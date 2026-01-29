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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 18081180821808318084
Повідомлення Додано: П'ят 12 чер, 2026 22:07

  Shaman написав:хтось же пропонує з руськими клоунами домовлятися...
на яких умовах ти пропонуєш нам з владою домовлятись?
Умови виставлять вони? А потім якщо схочуть то поміняють на нові? :lol:
Нє приятелю, воно так не работає. Це не домовленість, це диктатура.
Отже і ми маєм право грати по таких самих правилах...
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Повідомлення Додано: П'ят 12 чер, 2026 22:10

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  budivelnik написав:Розглядай Армію як лінійний процес.
В тому ж США -армія контрактна, тому 20-30 років людина служить , так зовсім не в таких диких умовах як в тебе..але

Та ні. Американці добре розуміють нелінійність процесу.
В США близько двох третин рядового та сержантського складу залишають армію протягом перших 6 років служби.
Термін служби в зоні бойових дій 6-9 місяців.
Якщо хочеш будувати ЕФЕКТИВНУ систему, то вона апріорі не може бути лінійною.
Про правило парето чув наприклад?
sashaqbl
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Повідомлення Додано: П'ят 12 чер, 2026 22:32

  sashaqbl написав:
  budivelnik написав:Розглядай Армію як лінійний процес.
В тому ж США -армія контрактна, тому 20-30 років людина служить , так зовсім не в таких диких умовах як в тебе..але

Та ні. Американці добре розуміють нелінійність процесу.
В США близько двох третин рядового та сержантського складу залишають армію протягом перших 6 років служби.
Термін служби в зоні бойових дій 6-9 місяців.
Якщо хочеш будувати ЕФЕКТИВНУ систему, то вона апріорі не може бути лінійною.
Про правило парето чув наприклад?
Що з правила паретто ти хочеш притягнути за вуха?
Те що чим меншу вибірку з населення ти обираєш - тим кращу ефективність ти отримаєш.

Друге питання
Що бусифікація і цілеспрямований підбір -це різні речі. З цим погоджуюсь..
Але давай так
Було 300 000 професіоналів які перед війною були КОНТРАКТНИКИ... тобто люди знали що підписують контракт
Набрали 1 млн за пів року в 2022 році.....
Потім що року добирали 200 000
При цьому щороку демобілізовувалось і йшло в СЗЧ тих самих 200 000 (бо зміни чисельності ЗСУ не відбувалось)
Отже 4+ років, в ЗСУ йшов природний відбір, в якому слабкі гинули частіше ніж сильні, йшли в СЗЧ частіше ніж сильні....
Так що Парето показує що зараз бусифікований буде в рази гіршим від ВЕТЕРАНА ( згадай римля, Ветеран-це той хто пройшов найбільше баталій... і тому вступав в бій ОСТАННІМ)
Але додатково
За два роки Війна змінилась таким чином що знайшлась ніша для тих хто може освоїти БПЛА....

Тому ще раз
АКСІОМА
Чим довше ти в якійсь галузі тим ефективнішим ти в ній стаєш
( при чому це стосується будь-яких галузей, бізнес, сільське господарство , жулік на зоні) і так далі....

ПС
я не просуваю думку що на плечах тих хто сьогодні, без зовнішньої підпитки ми зможемо пройти всю війну...
Але ти повинен зрозуміти
Якщо ми хочемо ПЕРЕМОГТИ, то зобовязані ЕФЕКТИВНО використовувати те що є , а не впроваджувати соціалізм....
Якщо я ефективний в тилу - то міняти мене на долярчика в ЗСУ а його в тил - то отримати
а - в тилу дятла який навіть себе не прогодує не те що на тебе заробить
б - в ЗСУ дятла який підніме два снаряда й скаже а тепер несіть мене в санчастину, або залишайте тут помирати...

Тому ще раз
ПЕРЕСТАНЬ боротись за СПРАВЕДЛИВІСТЬ
почни боротись за ефективність...
Якщо віриш що флайман/хантер можуть тебе замінити через 3 місяці, а ти заміниш їх то вперед....
Але я ТЕБЕ в ЗСУ ТОЧНО не заміню, і не факт що ТИ зможеш замінити в тилу МЕНЕ.

Питання
То набуя нам такий обмін який одночасно погіршить і тил і нуль?
Ми що хочемо ПРЕМОГТИ
чи ПРОГРАТИ але справедливо, і потім тебе загребуть в рашаармію і ти підеш воювати з поляками?
budivelnik
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Повідомлення Додано: П'ят 12 чер, 2026 22:47

  sashaqbl написав:
  prodigy написав:в Червоній армії срср демобілізація настала не в червні 1945, а після 1948р, чому?

Дивно, що людина, яка ненавидить СССР, показує його як приклад для дій.

При этом ещё и перевирает собственную цитату.
демобілізація не "настала ... після 1948р".
В 1948 она была полностью закончена, а началась всё же в 1945.
Проводилась поэтапно.
1-я очередь (июль — сентябрь/октябрь 1945 года)
Кого увольняли: 13 старших возрастов (рождения с 1893 по 1905 гг.).
Количество: Около 2 050 000 человек (из них порядка 292 тысяч — женщины, увольнявшиеся вне очереди).
При этом видим, что самым старшим было 52 года (а не 60).
2-я очередь (октябрь — декабрь 1945 года)
Кого увольняли: Еще 10 возрастов солдат и сержантов. Параллельно увольняли студентов, учителей, агрономов и специалистов народного хозяйства, призванных в начале войны, а также трижды раненых.
Количество: Около 1 350 000 человек.

