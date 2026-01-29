Додано: П'ят 12 чер, 2026 22:32

sashaqbl написав: budivelnik написав: Розглядай Армію як лінійний процес.

В тому ж США -армія контрактна, тому 20-30 років людина служить , так зовсім не в таких диких умовах як в тебе..але Розглядай Армію як лінійний процес.В тому ж США -армія контрактна, тому 20-30 років людина служить , так зовсім не в таких диких умовах як в тебе..але

Та ні. Американці добре розуміють нелінійність процесу.

В США близько двох третин рядового та сержантського складу залишають армію протягом перших 6 років служби.

Термін служби в зоні бойових дій 6-9 місяців.

Якщо хочеш будувати ЕФЕКТИВНУ систему, то вона апріорі не може бути лінійною.

Про правило парето чув наприклад? Та ні. Американці добре розуміють нелінійність процесу.В США близько двох третин рядового та сержантського складу залишають армію протягом перших 6 років служби.Термін служби в зоні бойових дій 6-9 місяців.Якщо хочеш будувати ЕФЕКТИВНУ систему, то вона апріорі не може бути лінійною.Про правило парето чув наприклад?

Що з правила паретто ти хочеш притягнути за вуха?Те що чим меншу вибірку з населення ти обираєш - тим кращу ефективність ти отримаєш.Друге питанняЩо бусифікація і цілеспрямований підбір -це різні речі. З цим погоджуюсь..Але давай такБуло 300 000 професіоналів які перед війною були КОНТРАКТНИКИ... тобто люди знали що підписують контрактНабрали 1 млн за пів року в 2022 році.....Потім що року добирали 200 000При цьому щороку демобілізовувалось і йшло в СЗЧ тих самих 200 000 (бо зміни чисельності ЗСУ не відбувалось)Отже 4+ років, в ЗСУ йшов природний відбір, в якому слабкі гинули частіше ніж сильні, йшли в СЗЧ частіше ніж сильні....Так що Парето показує що зараз бусифікований буде в рази гіршим від ВЕТЕРАНА ( згадай римля, Ветеран-це той хто пройшов найбільше баталій... і тому вступав в бій ОСТАННІМ)Але додатковоЗа два роки Війна змінилась таким чином що знайшлась ніша для тих хто може освоїти БПЛА....Тому ще разАКСІОМАЧим довше ти в якійсь галузі тим ефективнішим ти в ній стаєш( при чому це стосується будь-яких галузей, бізнес, сільське господарство , жулік на зоні) і так далі....ПСя не просуваю думку що на плечах тих хто сьогодні, без зовнішньої підпитки ми зможемо пройти всю війну...Але ти повинен зрозумітиЯкщо ми хочемо ПЕРЕМОГТИ, то зобовязані ЕФЕКТИВНО використовувати те що є , а не впроваджувати соціалізм....Якщо я ефективний в тилу - то міняти мене на долярчика в ЗСУ а його в тил - то отриматиа - в тилу дятла який навіть себе не прогодує не те що на тебе заробитьб - в ЗСУ дятла який підніме два снаряда й скаже а тепер несіть мене в санчастину, або залишайте тут помирати...Тому ще разПЕРЕСТАНЬ боротись за СПРАВЕДЛИВІСТЬпочни боротись за ефективність...Якщо віриш що флайман/хантер можуть тебе замінити через 3 місяці, а ти заміниш їх то вперед....Але я ТЕБЕ в ЗСУ ТОЧНО не заміню, і не факт що ТИ зможеш замінити в тилу МЕНЕ.ПитанняТо набуя нам такий обмін який одночасно погіршить і тил і нуль?Ми що хочемо ПРЕМОГТИчи ПРОГРАТИ але справедливо, і потім тебе загребуть в рашаармію і ти підеш воювати з поляками?