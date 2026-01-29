Додано: Нед 07 чер, 2026 09:53

ЛАД написав: Дюрі-бачі Добавлю по поводу пирровой победы.

Мы уже потеряли много людей - и на фронте и просто беженцев. Очень много - миллионы.

Мы уже потеряли большие территории с развитой промышленностью. Сильно уменьшился выход к морю.

Мы уже потеряли много городов.

Но нашим потужникам и пропагандистам на это плевать с высокой колокольни.

Им плевать на судьбу Украины.

Главное - "подалі від раші".

Маленькая проблема в том, что "подалі від раші" само по себе не гарантирует процветание Украины. Особенно с учётом того (и они сами об этом пишут), что нам пока что нечего предложить Западу кроме, условно, зерна. Наша продукция не конкурентна на Западе.

Тем не менее, они готовы жертвовать жизнями и судьбами миллионов ради этой "великой" идеи. Добавлю по поводу пирровой победы.Мыпотеряли много людей - и на фронте и просто беженцев. Очень много - миллионы.Мыпотеряли большие территории с развитой промышленностью. Сильно уменьшился выход к морю.Мыпотеряли много городов.Но нашим потужникам и пропагандистам на это плевать с высокой колокольни.Им плевать на судьбу Украины.Главное - "подалі від раші".Маленькая проблема в том, что "подалі від раші" само по себе не гарантирует процветание Украины. Особенно с учётом того (и они сами об этом пишут), что нам пока что нечего предложить Западу кроме, условно, зерна. Наша продукция не конкурентна на Западе.Тем не менее, они готовы жертвовать жизнями и судьбами миллионов ради этой "великой" идеи.

маячня, але показує світогляд ЛАДа. цікава суміш брехні та полуправди. по-перше, що українцям плюватина втрати. на втрати плювати саме ухилянтам, які готові відмовитися від чого завгодно, аби їх не чіпали.але ЛАД - як нам повернути цих людей та ці території? ніяк в твоєму світі? тоді чого ти розповідаєш про когось? поки це факт, й якби ти не плазував перед руськими, вони нічого не повернуть - ти ще не зрозумів цього.знову натяк, що розвиватися Україна може лише з Рашею, бо бач - нічого не може запропонувати Європі. коли закінчиться війна, виявитсья що може багато чого. а от союз з Рашею ВЗАГАЛІ нічого не дасть Україні - лише подальшу руйнацію...цей допис мав би хоч якусь реальність, яеби Україна відмовлялась від перемовин. але це лише в уяві наших зрадофілів - Україна веде перемовини будь з ким щодо припинення війги. а Раша - ні. вони взагалі лише посилюють свої вимогу. військових успіхів все менше, вимог - всі більше - класична радянсько/руська схема...тому не треба тут займайтися такою явною оуслфільською пропагандою. спробуй запропонувати хоч якись нові умови для миру. не можеш? так чого виступаєш?