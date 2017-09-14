RSS
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
Повідомлення Додано: Чет 12 лют, 2026 20:37

Re: Напад росії і білорусі на Україну

барабашов написав:
  Faceless написав:
  pesikot написав:Реальність показала, що як раз ті хто не оновив, привертають прискипливу увагу ТЦК

Насправді, як показує практика по колегам, без різниці оновив чи ні. У тих колег, кого мобілізували, все було оновлене

Как мобилизировали, повестку домой прислали по прописке(указанной при обновлении данных после 24.02.22), на работу, или по модному, как собак, с газом и побоями?
Без побоїв, але на вулиці
Повідомлення Додано: Чет 12 лют, 2026 20:38

Re: Напад росії і білорусі на Україну

pesikot написав:
  Faceless написав:
  pesikot написав:Реальність показала, що як раз ті хто не оновив, привертають прискипливу увагу ТЦК

Насправді, як показує практика по колегам, без різниці оновив чи ні. У тих колег, кого мобілізували, все було оновлене

Може ВОС був специфічний ... бо там дійсно, оновив-не оновив без різниці

Але, ось ті, хто не оновився, точно привертають увагу
Зольдатени всі, який там специфічний
Повідомлення Додано: Чет 12 лют, 2026 20:42

  Faceless написав:
pesikot написав:
  Faceless написав:--=== pesikot ===--
Реальність показала, що як раз ті хто не оновив, привертають прискипливу увагу ТЦК
---=== ===--
Насправді, як показує практика по колегам, без різниці оновив чи ні. У тих колег, кого мобілізували, все було оновлене

Може ВОС був специфічний ... бо там дійсно, оновив-не оновив без різниці

Але, ось ті, хто не оновився, точно привертають увагу
Зольдатени всі, який там специфічний

Цікавий підхід ...
Може накинете трішки підробиць ...
Повідомлення Додано: Чет 12 лют, 2026 20:46

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  pesikot написав:Цікавий підхід ...
Може накинете трішки підробиць ...

Які нафіг подробиці? Якщо ти не сховався за бумажкою - твоє місце в ЗСУ. Що тут незрозуміло?
Повідомлення Додано: Чет 12 лют, 2026 20:50

  pesikot написав:Офіційно. Українські ракети "Фламінго" вдарили по арсеналу Міноборони РФ під Волгоградом
Українські військові підтвердили удари по Котлубані – засобами дальнього ураження FP-5 "Фламінго" уражено російський арсенал комплексного зберігання ракет, боєприпасів та вибухових речовин.

Цей арсенал є одним з найбільших майданчиків для зберігання боєприпасів російської армії.

На місці зафіксовано потужні вибухи з подальшою вторинною детонацією. Місцева влада повідомляла про евакуацію жителів населеного пункту.

Про всяк випадок нагадаю, що пройшло вже майже пів року з того часу, як Politico написало, що "Фламінго" цього місяця було виготовлено 211 екземплярів". і
200 далекобійних ракет “Фламінго” на місяць планують випускати в Україні.
То ж якось доволі рідко тисячі "вже виготовлених" за цей час фламінгів долітають до території ворога. Хоча чому дивуватись, з Ізраіля дорога не близька, 3000 км - мало.
