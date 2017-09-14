|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Суб 24 січ, 2026 19:43
fox767676 написав:
взагалі в мене 3 квартири у Києві і жодної поза ним
і ще невідомо що буде з ними після ціеї зими
садики, школи , інститути, могила батька
і те що якийсь понаїхавший халамидник чи то з Херсона, чи то з Чернігіва, чи то з Чорногорії пише такі гадості, ну то буде покарано
Ти встав в третью позицію ... дурник та брехло )
-
pesikot
-
-
- Повідомлень: 13212
- З нами з: 31.08.09
- Подякував: 546 раз.
- Подякували: 1260 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
Додано: Суб 24 січ, 2026 19:45
fox767676
взагалі в мене 3 квартири у Києв
Отже давно працюєш на ворога.
Нічого, все конфіскується.
Ти встав в третью позицію .
Він у нас мамкін каратєль 😅
-
Hotab
-
- Форумчанин року
-
- Повідомлень: 17706
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 403 раз.
- Подякували: 2562 раз.
-
-
Профіль
-
-
6
6
4
Додано: Суб 24 січ, 2026 19:46
ЛАД написав: Shaman написав:
........
а в самому Ірані тим часом частина населення взагалі не їсть білок - бо немає за що купити. диктатури вони такі, трохи безжалісні...
Вы недавно их Ирана?
послухайте. майже класичний приклад, до чого країну доводять диктатури. особливо в порівнянні Ірану та Туреччини. про їжу - з 10:00
Востаннє редагувалось Shaman
в Суб 24 січ, 2026 19:56, всього редагувалось 1 раз.
-
Shaman
-
-
- Повідомлень: 11437
- З нами з: 29.09.19
- Подякував: 810 раз.
- Подякували: 1716 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
4
5
Додано: Суб 24 січ, 2026 19:49
Hotab написав:fox767676
взагалі в мене 3 квартири у Києв
Отже давно працюєш на ворога.
Нічого, все конфіскується.
Ти встав в третью позицію .
Він у нас мамкін каратєль 😅
вот это твой настоящий уровень, хотаб, - всеми презираемая трусливая титущка песикот
-
fox767676
-
-
- Повідомлень: 5185
- З нами з: 13.06.20
- Подякував: 426 раз.
- Подякували: 215 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Суб 24 січ, 2026 19:57
fox767676 написав:
вот это твой настоящий уровень, хотаб, - всеми презираемая трусливая титущка песикот
Говорить за всех - это первый признак психического расстройства ))
-
pesikot
-
-
- Повідомлень: 13212
- З нами з: 31.08.09
- Подякував: 546 раз.
- Подякували: 1260 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
Додано: Суб 24 січ, 2026 20:00
fox767676 написав:
Якраз план Трампа наголошує на економічних пріоритетах з нульовими митами
, зменшення ролі національної олігархії та бюрократії, які виявилися не на висоті викликів, що постали перед Україною, м'яко кажучи.
не треба буде більше шукати стратегічних месій, на чому і спотикалася Україна не раз
План Трампа без розміщення кількох дивізій США десь в Харкові, Миколаєві, Дніпрі, Одесі з наказом "якщо що - валити москалів" коштує як Будапештський меморандум.
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі
в Суб 24 січ, 2026 20:01, всього редагувалось 1 раз.
-
Дюрі-бачі
-
-
- Повідомлень: 5850
- З нами з: 29.07.22
- Подякував: 929 раз.
- Подякували: 647 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
Додано: Суб 24 січ, 2026 20:00
ЛАД написав:
Ч
Shaman написав:
......ЛАД
, я вже питав тебе - а чого ти не захищаєш? ЛАД
каже - закон дозволяє вже не захищати. але я так розумію, закон дозволяє лише ЛАД
у, для інших він не писаний - так ЛАД
?
..........
удак.
Когда вам исполнится 75, я посмотрю, как вы будете реагировать на предложение "в окоп". Независимо от закона.
так от коли вам 75 років, то не треба інших відправляти в окопи. щоб розуміти - 75 це ознака досвіду чи деменції...
приклад - Ізраіль-Іран, .... мені більше подобається приклад Ізраілю
Странно, а Израилю почему-то не нравится.
