RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 16527165281652916530
Повідомлення Додано: Чет 22 січ, 2026 20:33

  ЛАД написав:
  budivelnik написав:
  ЛАД написав:budivelnik
Я написал: "маленький пример".
А навіщо ти писав приклад який не дотягує до 1/1000 витрат?
..........
Далі продовжувати перечислення досягнень великого пуйла?

Я не перечислял "досягнення великого пуйла" и не искал специально примеры, привёл то, что случайно попалось в новостях. И даже не пробовал считать прибыль от этого.
Но я там привёл и другой пример.
Понятно, что геологоразведка даст доходы не завтра и не гарантированно. Хотя не знаю результаты "радянських геологічних матеріалів", которые послужили "основою для проведення дослідження". Возможно, они дают уверенность в успехе. Эти доходы могут быть весьма большими.

вони вже освоїли Східну Сибір?

немає раціональної причини захопити Донбас. та й всі розуміють, що метою була ВСЯ України. ну не змогли...
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11404
З нами з: 29.09.19
Подякував: 810 раз.
Подякували: 1713 раз.
 
Профіль
 
2
4
5
Повідомлення Додано: Чет 22 січ, 2026 20:36

  ЛАД написав:Shaman
Я не писал "відповідати нічого", писал "відповідати просто не на что".
На ваш единственный вопрос (що робити, коли ми ще не домовилися) я ответил.
Вы на мои высказывания о ситуации просто налили воду, которая не имеет отношения к тому, о чём я писал.

оце стандартна відповідь ЛАДа... бо немає нічого, що модно відповісти по суті. я на вашу маячню час витрачаю ;)

що з приводу lapay? немає прикладів, де я його цькував? 8) й звісно, щоб не визнавати помилку/брехню - треба морозитися. але від помилки люди не морозяться - таки брехня? :lol:
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11404
З нами з: 29.09.19
Подякував: 810 раз.
Подякували: 1713 раз.
 
Профіль
 
2
4
5
Повідомлення Додано: Чет 22 січ, 2026 20:36

  ЛАД написав:
  _hunter написав:
  andrijk777 написав:на выходных? :D :D :D :D Ну ви нереальний оптиміст.

Завтра - первая встреча в Эмиратах - ясное дело посрутся. Но Трамп этому мозги вправит - и в субботу (максимум воскресенье) - подпишет...

Уточните, пожалуйста, кто, что и с кем подпишет?

РПО - обе стороны.
_hunter
 
Повідомлень: 11333
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 493 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Чет 22 січ, 2026 20:45

  _hunter написав:
  ЛАД написав:Уточните, пожалуйста, кто, что и с кем подпишет?

РПО - обе стороны.

Ты готов потерять 500 ойро от Мерца ?
Не думаю )
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13191
З нами з: 31.08.09
Подякував: 546 раз.
Подякували: 1260 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: Чет 22 січ, 2026 20:45

  _hunter написав:
  ЛАД написав:
  _hunter написав:............
Завтра - первая встреча в Эмиратах - ясное дело посрутся. Но Трамп этому мозги вправит - и в субботу (максимум воскресенье) - подпишет...

Уточните, пожалуйста, кто, что и с кем подпишет?

РПО - обе стороны.

в субботу (максимум воскресенье) на какой неделе какого месяца и хотя бы какого года?
ЛАД
2
 
Повідомлень: 38395
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5384 раз.
Подякували: 4879 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Чет 22 січ, 2026 21:00

  Banderlog написав:
  sashaqbl написав:
  Banderlog написав:ну пару ракет ро дніпру це не обстріли... явно притихло.але якщо зеля зара знову взбрикне то да знову путін вдарить по енергетиці.

Може вдарить, а може й ні. В них теж далеко не необмежені можливості для ударів.
Там далі потепління. Тому не факт що будуть витрачати далі ракети на трансформатори.
будуть їм більше нема на що ракети витрачати, потепління це так, але не думаю що різниця в споживанню між 15 градусами морозу і 5 така вже суттєва може відсотків 30 добавиться а це значить що там де 16 годин нема електрики її не буде 10 -12 годин. Все одно гра вартує свічок. Київ при населенні в 10 процентів України займає десь третину економіки України... отже логіка в продовженні ударів є.

тобто чесно визнаємо, що Раша воює саме з цивільними - бо на фронті далеко не все так добре, як вони один одному звітують. тому тим, хто любить порівнювати, щось я не бачу, щоб США воювали з цивільними, намагалися зробити суттєве погіршення рівня життя населення бомбардуваннями.

це терор, звичайний терор - тільки засоби терору сучасні, а ідеологія - примітивна...
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11404
З нами з: 29.09.19
Подякував: 810 раз.
Подякували: 1713 раз.
 
