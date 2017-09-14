"Суть ситуації, в якій ми опинилися, така. Нам Росія оголосила ультиматум: або капітулюйте, або інфраструктури міст України будуть знищені, і міста будуть у занепаді. Стратегія "вистояти, перетерпіти" тут не спрацює. Вистоїть і перетерпить сільска частина України. Городяни, навіть дуже патріотичні, витривалі і героїчні, змушені будуть поїхати з міст, у кого є куди, зокрема через дітей. Решта в нелюдських умовах будуть животіти. Стратегічна гра була би можлива, якби був би хоча б один український стратег: піти на принизливий мир, щоб радикально змінитися і посилитися, здолавши корупцію, олігархію і вульгарний націоналізм, а потім перемогти. Але і стратега нема, і довіри до політиків взагалі у українців вже нема. Лише дуже радикальні зміни можуть вивести Україну за межі вибору "приниження або смерть". Але ці радикальні зміни усім не сподобаються, бо це вже буде не Україна. Вижити неУкраїною або Україною померти. В чому тут гідність, в чому тут патріотизм? "(С)
Господар Вельзевула написав: Стратегічна гра була би можлива, якби був би хоча б один український стратег: піти на принизливий мир, щоб радикально змінитися і посилитися, здолавши корупцію, олігархію і вульгарний націоналізм, а потім перемогти. Але і стратега нема, і довіри до політиків взагалі у українців вже нема.
Нам про эту дичь рассказывали перед подписанием Минских соглашений. Здобули )))
Господар Вельзевула написав:Судя по вашим диалогам с оппонентами, я бы не назвал их "безропотными".
1. Не капітуляція , а часткова поразка 2. Якраз план Трампа наголошує на економічних пріоритетах з нульовими митами , зменшення ролі національної олігархії та бюрократії, які виявилися не на висоті викликів, що постали перед Україною, м'яко кажучи. не треба буде більше шукати стратегічних месій, на чому і спотикалася Україна не раз
