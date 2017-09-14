RSS
  #<1 ... 17052170531705417055>
Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2026 21:26

пересічені американці стурбовані

  andrijk777 написав:
  fox767676 написав:правильно, ставка у Трампа була на шок та бліцкриг
гітлер за 12 днів взяв Львів та Мінськ, срср поліз з пропозиціями миру
А тут якийсь шаховий мікродебют - Е2-Е4, і далі може Іран посипеться. А він не посипався. Європа не підтримала, крім одного гундосого дурника. Азери, курди теж не підтримали. В Америці теж не підтримують, крім єврейського зятя. Довга війна - гарантований програш на виборах. Залищити як є і сказати, що так і було задумано — підірве позиції США в Азії.

А чому "так і було задумано" підірве позиції США в Азії?
Знищили керівництво Ірану майже повністю, розбомбили все що хотіли - це "так і було задумано". В чому проблема?
Успішне знищення керівництва керівництва держави, яка знаходиться за тисячі км - це по-моєму великий успіх. По вашому це провал?

пересічені американці стурбовані що заправити бак ластівки стало на 40% дорожче, а 73% навіть не знає де той Іран
flyman
Повідомлень: 42558
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1633 раз.
Подякували: 2880 раз.
 
Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2026 21:49

опечатка: не 59 а 73

опечатка: не 59 а 73
Зображення
flyman
Повідомлень: 42558
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1633 раз.
Подякували: 2880 раз.
 
Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2026 21:52

Смешно и грустно читать расуждения неверующих о церкви.
Понятия не имею, сколько церквей в Харькове, и, тем более, сколько из них ПЦУ и сколько УПЦ. Не был ни в одной, кроме нескольких случаев, когда присутствовал на венчании, отпевании и крестинах.
Меня абсолютно не волнует томос, но им должна заниматься церковь, а не государство. Государство к этому отношения не имеет. И сам Порошенко, насколько знаю, много лет был прихожанином УПЦ.
Государство не должно створювати церковь ни для своих, ни для чужих граждан. Это не его дело. Религии создавались не государствами и церкви тоже. Государственная церковь это нонсенс. Это может быть только в двух случаях - либо церковь орудие в руках государства, либо государство теократическое и является орудием в руках церкви. Плохо и то, и другое. В современном обществе после Великой Французской революции принято отделение церкви от государства. Если кому-то хочется возврата в прошлое, то ищите машину времени.
ЛАД
Повідомлень: 39058
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5386 раз.
Подякували: 4879 раз.
 
Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2026 21:54

  flyman написав:опечатка: не 59 а 73
Зображення



fox767676
Повідомлень: 5371
З нами з: 13.06.20
Подякував: 433 раз.
Подякували: 223 раз.
 
Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2026 21:58

головне блокада Ормузької протоки. якщо її подолають - то все ок. якщо Іран й далі буде створювати загрози - це проблема. США має працювати на вирішенням цього питання. бо арабська нафта завмерла, а іранська спокійно транспортується - дивина...

й загроза атак нафтових родовищ - з цим теж треба щось робити...
Хорошие идеи.
И плодотворные. :)
"Якщо", "має працювати", "треба щось робити". :)
ЛАД
Повідомлень: 39058
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5386 раз.
Подякували: 4879 раз.
 
Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2026 22:00

на 4:33

  fox767676 написав:
  flyman написав:опечатка: не 59 а 73
Зображення




не вистачає святого Трампонія міротворщєга,
а нє на 4:33
Амінь!
flyman
Повідомлень: 42558
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1633 раз.
Подякували: 2880 раз.
 
Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2026 22:08

Соскін сьогодні фонтанірує шедеврами мислі


комєнт:
- Очередная просветительская лекция для пассажиров потужного "Титаника"
flyman
Повідомлень: 42558
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1633 раз.
Подякували: 2880 раз.
 
Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2026 22:12

  ЛАД написав:Смешно и грустно читать расуждения неверующих о церкви.
Понятия не имею, сколько церквей в Харькове, и, тем более, сколько из них ПЦУ и сколько УПЦ. Не был ни в одной, кроме нескольких случаев, когда присутствовал на венчании, отпевании и крестинах.
Меня абсолютно не волнует томос, но им должна заниматься церковь, а не государство. Государство к этому отношения не имеет. И сам Порошенко, насколько знаю, много лет был прихожанином УПЦ.
Государство не должно створювати церковь ни для своих, ни для чужих граждан. Это не его дело. Религии создавались не государствами и церкви тоже. Государственная церковь это нонсенс. Это может быть только в двух случаях - либо церковь орудие в руках государства, либо государство теократическое и является орудием в руках церкви. Плохо и то, и другое. В современном обществе после Великой Французской революции принято отделение церкви от государства. Если кому-то хочется возврата в прошлое, то ищите машину времени.

а де держава створює церков? що за вигадки? про яку державну церкву йде мова? чи це так - фантазії вголос? (не використаємо більш близьке ЛАДу слово)
Shaman
Повідомлень: 11996
З нами з: 29.09.19
Подякував: 820 раз.
Подякували: 1741 раз.
 
Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2026 22:16

  flyman написав:соскін фонтанірує


Зображення

У нього робота така. Ти ковтай, якщо тобі подобається його золотий фонтан , але дренаж сюди на форум перекрий. Нам то воно навіщо?
Hotab
Повідомлень: 18131
З нами з: 15.02.09
Подякував: 406 раз.
Подякували: 2591 раз.
 
Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2026 22:17

  andrijk777 написав:.......
А чому "так і було задумано" підірве позиції США в Азії?
Знищили керівництво Ірану майже повністю, розбомбили все що хотіли - це "так і було задумано". В чому проблема?
Успішне знищення керівництва керівництва держави, яка знаходиться за тисячі км - це по-моєму великий успіх. По вашому це провал?

Такой аргумент проходил в июне прошлого года, когда отбомбились по ядерным объектам и прекратили войну, выполнив поставленные и официально заявленные цели.
Сегодня было заявлено гораздо больше - уничтожение режима и полное устранение иранской угрозы. Эти цели не достигнуты. Остановка покажет, что США не всесильны и не могут решить поставленные задачи. + не могут защитить союзников от ударов врага.
ЛАД
Повідомлень: 39058
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5386 раз.
Подякували: 4879 раз.
 
