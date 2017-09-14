RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 17053170541705517056
Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2026 11:06

  ЛАД написав:Уничтожение правящей верхушки это не уничтожение режима.
Полное устранение иранской угрозы не достигнуто. Израиль и арабские страны так не считают. Но вы, конечно, можете считать иначе.
И у вас интересные понятия о целях союзников. А для чего, по-вашему, арабские страны разрешали создание американских баз на своей территории? Для того, чтобы они становились целью бомбёжек, при которых заодно перепадает и союзникам?

Давайте так: Ви з чим порівнюєте цю операцію? Все ж пізнається в порівняні.
Як сказав Любарський: Трамп за тиждень зробив те, що Буш(і інші) робили 10 років. :D
Я порівнюю з "СВО путіна". Трамп на порядок краще справився ніж путін.
Ви з чим порівнюєте? Тільки не треба Македонського згадувати. :D :D
andrijk777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7491
З нами з: 11.11.14
Подякував: 190 раз.
Подякували: 286 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2026 11:58

любарський

  andrijk777 написав:
  ЛАД написав:Уничтожение правящей верхушки это не уничтожение режима.
Полное устранение иранской угрозы не достигнуто. Израиль и арабские страны так не считают. Но вы, конечно, можете считать иначе.
И у вас интересные понятия о целях союзников. А для чего, по-вашему, арабские страны разрешали создание американских баз на своей территории? Для того, чтобы они становились целью бомбёжек, при которых заодно перепадает и союзникам?

Давайте так: Ви з чим порівнюєте цю операцію? Все ж пізнається в порівняні.
Як сказав Любарський: Трамп за тиждень зробив те, що Буш(і інші) робили 10 років. :D
Я порівнюю з "СВО путіна". Трамп на порядок краще справився ніж путін.
Ви з чим порівнюєте? Тільки не треба Македонського згадувати. :D :D

а ще любарський бачить в українцях антисемітів
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 42561
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1634 раз.
Подякували: 2881 раз.
 
Профіль
 
1
4
  #<1 ... 17053170541705517056
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: flyman і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 14:53
36 237102
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 січ, 2026 09:53
Letusrock
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1493 442371
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 19:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 1167934
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (10966)
13.03.2026 11:47
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.