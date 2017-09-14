RSS
Повідомлення Додано: П'ят 23 січ, 2026 12:03

  Andrey2512 написав:
ЗСУ мають залишити територію Донбасу, це є важливою умовою російської сторони, – пєсков.

Цікаво, коли нас таки до цього дожмуть?

Нас це кого?
ЗСУ там вже давно немає, є російськомовні шахтарі, комбайнери, металурги, які захищають власну землю від москальської наволочі.
Так уйлу й передайте.
Water
 
Повідомлень: 3804
З нами з: 06.03.12
Подякував: 68 раз.
Подякували: 256 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 23 січ, 2026 12:06

  d44 написав:[спочатку будуть "дожимати" йухла щоб погодився на рпв для проведення виборів та референдумів по територіях. А далі треба дивитися що буде

А який сенс у цих виборах і референдумі?

Ну от уявіми що пройшли вибори Президента і референдум по території і люди проголосували за Зеленського і за те що НЕ віддавати Донбас

Ііі? Що тоді далі робити?
Xenon
 
Повідомлень: 5642
З нами з: 25.02.09
Подякував: 76 раз.
Подякували: 324 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 23 січ, 2026 12:08

  Hotab написав:
  fox767676 написав:
  Hotab написав:От я дуже не впевнений (був) що одрук. Добре що пояснили


это вы наверное в каких-то токсичных чатах рос-украинского диалога много времени проводите. там да, так общаются

Подібні одруки пропускають ваші гаджети, а час проводжу я 😅


з контексту мало бути очевидно, що пост не міг бути спрямований проти українців,
навпаки проти етнофолізмів які зачіпають і українців у т.ч.
навіть просто "русские" у негативній конотації менш шкідливо, хоча б не чіпають пра-пра-..-пращурів
а у вас що за гаджети, що дефіси не виправляють ?
fox767676
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5155
З нами з: 13.06.20
Подякував: 426 раз.
Подякували: 215 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 23 січ, 2026 12:13

  Xenon написав:
  d44 написав:[спочатку будуть "дожимати" йухла щоб погодився на рпв для проведення виборів та референдумів по територіях. А далі треба дивитися що буде

А який сенс у цих виборах і референдумі?

Ну от уявіми що пройшли вибори Президента і референдум по території і люди проголосували за Зеленського і за те що НЕ віддавати Донбас

Ііі? Що тоді далі робити?


просто зробити голосування не таємним
якщо після виникнуть труднощі - буде відомо до кого звертатися, хто готовий допомогти, а хто вже підвтомився
fox767676
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5155
З нами з: 13.06.20
Подякував: 426 раз.
Подякували: 215 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 23 січ, 2026 12:20

  Xenon написав:
  d44 написав:[спочатку будуть "дожимати" йухла щоб погодився на рпв для проведення виборів та референдумів по територіях. А далі треба дивитися що буде

......
Ііі? Що тоді далі робити?

А с Крымом - что сделали?
_hunter
 
Повідомлень: 11340
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 493 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: П'ят 23 січ, 2026 12:30

fox767676

з контексту мало бути очевидно, що пост не міг бути спрямований проти українців,


Та чому ж не міг.
«Малороси» та інша кацапська повєстка є в пості. Тому …
У мене нічого не виправляє. Щоб «по-албанські» пропускало.
Hotab
Форумчанин року
 
Повідомлень: 17672
З нами з: 15.02.09
Подякував: 403 раз.
Подякували: 2562 раз.
 
Профіль
 
6
6
4
Повідомлення Додано: П'ят 23 січ, 2026 12:38

  Hotab написав:fox767676

з контексту мало бути очевидно, що пост не міг бути спрямований проти українців,


Та чому ж не міг.
«Малороси» та інша кацапська повєстка є в пості. Тому …
У мене нічого не виправляє. Щоб «по-албанські» пропускало.


яка повістка кацапська , а яка ні - визначаю я :D
І як це робили Драгоманов, Маланюк, Вінниченко (хоч знаєте хто це такі?) "малоросами" я маю право будь-кого, хто основні інвестиції робить в російські офшори, а те що він там час від часу від нервових зривів лається на "русню" в інтернеті, це така собі індульгенція . Ви на своєму будванському пляжі московитів полайте, тоді поговоримо
fox767676
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5155
З нами з: 13.06.20
Подякував: 426 раз.
Подякували: 215 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 23 січ, 2026 12:43

fox767676
я маю право


Та хто ж сперечається
Як і я маю право визначати, що фокс штовхає тут кремлівську повістку
:lol:


інвестиції робить в російські офшори


Це де? :lol:

Це знов фокс наділив себе правом надавати країнам-кандидатам на вступ в ЕС на 2028 рік статус «російський офшор» :lol:


Ви на своєму будванському пляжі московитів полайте


На будванському пляжі московити якісь маститіші ніж на Шармовському, болгарському чи мармариському? Чи може алікантовському? :lol:

Які пляжі з правильними московитами обирає штовхач кацапськоі повістки фокс? :oops:
Hotab
Форумчанин року
 
Повідомлень: 17672
З нами з: 15.02.09
Подякував: 403 раз.
Подякували: 2562 раз.
 
Профіль
 
6
6
4
Повідомлення Додано: П'ят 23 січ, 2026 12:55

  Hotab написав:fox767676
я маю право


Та хто ж сперечається
Як і я маю право визначати, що фокс штовхає тут кремлівську повістку
:lol:


інвестиції робить в російські офшори


Це де? :lol:


кремлівську повістку саме ви проштовхуєте заохочуючи світановщину з "силовиками які не воюють", що демотивує українців
ще імитуєте для роспропаганди "неонацизм і русофобію в Україні" , а зароблені цим гроші інвестуєте в чорногорію - де позиціїї рос.капіталу займають перше місце, сприяючи поширенню рос.впливу у т.ч. пропагандистських акціях типа "безсмертного полку"


На будванському пляжі московити якісь


ось гонщик74 та УА трішечки переплатили щоб жити в країні поруч, але без підозр і тісного сусідства з московитськими дачниками. Бо українці
Востаннє редагувалось fox767676 в П'ят 23 січ, 2026 13:05, всього редагувалось 1 раз.
fox767676
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5155
З нами з: 13.06.20
Подякував: 426 раз.
Подякували: 215 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 23 січ, 2026 13:09

  Shaman написав:
  ЛАД написав:----------------------------
Shaman
...........
достатньо.
Росія нарощує темпи виробництва літаків Іл-76, але все одно відстає від плану – Defense Express
Росія поступово нарощує темпи виробництва військово-транспортних літаків типу Іл-76МД-90А, хоча й відстає від плану. У 2025 році ВПК держави-агресора зібрав сім таких бортів.

В 2023 та 2024 роках було виготовлено й поставлено по шість Іл-76МД-90А, в 2022-му – п'ять, у 2021 році – лише два.
порівняємо з кількістю в США чи Китаї?
всі ці А-... - це не виробляється
..........
----------------------------
"Ракеты закончатся через месяц".

дуже "вагомий" аргумент. ще є? немає? чому я не здивований 8)

про ракети розповідав ваш Арестович. Коваленко завжди коректно оцінював кількість ракет та їх виробництво...

про ракети розповідав и, например, будивельник. И многие другие.
А тех, кто в этом хотя бы сомневался, обвиняли в "российских нарративах".
Да и, не помню точно, но, по-моему, и вы тоже этим занимались. Так же, как сейчас рассказываете о самолётах и танках.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 38414
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5384 раз.
Подякували: 4879 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Зараз переглядають цей форум: Ana, sashaqbl, ЛАД і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