У Израиля с самого начала были враждебные отношения со всеми арабскими странами. Не было даже дипотношений. И он этому не радовался, а пытался их нормализовать. Со скрипом, с помощью США это постепенно удаётся. Тянется медленно и долго, но тем не менее. Со многими арабскими странами отношения нормализованы. По крайней мере уже не ставят цель "сбросить в море".
Если вам нравится режим фортеці, то вперед и с песней. Но не надо навязывать такую модель всей стране.
Да, пока война надо воевать. И желательно не языком. А после войны надо стараться укреплять мир по мере возможности, а не откладывать это на 40 лет, перекладывая на детей и внуков. Армию при этом укреплять тоже надо. Степень укрепления зависит от того, насколько удастся нормализовать отношения с соседями. Со всеми.
подобається це Ізраілю чи ні, але це факт - він живе в оточенні ворожих країн. як й ми маємо ворожу країну на сході й тепер вже на півдні, та її сателіта на півночі.
ви брехливо перекручуєте - Ізраіль намагається нормалізувати відносини з тими країнами, де влада прийшла до тями так чи інакше. й в нього є важель США. в нас поки немає.
з країнами, які ведуть себе як Раша, а саме Іран - перемовини йдуть за допомогою ракет. з Хезболою - пейджерів. до речі, Хезбола - це приклад, як Іран зруйнував нормальну країну через свою ідеологію.
тому не треба брехати - з усіма країнами-сусідами Україна домовиться- навіть з Угорщиною, але знову ж коли там зміниться цей міні-диктатор. й напевне домовиться з Рашею - коли там буде АДЕКВАТНА влада. але цього поки й близько не видно.
якби Ізраіль проводив політику так, як радить ЛАД
- то там би зараз араби вирізали останніх євреїв й намагалися б створити чергову диктатуру - Палестину під владою ХАМАСу.
-
Shaman
-
-
- Повідомлень: 11437
- З нами з: 29.09.19
- Подякував: 810 раз.
- Подякували: 1716 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
4
5
Додано: Суб 24 січ, 2026 20:01
pesikot написав: fox767676 написав:
вот это твой настоящий уровень, хотаб, - всеми презираемая трусливая титущка песикот
Говорить за всех - это первый признак психического расстройства ))
А у нього це часто. «Всє відят», «всім уже понятно».. Це ключові слова слабкої позиції , апеляція до глядачів))
-
Hotab
-
- Форумчанин року
-
- Повідомлень: 17706
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 403 раз.
- Подякували: 2562 раз.
-
-
Профіль
-
-
6
6
4
Додано: Суб 24 січ, 2026 20:03
fox767676 написав:
вот это твой настоящий уровень, хотаб, - всеми презираемая трусливая титущка песикот
поки що сцикло ми бачимо у фоксі. ще й дах в нього потік добре. й адекватні люди це бачать
-
Shaman
-
-
- Повідомлень: 11437
- З нами з: 29.09.19
- Подякував: 810 раз.
- Подякували: 1716 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
4
5
Додано: Суб 24 січ, 2026 20:06
Дюрі-бачі написав: fox767676 написав:
Якраз план Трампа наголошує на економічних пріоритетах з нульовими митами
, зменшення ролі національної олігархії та бюрократії, які виявилися не на висоті викликів, що постали перед Україною, м'яко кажучи.
не треба буде більше шукати стратегічних месій, на чому і спотикалася Україна не раз
План Трампа без розміщення кількох дивізій США десь в Харкові, Миколаєві, Дніпрі, Одесі з наказом "якщо що - валити москалів" коштує як Будапештський меморандум.
якщо економіка запрацює і з'являться економічні інтереси - то розмістять для їх захисту . тільки пвк, а не армію
просто так за ваші красиві розумні професорські очі - ні, якось самі
один солдат пуерторіканець чи ліберієць у армії США для них дорожче 10 українських доцентів чи 100 посполитих песикітів
-
fox767676
-
-
- Повідомлень: 5185
- З нами з: 13.06.20
- Подякував: 426 раз.
- Подякували: 215 раз.
-
-
Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|35
|195567
|
Суб 20 гру, 2025 21:53
SATAN
|
|1493
|397529
|
|
|6076
|1103799
|
|