Faceless написав:--=== pesikot ===-- Реальність показала, що як раз ті хто не оновив, привертають прискипливу увагу ТЦК ---=== ===-- Насправді, як показує практика по колегам, без різниці оновив чи ні. У тих колег, кого мобілізували, все було оновлене
Може ВОС був специфічний ... бо там дійсно, оновив-не оновив без різниці
Але, ось ті, хто не оновився, точно привертають увагу
Зольдатени всі, який там специфічний
Цікавий підхід ... Може накинете трішки підробиць ...
pesikot написав:Реальність показала, що як раз ті хто не оновив, привертають прискипливу увагу ТЦК
Насправді, як показує практика по колегам, без різниці оновив чи ні. У тих колег, кого мобілізували, все було оновлене
Може ВОС був специфічний ... бо там дійсно, оновив-не оновив без різниці
Але, ось ті, хто не оновився, точно привертають увагу
У меня знакомый, ставший неожиданно вдовцом с двумя взрослыми уже детьми, избегал сначала ТЦК, но потом перестал, видимо не смог без нее спокойно жить. Сейчас служит после учебки где-то в Донецкой области.
Второй, был с бронью от госпредприятия, его бусифицировали, но дальше когда его приехали освобождать из ТЦК целой бригадой юристов с работы, вдруг твердо ответил приехавшим, что хочет служить с братьями по крови и быть мобилизованным. Судьба мне его неизвестна.
Есть молодые сотрудники госпредприятия (от 30 до 60 лет), обновившие данные и потерявшие бронь. Их официально не призывают. Бусики избегают на всякий случай.
Из этих данных я делаю предположение, которое совпадает с мнением Pesikot. А именно система в обороне сначала считает целесообразным бросать в бой тех, кто сознательно нарушает закон во время войны и которым в этой связи легче можно манипулировать.
Почему так происходит? Ответ у меня один - это нехватка вооружений для всех и для контрнаступления время еще не пришло.
Щміт казав що фламінго не існує в принципі. Зараз крутить тухесом що їх не стільки як йому обіцяли. Прикольний персонаж. Цікаво, йому дійде чому я наприклад не берусь давати оцінки тому, що мені не відомо. А він впевнено заявляє а потім сидить в калюжі.
Faceless написав:Насправді, як показує практика по колегам, без різниці оновив чи ні. У тих колег, кого мобілізували, все було оновлене
...... А именно система в обороне сначала считает целесообразным бросать в бой тех, кто сознательно нарушает закон во время войны и которым в этой связи легче можно манипулировать.
Почему так происходит? Ответ у меня один - это нехватка вооружений для всех и для контрнаступления время еще не пришло.
Откуда такой странный вывод? - бусики не всегда разбираются есть/нет бронь/отсрочка. А тут вы предлагаете уже пойманный моб-ресурс отпускать на том основании, что он когда-то давно данные обновил? - зачем??? - он же и так в. обязанный.