток в теле старика. И мы могли бы и дальше копаться в причинах всего того пи**, который генерирует это существо, но оно облегчило нам задачу, ПИСЬМЕННО все рассказав! «Я, говорит, обиделся. Вы не дали мне Игрушку, которую я хотел, и теперь я больше не буду притворяться хорошим мальчиком. И виноваты в этом будете ВЫ!».

Ну разве это не самое глупое и одновременно бесстыжее саморазоблачение в истории? Человек прямым текстом говорит, что вообще-то ему было плевать на мир и на жертвы войн, он просто хотел Игрушку, как у Обамы. И смертельно надулся, когда ее отдали другому. Ведь он так старался ради награды, что даже закончил 8 войн! Ах так! Ах вот вы как? Тогда я заберу Гренландию! Бе-бе-бе! А Игрушку отберу! А еще я создам элитный клуб, а не это ваше ООН, и буду править миром!

Ну согласитесь, если раньше мы могли копаться и искать рацио в его действиях, то после этого письма (которое даже написано было не по адресу, так хотелось его написать), нам становится ясно, что все дело в глупости. Что IQ его автора находится на опасно низком уровне. Настолько низком, что вкупе с дряхлением мозга окончательно перестает блокировать психопатию и полное отсутствие эмпатии, которые ему худо-бедно удавалось изображать, пока Игрушка висела перед носом. Увлекательные три года ждут нас, скажу я вам, друзья. Будем надеяться, что писать он разучится еще нескоро и не раз порадует нас своими самодовольными откровениями. Будем ждать!
pesikot

 




 

 


Повідомлення Додано: Чет 22 січ, 2026 19:46

  andrijk777 написав:
  _hunter написав:Я ровно про это же: очень похоже на то, что на выходных таки подпишут РПО...

на выходных? :D :D :D :D Ну ви нереальний оптиміст.

Завтра - первая встреча в Эмиратах - ясное дело посрутся. Но Трамп этому мозги вправит - и в субботу (максимум воскресенье) - подпишет...
_hunter
 




 

 

Повідомлення Додано: Чет 22 січ, 2026 19:49

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  _hunter написав:Завтра - первая встреча в Эмиратах - ясное дело посрутся. Но Трамп этому мозги вправит - и в субботу (максимум воскресенье) - подпишет...

Робим ставки?
sashaqbl

 




 

 
Повідомлення Додано: Чет 22 січ, 2026 19:54

  sashaqbl написав:
  _hunter написав:Завтра - первая встреча в Эмиратах - ясное дело посрутся. Но Трамп этому мозги вправит - и в субботу (максимум воскресенье) - подпишет...

Робим ставки?

Уже :)
https://polymarket.com/event/russia-x-u ... ry-31-2026
_hunter
 




 

 

