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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 17963179641796517966
Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2026 21:10

  Shaman написав:цікаве питання, наскільки буде адекватним починати обстріл міст з нашої сторони? бо якщо дійсно в нас виснажуються залишки ППО, то я не бачу інших варіантів захисту.

Слабенькая защита - жертвы среди своего населения их устроят точно также, как и среди нашего.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2026 21:11

  Shaman написав:
  pesikot написав:Росія масовано атакувала Україну. У Києві та Дніпрі є загиблі й десятки поранених – фото, відео
Ворог у ніч проти 2 червня вдарив по Україні ракетами, зокрема балістичними та БпЛА, під атакою були різні регіони

Дніпро - 16 загиблих, Київ - 6.

країна-гній продовжує свій терор населення. тут недавно була обережна спроба натякнути - та це вони цілять по військовим цілям, але ніт - терор в чистому вигляді. або цілять з тієї зброї, яка точне не влучить - а жертви серед населення їх цілком влаштовують.

цікаве питання, наскільки буде адекватним починати обстріл міст з нашої сторони? бо якщо дійсно в нас виснажуються залишки ППО, то я не бачу інших варіантів захисту.
до6оворюватись ні? А якщо я тобі скажу що міст в них більшеі щоб досягти такого ж проценту вбивств цивільних треба запускати не в 3 рази менше за них а в 3 рази більше кратно збільшити запуск бпла не говорячи про то шо з фламінгами щось теж не густо.
Banderlog
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Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2026 21:18

Новий уряд Угорщини скасував вето на часткове відшкодування країнам ЄС вартості зброї, яку вони надсилають до України, поклавши край дворічній блокаді, спричиненій попереднім урядом Віктора Орбана. Це рішення дозволяє негайно розблокувати перші 6,6 мільярда євро. Джерело: https://censor.net/ua/n4006426
budivelnik
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Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2026 21:41

Командувач Нацгвардії назвав реальні терміни демобілізації

"Будемо вчитися не воювати. Лише потім, через рік після того, як зупиняться бойові дії, можлива демобілізація. Мені здається це об’єктивно", - пояснив командувач Нацгвардії.

https://www.rbc.ua/rus/news/komanduvach ... 18576.html
Xenon
 
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