Hotab написав:От я дуже не впевнений (був) що одрук. Добре що пояснили
это вы наверное в каких-то токсичных чатах рос-украинского диалога много времени проводите. там да, так общаются
Подібні одруки пропускають ваші гаджети, а час проводжу я 😅
з контексту мало бути очевидно, що пост не міг бути спрямований проти українців, навпаки проти етнофолізмів які зачіпають і українців у т.ч. навіть просто "русские" у негативній конотації менш шкідливо, хоча б не чіпають пра-пра-..-пращурів а у вас що за гаджети, що дефіси не виправляють ?
з контексту мало бути очевидно, що пост не міг бути спрямований проти українців,
Та чому ж не міг. «Малороси» та інша кацапська повєстка є в пості. Тому … У мене нічого не виправляє. Щоб «по-албанські» пропускало.
яка повістка кацапська , а яка ні - визначаю я І як це робили Драгоманов, Маланюк, Вінниченко (хоч знаєте хто це такі?) "малоросами" я маю право будь-кого, хто основні інвестиції робить в російські офшори, а те що він там час від часу від нервових зривів лається на "русню" в інтернеті, це така собі індульгенція . Ви на своєму будванському пляжі московитів полайте, тоді поговоримо
Та хто ж сперечається Як і я маю право визначати, що фокс штовхає тут кремлівську повістку
інвестиції робить в російські офшори
Це де?
кремлівську повістку саме ви проштовхуєте заохочуючи світановщину з "силовиками які не воюють", що демотивує українців ще імитуєте для роспропаганди "неонацизм і русофобію в Україні" , а зароблені цим гроші інвестуєте в чорногорію - де позиціїї рос.капіталу займають перше місце, сприяючи поширенню рос.впливу у т.ч. пропагандистських акціях типа "безсмертного полку"
На будванському пляжі московити якісь
ось гонщик74 та УА трішечки переплатили щоб жити в країні поруч, але без підозр і тісного сусідства з московитськими дачниками. Бо українці
Росія поступово нарощує темпи виробництва військово-транспортних літаків типу Іл-76МД-90А, хоча й відстає від плану. У 2025 році ВПК держави-агресора зібрав сім таких бортів.
В 2023 та 2024 роках було виготовлено й поставлено по шість Іл-76МД-90А, в 2022-му – п'ять, у 2021 році – лише два.
порівняємо з кількістю в США чи Китаї? всі ці А-... - це не виробляється .......... ---------------------------- "Ракеты закончатся через месяц".
дуже "вагомий" аргумент. ще є? немає? чому я не здивований
про ракети розповідав ваш Арестович. Коваленко завжди коректно оцінював кількість ракет та їх виробництво...
про ракети розповідав и, например, будивельник. И многие другие. А тех, кто в этом хотя бы сомневался, обвиняли в "российских нарративах". Да и, не помню точно, но, по-моему, и вы тоже этим занимались. Так же, как сейчас рассказываете о самолётах и танках.