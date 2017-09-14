Додано: Чет 12 бер, 2026 21:52

Смешно и грустно читать расуждения неверующих о церкви.

Понятия не имею, сколько церквей в Харькове, и, тем более, сколько из них ПЦУ и сколько УПЦ. Не был ни в одной, кроме нескольких случаев, когда присутствовал на венчании, отпевании и крестинах.

Меня абсолютно не волнует томос, но им должна заниматься церковь, а не государство. Государство к этому отношения не имеет. И сам Порошенко, насколько знаю, много лет был прихожанином УПЦ.

Государство не должно створювати церковь ни для своих, ни для чужих граждан. Это не его дело. Религии создавались не государствами и церкви тоже. Государственная церковь это нонсенс. Это может быть только в двух случаях - либо церковь орудие в руках государства, либо государство теократическое и является орудием в руках церкви. Плохо и то, и другое. В современном обществе после Великой Французской революции принято отделение церкви от государства. Если кому-то хочется возврата в прошлое, то ищите машину времени.