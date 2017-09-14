Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Чет 12 лют, 2026 20:37
барабашов написав:
Реальність показала, що як раз ті хто не оновив, привертають прискипливу увагу ТЦК
Насправді, як показує практика по колегам, без різниці оновив чи ні. У тих колег, кого мобілізували, все було оновлене
Как мобилизировали, повестку домой прислали по прописке(указанной при обновлении данных после 24.02.22), на работу, или по модному, как собак, с газом и побоями?
Без побоїв, але на вулиці
Додано: Чет 12 лют, 2026 20:38
pesikot написав:
Реальність показала, що як раз ті хто не оновив, привертають прискипливу увагу ТЦК
Насправді, як показує практика по колегам, без різниці оновив чи ні. У тих колег, кого мобілізували, все було оновлене
Може ВОС був специфічний ... бо там дійсно, оновив-не оновив без різниці
Але, ось ті, хто не оновився, точно привертають увагу
Зольдатени всі, який там специфічний
Додано: Чет 12 лют, 2026 20:42
Faceless написав:
Реальність показала, що як раз ті хто не оновив, привертають прискипливу увагу ТЦК
Насправді, як показує практика по колегам, без різниці оновив чи ні. У тих колег, кого мобілізували, все було оновлене
Може ВОС був специфічний ... бо там дійсно, оновив-не оновив без різниці
Але, ось ті, хто не оновився, точно привертають увагу
Зольдатени всі, який там специфічний
Цікавий підхід ...
Може накинете трішки підробиць ...
Додано: Чет 12 лют, 2026 20:46
pesikot написав:
Цікавий підхід ...
Може накинете трішки підробиць ...
Які нафіг подробиці? Якщо ти не сховався за бумажкою - твоє місце в ЗСУ. Що тут незрозуміло?
Додано: Чет 12 лют, 2026 20:50
pesikot написав: Офіційно. Українські ракети "Фламінго" вдарили по арсеналу Міноборони РФ під Волгоградом Українські військові підтвердили удари по Котлубані – засобами дальнього ураження FP-5 "Фламінго" уражено російський арсенал комплексного зберігання ракет, боєприпасів та вибухових речовин. Цей арсенал є одним з найбільших майданчиків для зберігання боєприпасів російської армії. На місці зафіксовано потужні вибухи з подальшою вторинною детонацією. Місцева влада повідомляла про евакуацію жителів населеного пункту.
Про всяк випадок нагадаю, що пройшло вже майже пів року з того часу, як Politico написало, що
"Фламінго" цього місяця було виготовлено 211 екземплярів".
і
200 далекобійних ракет “Фламінго” на місяць планують випускати в Україні
.
То ж якось доволі рідко тисячі "вже виготовлених" за цей час фламінгів долітають до території ворога. Хоча чому дивуватись, з Ізраіля дорога не близька, 3000 км - мало.
