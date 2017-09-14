RSS
Повідомлення Додано: Чет 12 лют, 2026 20:37

Re: Напад росії і білорусі на Україну

барабашов написав:
  Faceless написав:
  pesikot написав:Реальність показала, що як раз ті хто не оновив, привертають прискипливу увагу ТЦК

Насправді, як показує практика по колегам, без різниці оновив чи ні. У тих колег, кого мобілізували, все було оновлене

Как мобилизировали, повестку домой прислали по прописке(указанной при обновлении данных после 24.02.22), на работу, или по модному, как собак, с газом и побоями?
Без побоїв, але на вулиці
Faceless
Повідомлення Додано: Чет 12 лют, 2026 20:38

Re: Напад росії і білорусі на Україну

pesikot написав:
  Faceless написав:
  pesikot написав:Реальність показала, що як раз ті хто не оновив, привертають прискипливу увагу ТЦК

Насправді, як показує практика по колегам, без різниці оновив чи ні. У тих колег, кого мобілізували, все було оновлене

Може ВОС був специфічний ... бо там дійсно, оновив-не оновив без різниці

Але, ось ті, хто не оновився, точно привертають увагу
Зольдатени всі, який там специфічний
Faceless
Повідомлення Додано: Чет 12 лют, 2026 20:42

  Faceless написав:
pesikot написав:
  Faceless написав:--=== pesikot ===--
Реальність показала, що як раз ті хто не оновив, привертають прискипливу увагу ТЦК
---=== ===--
Насправді, як показує практика по колегам, без різниці оновив чи ні. У тих колег, кого мобілізували, все було оновлене

Може ВОС був специфічний ... бо там дійсно, оновив-не оновив без різниці

Але, ось ті, хто не оновився, точно привертають увагу
Зольдатени всі, який там специфічний

Цікавий підхід ...
Може накинете трішки підробиць ...
pesikot
Повідомлення Додано: Чет 12 лют, 2026 20:46

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  pesikot написав:Цікавий підхід ...
Може накинете трішки підробиць ...

Які нафіг подробиці? Якщо ти не сховався за бумажкою - твоє місце в ЗСУ. Що тут незрозуміло?
sashaqbl
Повідомлення Додано: Чет 12 лют, 2026 20:50

  pesikot написав:Офіційно. Українські ракети "Фламінго" вдарили по арсеналу Міноборони РФ під Волгоградом
Українські військові підтвердили удари по Котлубані – засобами дальнього ураження FP-5 "Фламінго" уражено російський арсенал комплексного зберігання ракет, боєприпасів та вибухових речовин.

Цей арсенал є одним з найбільших майданчиків для зберігання боєприпасів російської армії.

На місці зафіксовано потужні вибухи з подальшою вторинною детонацією. Місцева влада повідомляла про евакуацію жителів населеного пункту.

Про всяк випадок нагадаю, що пройшло вже майже пів року з того часу, як Politico написало, що "Фламінго" цього місяця було виготовлено 211 екземплярів". і
200 далекобійних ракет “Фламінго” на місяць планують випускати в Україні.
То ж якось доволі рідко тисячі "вже виготовлених" за цей час фламінгів долітають до території ворога. Хоча чому дивуватись, з Ізраіля дорога не близька, 3000 км - мало.
Повідомлення Додано: Чет 12 лют, 2026 21:07

  pesikot написав:
  Faceless написав:
  pesikot написав:Реальність показала, що як раз ті хто не оновив, привертають прискипливу увагу ТЦК

Насправді, як показує практика по колегам, без різниці оновив чи ні. У тих колег, кого мобілізували, все було оновлене

Може ВОС був специфічний ... бо там дійсно, оновив-не оновив без різниці

Але, ось ті, хто не оновився, точно привертають увагу

У меня знакомый, ставший неожиданно вдовцом с двумя взрослыми уже детьми, избегал сначала ТЦК, но потом перестал, видимо не смог без нее спокойно жить. Сейчас служит после учебки где-то в Донецкой области.