Профіль
 
2
4
5
Повідомлення Додано: Чет 22 січ, 2026 21:07

‼️США та Україна хочуть запропонувати рф енергетичне перемир'я завтра на тристоронніх переговорах, — FT

Москва не атакує українську енергоінфраструктуру, а Київ не б'є по російських нафтових потужностях.

На тристоронніх зустрічах Україна і рф можуть показати один одному варіанти щодо територій на сході, — Зеленський

Гарантії безпеки будуть підписані лише після завершення війни, але документ вже готовий, — Зеленський

Текст документа вже узгоджений обома сторонами.

За процедурою, спочатку свої підписи поставлять президенти, після чого документ мають ратифікувати Конгрес США та ВР.
Wirująświatła
Аватар користувача
 
Повідомлень: 31317
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2535 раз.
Подякували: 3515 раз.
 
Профіль
 
2
3
Повідомлення Додано: Чет 22 січ, 2026 21:20

  Wirująświatła написав:
‼️США та Україна хочуть запропонувати рф енергетичне перемир'я завтра на тристоронніх переговорах, — FT

Москва не атакує українську енергоінфраструктуру, а Київ не б'є по російських нафтових потужностях.

На тристоронніх зустрічах Україна і рф можуть показати один одному варіанти щодо територій на сході, — Зеленський

Гарантії безпеки будуть підписані лише після завершення війни, але документ вже готовий, — Зеленський

Текст документа вже узгоджений обома сторонами.

За процедурою, спочатку свої підписи поставлять президенти, після чого документ мають ратифікувати Конгрес США та ВР.

Опять эти нюансы ...

Путин и ГосДума где там в этой процедуре ?
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13191
З нами з: 31.08.09
Подякував: 546 раз.
Подякували: 1260 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: Чет 22 січ, 2026 21:25

  sashaqbl написав:
  Shaman написав:літаки вона може виробляти далеко не всі. навіть якіст су чи міги, про великі й мови немає. те саме з танками. якщо зараз перекрити імпорт з Китаю - не буде ані ракет, ані навіть дронів. все, що є на Раші - це м'ясо, й те закінчується.

Іл-76 - достатньо великий? РФ самостійно будує винищувачі, будує великі транспортні літаки.
Є певні проблеми з будівництвом комерційно успішних пасажирських без колаборації з Заходом, але загалом авіабудування в РФ на доволі високому рівні.

достатньо.
Росія нарощує темпи виробництва літаків Іл-76, але все одно відстає від плану – Defense Express
Росія поступово нарощує темпи виробництва військово-транспортних літаків типу Іл-76МД-90А, хоча й відстає від плану. У 2025 році ВПК держави-агресора зібрав сім таких бортів.

В 2023 та 2024 роках було виготовлено й поставлено по шість Іл-76МД-90А, в 2022-му – п'ять, у 2021 році – лише два.
порівняємо з кількістю в США чи Китаї?
всі ці А-... - це не виробляється

Винищувач МіГ-31К: що важливо знати про особливості літака, зліт якого загрожує Україні ударами Кинджалів
Серійне виробництво літаків типу МіГ-31 завершилося ще в 1994 році.

Міжнародні санкції паралізували виробництво російських винищувачів Су-57 — ЗМІ
Згідно з даними витоку, російська промисловість не здатна самостійно виробляти ключові компоненти для Су-57. Для цього потрібні високоточні верстати та обладнання з ЄС і США, постачання яких зупинилися після запровадження санкцій.

Су вони ще якось роблять, з МіГами здається все. коли ви кажете про рівень - рівень - це обладнання. відповідне обладнання Раша не виготовляє, й навіть Китай здається не все. а так на західних верстатах Раша може щось робити, немає верстатів - не може нічого.

Скільки танків і літаків РФ виробляє щороку: експерт назвав цифри
В першу чергу в них виробництво авіації – це зараз Су-35 та Су-34. Приблизно до ескадрильї на рік вони можуть виробляти. Тобто це 8-10-11 літаків на рік вони виробляють, Су-34 і Су-35

Також росіяни мають виробництво Су-57. Це так званий винищувач пʼятого покоління. Але росіяни можуть виробляти мінімальну кількість таких літаків – приблизно 2-4 одиниці щороку.

У Росії існує виробництво танків з нуля тільки на одному підприємстві, це "Уралвагонзавод" й це виробництво – це танки Т-90. Найцікавіше – це кількість. Вони мають потужності виробляти на місяць менше ротного комплекту, приблизно 5-6 танків на місяць
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11404
З нами з: 29.09.19
Подякував: 810 раз.
Подякували: 1713 раз.
 
Профіль
 
2
4
5
  #<1 ... 16527165281652916530
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 14:53
35 194037
Переглянути останнє повідомлення
Суб 20 гру, 2025 21:53
SATAN
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1493 395992
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 19:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 1101955
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПриватБанк (5249)
22.01.2026 19:58
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.