Итог 1945 года: До наступления нового 1946 года из армии в общей сложности вернулось домой около 3,4 млн фронтовиков.

3-я очередь (май — сентябрь 1946 года)
Кого увольняли: На основании указа Президиума Верховного Совета от 20 марта 1946 года демобилизации подлежали следующие возрастные группы (еще несколько призывных возрастов), а также шло масштабное сокращение избыточного офицерского состава.

Количество: Около 1 600 000 человек.

5-я очередь (март — август 1947 года)
Кого увольняли: На этом этапе шло планомерное доувольнение личного состава, заставшего войну в зрелом возрасте. Процесс шел медленнее, так как требовалось заменять уходящих солдат молодыми призывниками мирного времени.

Количество: Около 1 120 000 человек.

6-я очередь (январь — март 1948 года)
Кого увольняли: Последние оставшиеся в армии фронтовики старших и средних возрастов. После этого указа в ВС СССР остались служить только молодые призывники конца 1920-х годов рождения.

Количество: Около 1 080 000 человек.

Т.о. до августа 1947 из армии было демобилизовано 6 120 000, а в 1948 оставшийся 1 080 000 человек.
И это называется "демобілізація настала після 1948р" :?:
Просто поразительно, как людям не надоедает врать даже во имя, по их мнению, "благой цели".
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 12 чер, 2026 22:54

  budivelnik написав:

чи ПРОГРАТИ але справедливо, і потім тебе загребуть в рашаармію і ти підеш воювати з поляками?
не бачу принципової різниці, загребуть воювати з москалями чи з поляками. Для мене поляки також ні який не братній народ.
Щодо твого дарвінізму про виживання сильніших то це хрєнь. виживають пристосовуваніші а сильні гинуть.
Це правило діє як загалом для країни.
Твої сини виживуть, а сильні в ссо загинуть.
Так і в армії. Сильні в ссо загинуть, а обмежено придатні в тцк виживуть.
В тцк з меншою ймовірністю виживуть ніж в волонтьорах. Но з більшою ніж в дшб.
Це колись компесувалось тільки тим, що сильніше розмножались сильні.
Соціальною кастрацією непридатних.
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Повідомлення Додано: П'ят 12 чер, 2026 22:58

  prodigy написав:
  sashaqbl написав:
  prodigy написав:там нижче -демобіліхація врмії США після окупації Іраку, читайте

В США була мобілізація в 2003? Можна з цього місця детальніше?


Військо США вдається до мобілізації

середа, 30 червня 2004 p., 01:36 GMT 04:36 за Києвом

Американське військо вдається до мобілізації майже шести тисяч резервістів, щоби у такий спосіб підтримати нинішній рівень своєї присутності в Іраку та Афганістані.

...............
Це перша масштабна мобілізація резервістів від війни 1991 року у Перській затоці.

https://www.bbc.com/ukrainian/news/story/2004/06/printable/040630_us_mobilisation

"масштабна мобілізація резервістів" - 6000 человек. :)
И вряд ли американские военные участвовали в боевых действиях по 3-4 года. Или даже по году. И там не было постоянных боевых действий.
Не хочу искать данные, но наверняка там была ротация.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 12 чер, 2026 23:36

  Shaman написав:
  ЛАД написав:Shaman
Вам не надоело фигнёй страдать?
Когда в армию?

це вся відповідь? :lol:
.............
а коли спогади з 86 року? як пафосно направляти інших на ризиковані справи, а сам - нікому нічого не винен. звісно, будувати будинок - це не саркофаг будувати :lol:

Слушай ты, мудило тра_ханый.
Пусть меня забанят хоть пожизненно, но иначе такого подонка назвать не могу.
Да, я не был ликвидатором.
Но в ликвидации аварии по разным оценкам участвовало от 600 до 800 тыс. человек. Причём вторая цифра - с учётом всех, кто привлекался к работам в 30-километровой зоне кратковременно или не получили официального статуса.
Наибольший вклад внесли три наиболее пострадавшие республики:
Украина: более 200 000 человек;
Россия: около 200 000 человек;
Беларусь: около 100 000 человек.
Остальные сто тысяч распределились между республиками Кавказа, Центральной Азии и Прибалтики.
Итого из Украины было 200 тыс. при населении 51 млн. - один из 250. При этом добровольцев там не было. Туда людей мобилизовывали и отправляли. Более 240 тыс. было военнослужащих - "партизан".
Сегодня через армию прошло уже порядка 1,5 млн. при населении примерно 37 млн. (максимум), т.е. каждый 25-й. Где вы?
Но на строительство жилья для эвакуированных направляли добровольцев и легко можно было отказаться. Я поехал добровольно. Пусть я был не на "передовой", а в "тылу", но я там был.
Кстати, далеко не все ликвидаторы были на самОм объекте. Много было вспомогательного персонала: десятки тысяч водителей (осуществлявших подвоз материалов и эвакуацию), поваров, медиков, обеспечивавших жизнедеятельность лагерей ликвидаторов, а также сотрудников милиции, охранявших Зону отчуждения от мародеров.

А вы, Аника-воин, пока что только призываете других "стойко держаться" и продолжать "воевать до победы над врагом".
ЛАД
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