Второй, был с бронью от госпредприятия, его бусифицировали, но дальше когда его приехали освобождать из ТЦК целой бригадой юристов с работы, вдруг твердо ответил приехавшим, что хочет служить с братьями по крови и быть мобилизованным. Судьба мне его неизвестна.

Есть молодые сотрудники госпредприятия (от 30 до 60 лет), обновившие данные и потерявшие бронь. Их официально не призывают. Бусики избегают на всякий случай.

Из этих данных я делаю предположение, которое совпадает с мнением Pesikot. А именно система в обороне сначала считает целесообразным бросать в бой тех, кто сознательно нарушает закон во время войны и которым в этой связи легче можно манипулировать.

Почему так происходит? Ответ у меня один - это нехватка вооружений для всех и для контрнаступления время еще не пришло.
buratinyo
Повідомлення Додано: Чет 12 лют, 2026 21:08

  Прохожий написав:

а 2/3 штурмовика точно уделают борова-"оперативного дежурного из бункера" :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
фантазуй далі, брюслі. :lol:
то шо там? Коли підеш в штурмовики ? Чи хоть в оперативночергові? Тут патріотів не вистачає ще й таких бойовитих)
Banderlog
Повідомлення Додано: Чет 12 лют, 2026 21:13

  buratinyo написав:

Почему так происходит? Ответ у меня один - это нехватка вооружений для всех и для контрнаступления время еще не пришло.

) воурежений хватает. Нет людей. Бригады заполнены в полштата. С зсу даже счастичной ампутацией стопы не списуют.
Banderlog
Повідомлення Додано: Чет 12 лют, 2026 21:16

  Schmit написав:
  pesikot написав:Офіційно. Українські ракети "Фламінго" вдарили по арсеналу Міноборони РФ під Волгоградом
Українські військові підтвердили удари по Котлубані – засобами дальнього ураження FP-5 "Фламінго" уражено російський арсенал комплексного зберігання ракет, боєприпасів та вибухових речовин.

Цей арсенал є одним з найбільших майданчиків для зберігання боєприпасів російської армії.

На місці зафіксовано потужні вибухи з подальшою вторинною детонацією. Місцева влада повідомляла про евакуацію жителів населеного пункту.

Про всяк випадок нагадаю, що пройшло вже майже пів року з того часу, як Politico написало, що "Фламінго" цього місяця було виготовлено 211 екземплярів". і
200 далекобійних ракет “Фламінго” на місяць планують випускати в Україні.
То ж якось доволі рідко тисячі "вже виготовлених" за цей час фламінгів долітають до території ворога. Хоча чому дивуватись, з Ізраіля дорога не близька, 3000 км - мало.

Щміт казав що фламінго не існує в принципі. Зараз крутить тухесом що їх не стільки як йому обіцяли. Прикольний персонаж.
Цікаво, йому дійде чому я наприклад не берусь давати оцінки тому, що мені не відомо. А він впевнено заявляє а потім сидить в калюжі.
Hotab
Повідомлення Додано: Чет 12 лют, 2026 21:20

  buratinyo написав:
  Faceless написав:Насправді, як показує практика по колегам, без різниці оновив чи ні. У тих колег, кого мобілізували, все було оновлене

...... А именно система в обороне сначала считает целесообразным бросать в бой тех, кто сознательно нарушает закон во время войны и которым в этой связи легче можно манипулировать.

Почему так происходит? Ответ у меня один - это нехватка вооружений для всех и для контрнаступления время еще не пришло.

Откуда такой странный вывод? - бусики не всегда разбираются есть/нет бронь/отсрочка. А тут вы предлагаете уже пойманный моб-ресурс отпускать на том основании, что он когда-то давно данные обновил? - зачем??? - он же и так в. обязанный. :roll:
